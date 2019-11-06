帶小比旅跑台灣／挑戰合歡山 做好充份準備

2019-11-06 09:54 運動筆記 陳嘉齡



合歡山行前……去年生日願望許願可以帶比比上合歡山跑步，坦白說，那時候的我毫無心理準備。直到某天朋友打電話告訴我，銀樓媽祖婆要我們帶祂一起上去，我才驚覺那不是開玩笑的……尤其跑合歡山不是件容易的事。從清境到武嶺再到松雪樓，然後再回來，一個人跑就很吃力，更何況是推小比和背媽祖婆。那天我為了這件事情，罵了我閨蜜一頓。認識我的人，知道我在罵人是毫無留情且一針見血的，也因為如此，很多朋友都因為我的嚴厲，而被我罵哭。而且很多時候，不是說加油或是你好厲害這些話可以解決的，因為之前的我甚至連半馬都沒有跑過……從知道要扛媽祖上山之後，我開始狂報賽事，也開始報半馬，甚至全馬，每天幾乎每個晚上都去跑操場，也常常去爬山，很多賽事幾乎找都是有坡的居多，為的就是要把跑量增加到每個月200K以上，讓自己的腳肌力增加，可以讓自己和小比可以在合歡山平安完賽，也把媽祖婆指定的任務完成。

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期間，我也看了許多高山跑步相關的資料，準備的東西也盡量準備充足。也謝謝這段時間擔心我的朋友們，替我找了很多資料讓我可以備存，尤其九妹找的很多，提供的資訊也最多，在這裡真的很謝謝您們。雖然，平時我是瘋瘋癲癲好像沒什麼大腦的樣子，但是了解我的人一定知道，我從不會做沒有把握的事情。那些事前準備的東西，我一定比誰準備的還要妥當，尤其我是要帶小比還扛媽祖上山，說實話，我的壓力比誰都還要大。但既然答應神明的事情，尤其媽祖又指定我和另一個好友背祂上山，就一定要說到做到。做人言而有信是我做人的原則，所以我答應別人的事，也一定會努力實現。當然，有很多人擔心我的身體狀況，我只能說我會盡力做到不讓家人、朋友為我擔心。另外，跟我同行的友人，也請您一定要衡量自己的身體狀況，如果不舒服，就別堅持，因為路永遠都在，別拿自己的生命開玩笑。以上，也謝謝大家的祝福，祝願大家賽事都能夠平安完賽。