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任賢齊驚喜現身記者會 田中馬拉松首創音樂補給站

2019-11-06 09:14運動筆記 Run For TAIWAN

2019 台灣米倉「田中馬拉松系列活動」記者會於11/5（二）在田中鎮景松文化教育園區龍江館舉行，今年田中馬特別與「風潮音樂」合作，舉辦臺灣新田中馬拉松音樂節，規劃獨創的音樂補給站，透過音樂主題為賽事加分，讓跑友補給身心都豐盛；此外田中馬拉松也在今年首度提供公益名額，並將費用全數捐贈彰化家扶中心，回饋家扶協助扶幼兒童運動發展。

風潮音樂與田中馬首度合作，跨界結合為賽事加分（圖片來源：筆記實業）

今天活動現場，藝人任賢齊以神秘嘉賓現身，讓現場又驚又喜，身為田中在地人的他，今天特地到場力挺田中馬拉松，並為活動代言人方文琳加油打氣，他說：「希望把運動風氣的正能量，推廣到世界各地，讓大家都知道田中馬拉松」。方文琳也現場承諾：「未來只要任賢齊回來跑田中馬，不論跑什麼組別，我一定陪你跑到底！」

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藝人任賢齊驚喜現身記者會，為田中馬拉松跑者與活動代言人方文琳加油打氣（圖片來源：筆記實業）

田中馬拉松舉辦至今已邁入第八屆，標榜「人情味」為賽事一大亮點，更因此榮獲體育署「台灣品牌國際賽事」。為了擴展參與族群，今年田中馬加碼舉辦多場系列活動，如：米寶親子遊趣路跑、舞稻大會、馬拉松音樂節等，以不同的結合為賽事帶來新意。

記者會現場展示田中馬拉松相關紀念品（圖片來源：筆記實業）

今年賽事與「風潮音樂」合作，策劃「台灣心田中馬拉松音樂節」，賽前一天有火車站前迎賓的空空把西非擊鼓樂團，選手之夜則有「聲動樂團」及「神棍樂團」等國際級的現場演出，並首創起點音樂舞台，賽道上也設置兩處音樂補給站，以主題音樂鼓舞跑者。

空空把西非擊鼓樂團為活動現場帶來精彩的表演（圖片來源：筆記實業）

秉持回饋在地的精神，田中馬今年增設公益贊助名額，獲得跑友熱情響應，名額早早額滿，20 萬元報名費全數捐給彰化家扶中心，運用於家扶中心運動的推廣，幫助扶助中的孩子培養興趣及專長，促進身體健康。

田中馬拉松首度開設公益名額，報名費用全數捐贈彰化家扶中心（圖片來源：筆記實業）

今年方文琳再次受邀擔任活動代言人，去年完賽初半馬的她，今年仍選定田中馬進行挑戰，特別號召台劇《生生世世》的演員一同共襄盛舉。此次方文琳進階以初馬為目標努力，今年賽事路線涵蓋二水及社頭，讓「社頭女兒」方文琳有機會在故鄉完成初馬的里程碑。

NU PASTA 在記者會現場展示比賽當天補給品，實際餐點供應以現場為準 （圖片來源：筆記實業）

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊  

田中馬

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