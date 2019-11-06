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賽事心得／太魯閣馬拉松 5度參賽、帶團上凸台

2019-11-06 09:21運動筆記 蘇志濱

（照片來源：蘇志濱）

今年會再次參賽原因是為了帶自己在台南開班授課三年的跑步班學員們，來完成初馬及半馬，還有幾位間歇團的團員們來爭取總名次（一行37人）一起來朝聖這場在峽谷舉辦的馬拉松賽事，賽前到會場（太管處）跟學員們講解起跑路線、何時開始爬坡以及爬坡海拔高度，GPS手錶會因峽谷斷訊而失準，因此里程跟配速別去看，照著自體配速跑就對了，以及到了終點後如何走回民宿等經驗分享與教戰手則！隔天準備開心跑及欣賞沿途風景！

天助自助者，開賽就聽牌！

（照片來源：蘇志濱）

開賽前熱身，自己一直在注意外籍選手來了幾個，及國內參賽者，好讓自己有心裏準備（默默在算總排名，哈哈）。直到開賽前還在一直探頭探腦往後頭看，心裡默默想到：「咦？怎麼今年真的都沒看到黝黑身影，也不見日本JP選手？好吧，就等開跑後再做最後確認吧！是高手就會衝出來，開跑後再來算排名吧！」

鳴槍開跑後，還是不見有黑影衝出，心想：「這樣今天台灣選手不就人人有機會拿冠軍🏆囉！」

（11/2、11/3這二天台灣各地有幾場大賽事，岱宇馬、馬祖馬、太魯閣馬，以往外籍軍團會平均溝通好分散在各大場次去搶獎金！今年照例也是，偏偏就只有太魯閣馬今年沒人來。）

有這樣的運勢，應該是平常有扶老奶奶過馬路吧，哈哈！老天爺今年送了個大禮給我，沒外籍軍團來，又剛好全國運動會剛結束，也沒年輕的菁英跑者來參賽，心想：「只要穩穩的跑，冠軍🏆應該非我莫屬。」就這樣步步為營，在前導車的帶領下跟第二集團越拉越開。

知己知彼，帶團收割太魯閣馬

（照片來源：蘇志濱）

今年是我第五次參加太魯閣馬了，以我對地形的了解還有自己的實力分析，只要到折返點前沒人能緊跟在我後面的話，下坡就更別想超我的車了（自認下坡很會跑的大叔，哈哈！）。

折返後就看一下錶的時間差距，嗯！冠軍應該是囊中物了，一路下坡就準備看一下女子組的戰況如何，心繫自己的女團員、陳玫雯、楊喬筑（希望他們坐三望二搶第一）。

看到她們時，如我所願他們正在拚搏前三的名次，這下放心了，我先下山等她們最後的結果吧！

（照片來源：蘇志濱）

值得一提的是，在折返途中感受到跑友們的熱情，好多認識的人也都有來參加，有的比手勢，有的喊加油，還有停下來看風景順便幫我吶喊的！這個峽谷馬拉松回程真是太開心了，也看到了自己跑步班的學員也都努力的跑，替他（她）們開心！（賽後也有學員說，本來跑不下去一直用走的，看到我跑過去後有激勵到，自己的教練在奮戰他們沒理由不跑起來，也努力完成它。）

直到終點前200公尺確定冠軍🏆無誤了，提早為自己喝采振臂吶喊、衝過終點線，我真的是2019太魯閣馬拉松的男子「冠軍🏆」太開熏了！

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（照片來源：蘇志濱）

間歇團員「楊喬筑」奪下女子組：總2「陳玫雯」總3

還有幾位分別在分組也都有得名，學員們也都平安完賽！

這趟旅程真的是收穫滿滿「大豐收」！

延伸閱讀：

【賽事】影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前 5 名

衝破極限！羅馬尼亞豔陽下 國手楊喬筑再度刷新PB

衝出好成績，保持腿部涼爽是關鍵

＊賽後讚心得，盡在運動筆記＊

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