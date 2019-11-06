賽前情報／田中馬拉松 全馬4小時列車配速攻略

2019-11-06 09:34 運動筆記 Alex Shiu



台灣米倉彰化田中馬拉松是田中人的盛事，更是跑馬人畢生一定要跑過的賽事之一，會這麼受到歡迎是因為在一起呼吸綠色田野與森林休閒廊道滿滿的芬多精，欣賞八堡圳孕育的阡陌黃金稻穗，賽道上滿是流水席般的豐盛補給，全賽道的加油團是其他的馬場是無法體會的，顯示出主辦單位和在地民眾對這場賽事的重視與付出，身為跑者的我們怎能不去體驗呢?雖然是要抽籤才能跑馬，就是因為稀有，配速列車更要將各位跑者安全及準時的帶回終點線。

此次配4小時的配速列車，與我一起配速的是俊毅；庭帆、羿漢共四位，要4:00內完賽(規劃3:58:13完成)，配速是5:36-5:39 /km。

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2019田中馬的路線如下

田中公所前建國路斗中路口、建國路、大社路二段、高鐵站區、東彰路直行、右轉大社路三段、世芳宮、八堡圳一圳西側、過八堡圳地下道、八堡圳香山橋左轉、山腳路南行、坑內坑橋右轉入二水自行車道、海豐路左轉、山腳路北行、右轉田中休閒廊道、左轉上長青自行車道、左轉復興坑下至和平路、右轉山腳路五段、清興巷、27K關門點)、右轉鴻門圳、左轉社頭織襪園區、左轉許厝寮排水、清水岩路94巷、忠孝一路、南勢巷、社頭復興路、鴻門圳、田中復興路、八堡圳東側、過八堡圳地下道轉入員集路、福安路、火車站、興工路、文化街、田中高中、員集路、大社路、建國路、鎮政一街(約27.1K鴻門圳北玄宮10:30設關門點強制選手上收容車或提前轉入回程)

配速規劃

與去年的爬坡高度沒有差，要穩穩的拿下這一馬及穩定的配速，可分為三部份就是0k-22k平緩路，因為體力許可前面超半馬我們就先配5:25-5:30/km-->完成時間約1:59:10-2:01:00，因為後半部22k-25k(最高點為160M)是陡坡及上上下下的山林步道，這4k配6:30/km(約26分)，25k完成時間約:2:25:25-2:27，接下來的17.159k我們剩1小時31分可以跑，這時我們配5:19/km，均速：5:39 /km(3:58:13)完成田中馬。

賽中的補給

每個人都有自己的補給習慣，這邊僅做大原則說明，

因為預計4小時左右完賽，所以乘客們可依自己的習慣補給，

我跟列車長們一定都會進站，會以減速因應，但不停留喔，大家看準了就拿，

接近補給站時會給大家示意，出站時速度會慢慢調回預定配速，乘客們不用太緊張強拉速度跟上，

以下是補給站的位置。

如何找到車長呢？

本次車長們會穿著配速背心及懸掛氣球，原則上會站在第一排，

起跑後速度會維持在5'25'-5'30'速度，讓要跟車的跑友們可以跟上，

好囉，配速規劃大致上說明完畢，本週要記得減量喔。

大家11月10日會場見，一起達標。

賽前提醒

距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩，避免受傷，可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備能量。

訓練很重要，休息更重要，絕對要睡飽，賽前千萬不要熬夜。

賽前晚上可以泡個熱水澡，讓肌肉舒緩，早早就寢。

賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂尋找，影響參賽心情。

早餐一定要吃，起跑前3~2.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。

賽前排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。

面對逆風及上坡可以將身體往前傾，也可以節省一點體力。

最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

祝大家都能順利達標，無傷完賽。