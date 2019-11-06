訓練心得／戀戀二水初馬訓練營 期末考成果大驗收

2019-11-06 09:25 運動筆記 莊宗瑋



遲遲未下定決心報名全馬的你是不是也被前輩的這幾句話嚇過呢? 「全馬並不是跑兩個半馬這麼簡單 」、「全馬從30公里後才開始」......而我想說的是：「跑者無懼，相信自己，全馬就只是兩場半馬」!

11/3(日)戀戀二水馬拉松在彰化熱鬧起跑，起跑線上有一群穿著黃色背心的跑者特別顯眼!! 我們是二水馬官方訓練營的學員，今天這場賽事都是我們的「初馬」~也是我們這16週訓練成果的期末測驗。

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起跑線上大合照。圖片來源：攝影師 雅小咪

起跑笛聲響起帶頭衝刺的當然是男總一「豐原一哥」羅世杰，在訓練營期間透過贊助商 361°有幸邀請到羅世杰來跟學員分享關於跑步訓練與工作、家庭間的時間分配讓學員都收穫良多。

賽道上加油打氣非常的熱情，不光是起跑線與終點的加油人群，沿途地方居民不分男女老少都出家門為選手加油喝采，對第一次參加初馬的我們有很大的激勵作用!也很感謝每個補給站的志工，給予選手最豐富的補給，還有交管的警察與志工當選手堅強的後盾，讓我們能安心的在賽道上競技。彰化小鎮美麗的田園風光，在賽道上一覽無遺~跑在平緩的田間道路四週盡是綠油油的稻田，開闊的視野加上涼爽微風，賽前緊張的心情頓時消失無蹤，跑在預設的配速區間內就開始放鬆專注在教練時常提醒的技術動作，這時想起教練說過的一句話：「所有訓練的成果在你站上起跑線時就已經結束了，接下來只要去享受這過程就好。」前半程我和訓練營的夥伴相互領跑配速，提醒彼此配速是否太快，動作過於僵硬就要甩手伸展放鬆，享受著我們的初馬賽程。

圖片來源：田中高鐵運動熱區

很快的賽程進入30公里的後段，說雙腳不痠痛是騙人的，但平時訓練營為我們規劃的完整課表這時就發揮出良好的作用，每週一次的肌力訓練讓我有能力支撐身體繼續跑下去，教練的叮嚀言猶在耳，我知道只要相信平時所做的訓練，技術跟耐力就能帶我回終點。經過二水車站跟教練擊掌打氣，終點很快就在眼前了!最後的2公里很辛苦但也很甜蜜，不管你的能力再好在賽道上都是要受苦的，正也是前面的苦澀最後完賽的成果更加甜美回甘!

初馬成績 03：39：49，讓我最開心的不是我是第一個通過終點的學員，而是我完成自己的目標：「跑者無懼，相信自己，全馬就只是兩場半馬」，參加訓練營前我跑半馬的配速約是5分速，經過16週官方訓練營的訓練，我能以接近半馬的配速無傷完賽初馬! 特別感謝陳士登教練的指導與所有訓練營的夥伴支持，沒有這個團隊或許我還是認為全馬是充滿痛苦跟傷痛的~

圖片來源：攝影師 雅小咪

教練說過，跑的好壞開心難過都只要1秒鐘! 這次戀戀二水馬拉松是我們的期末考，也是屬於我們團隊的美好回憶!賽場上所有的歡笑跟淚水都是很單純簡單的，因為我們有共同喜愛-「跑步」!因為跑步我們相遇，因為跑步我們相互扶持，因為跑步我們關心彼此，因為跑步我們吃盡美食......有點像是畢業典禮有說不盡的美好回憶! 二水馬官方訓練營真的是很棒的團隊從專業的教練群、物理治療師、攝影師、志工與學員，從我們一同迎接壓秒跑進終點的夥伴，為彼此達成目標而感到開心，也為受傷沒完賽的夥伴給予支持! 當下我們就像一家人~未來賽道上相見，一聲加油、一個微笑、一個手勢都是最強大的加油打氣!畢竟那年我們千辛萬苦一起完成屬於我們的初馬，一同開啟我們的跑馬人生~!!

圖片來源：攝影師 雅小咪