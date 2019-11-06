賽前情報／田中馬拉松 全馬345列車配速攻略

2019-11-06 09:40 運動筆記 林宸瑨



台灣米倉活力田中馬拉松： 我們在田中為台灣農業努力，歡迎全國跑者用您的腳步支持台灣的智耕農，以您的步伐體驗稻香、米香、稻米故鄉---台灣米倉田中小鎮！

本次配速列車一共分為

全馬組共 7 個班次3:45~5:30 (每15分鐘間隔一班)

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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越多天登入贊助，中獎機率越高！

超半馬組共 5 個班次1:45~2:45 (每15分鐘間隔一班)

歡迎大家一同跟上我們的腳步，一同用雙腳體驗田中之美!

賽道簡介

田中公所前建國路斗中路口、建國路、大社路二段、高鐵站區、東彰路直行、右轉大社路三段、世芳宮、八堡圳一圳西側、過八堡圳地下道、八堡圳香山橋左轉、山腳路南行、坑內坑橋右轉入二水自行車道、海豐路左轉、山腳路北行、右轉田中休閒廊道、左轉上長青自行車道、左轉復興坑下至和平路、右轉山腳路五段、清興巷、27K關門點)、右轉鴻門圳、左轉社頭織襪園區、左轉許厝寮排水、清水岩路94巷、忠孝一路、南勢巷、社頭復興路、鴻門圳、田中復興路、八堡圳東側、過八堡圳地下道轉入員集路、福安路、火車站、興工路、文化街、田中高中、員集路、大社路、建國路、鎮政一街

全馬345列車配速計畫

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這次很榮幸與顯金、智雄、渤詔一同擔任全馬組3小時45分的列車長。本次全程均速約在5:20/1km，平路速度區間會是在5:10~5:40/1km，是一個具有挑戰性的配速，如果您是中階的跑者或是已養成平時認真訓練的跑者，345列車絕對是ㄧ個很好的選擇。再來讓我們來看看配速的計畫吧！在全程42公里的路程中，我們預計將它拆成5部分來配速，最後約3小時42-44分進終點。

第一部分

平路接緩上路段0K~17K，5:15/1km配速，每補給站約10秒，約使用90分鐘。(累積時間1小時30分鐘)

第二部分

緩下坡路段17K~22K，4:55/1km配速，每補給站約10秒，約使用25分鐘。(累積時間1小時55分鐘)

第三部分

緩上坡路段22K~25K，6:10/1km配速，每補給站約20秒，約使用19分鐘。(累積時間2小時14分鐘)

第四部分

急下坡路段25K~26K，4:50/1km配速，每補給站約10秒，約使用5分鐘。(累積時間2小時19分鐘)

第五部分

全程平路段26K~42K，5:15/1km配速，每補給站約20秒，約使用85分鐘。(累積時間3小時44分鐘)

賽前小提醒

1.距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩，避免受傷，賽前三天可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備肝醣。

2.訓練很重要，休息更重要，絕對要睡飽，賽前千萬不要熬夜。

3.賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂尋找，影響參賽心情。

4.早餐一定要吃，起跑前2~1.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。

5.賽前排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。

6.盡量提早到起跑區準備，找到想跟的列車。

7.最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無 法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

最後，請各位跑友務必調整好身體狀態，保持愉悅的心情來挑戰SUB345，預祝各位都能突破佳績!!