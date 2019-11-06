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運動筆記合歡山行前2019 台灣米倉田中馬拉松- 超半馬(22.6K) 2 小時 45 分配速計劃
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賽前情報／田中馬拉松 半馬145列車配速攻略

2019-11-06 09:45運動筆記 李小錫

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這次我將和國宇（最強士官長），凱翔（速哥），蒼柏一起擔任超半馬22.6K 145配速列車長，因為這次田中馬拉松超半馬主要是環繞田中鄉鎮而跑，路線起伏不大的關係，看大會提供的高度圖就知道了，所以我們將會以均速4′34”/km～4′38”/km來推進，當然這也包括進補給站所花的時間。經過21K時大約為97分+最後的1.6K(7′20”）最後預計以1小時44分30秒穩穩的帶大家進終點。

再次提醒各位跑友這次的超半馬總距離是 22.6km！不是21km！所以我們的平均均速是4′38”/km喔！

這班列車很適合想要挑戰半馬破百的跑友們，雖然我們經過半馬的時間大約為97分比一般破百列車快了大約2分多鐘！但是這次的路線起伏不會很大，相信大家一定沒問題的～

145 超半馬車牌～

全馬及超半馬各列車～

大會提供的高度圖，是不是很平，是不是很適合破PB！

大會提供的路線圖。

這次半馬將會經過8個補給站，快到補給站時我們會提醒各位跑友，前面有補給站喔...我們每個補給站都會進去補給，但是不停留，會放慢速度進去補給然後再慢慢加速拉回原來的配速繼續前進，想多喝2杯的跑友要稍微注意一下....

田中馬的補給相當豐盛這是大家都知道的，如果你無法克制美食的誘惑可能就不適合搭這班列車了.....因為這班列車可能只能提供你喝開水，運動飲料，最多加個香蕉的停留時間。

跟據氣像預報11/10號比賽當天氣為18℃～27℃晴時多雲...雖然出發時天氣可能還不是很熱！但還是強烈建議各位經過補給站一定要進去補給一下，保持體力，順利完賽～

最後提醒各位跑友距離11/10號比賽剩下不到4天....這幾天就不要再做些高強度的訓練了 （這時候多跑只會讓身體更疲憊而以）好好的休息，輕鬆跑，保持跑感就好，將體力留在比賽當天，跟上我們的配速列車，讓我們穩穩的帶大家破PB。

最後告訴大家一個好消息，大家對這頂帽子應該不陌生吧....沒錯

這頂帽子就是在法國尼斯勇奪世界三鐵冠軍艾登戴著進終點的那頂帽子，他本人已確定會來田中馬拉松領跑喔......

田中馬

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