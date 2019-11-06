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運動筆記合歡山行前2019 台灣米倉田中馬拉松- 超半馬(22.6K) 2 小時 45 分配速計劃
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賽前情報／田中馬拉松 超半馬245列車配速攻略

2019-11-06 09:48運動筆記 Tzu-chun Chen

2019 台灣米倉田中馬拉松- 超半馬(22.6K) 2 小時 45 分配速計劃超熱門的田中馬拉松週日(11/10)要登場啦！名聞遐邇的人情味、沿途的加油聲與補給美食，相信大家都很期待禮拜日的到來 :D

賽事資訊

超半馬路線 (圖片來源：主辦單位網站)

會場配置、交通、選手之夜、時間表(圖片來源：主辦單位網站)

地圖與坡度圖 (圖片來源：主辦單位網站)

超半馬245列車配速計畫

這次 2 小時 45 分列車有四位車長，分別為：王志偉、陳姿君、林冠汝、王楓

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22.6 km 完賽時間 2 小時 45 分，整體的均速為 1 公里 7分10秒

我們將在平路路段略快於平均速率，在 15.3km ~ 16.3km 的上坡以及進入田中鎮市區時則會略慢於平均速率。中途會經過 8 個補給站，分別是：2.9K, 6.1K, 8.9K, 10.7K, 13K, 16.2K, 17.6K, 20.9K每一個補給站都會停留，前半段的補給站會停留 20秒 ~ 40秒，後半段的補給站會停留 30秒 ~ 1分鐘，出站時速度會慢慢調回預定配速，慢慢跟上即可。最終預計在 2 小時 42 分至 2 小時 45 分之間抵達終點。

歡迎各位跑友搭乘，一起完成一場熱鬧而輕鬆快樂的馬拉松賽事 :D

#bijipacer#RunForTaiwan#跑步學堂RunForChange

田中馬

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