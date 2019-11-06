賽前情報／田中馬拉松 超半馬245列車配速攻略
2019-11-06 09:48運動筆記 Tzu-chun Chen
2019 台灣米倉田中馬拉松- 超半馬(22.6K) 2 小時 45 分配速計劃超熱門的田中馬拉松週日(11/10)要登場啦！名聞遐邇的人情味、沿途的加油聲與補給美食，相信大家都很期待禮拜日的到來 :D
賽事資訊
超半馬路線 (圖片來源：主辦單位網站)
會場配置、交通、選手之夜、時間表(圖片來源：主辦單位網站)
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
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地圖與坡度圖 (圖片來源：主辦單位網站)
超半馬245列車配速計畫
這次 2 小時 45 分列車有四位車長，分別為：王志偉、陳姿君、林冠汝、王楓
22.6 km 完賽時間 2 小時 45 分，整體的均速為 1 公里 7分10秒
我們將在平路路段略快於平均速率，在 15.3km ~ 16.3km 的上坡以及進入田中鎮市區時則會略慢於平均速率。中途會經過 8 個補給站，分別是：2.9K, 6.1K, 8.9K, 10.7K, 13K, 16.2K, 17.6K, 20.9K每一個補給站都會停留，前半段的補給站會停留 20秒 ~ 40秒，後半段的補給站會停留 30秒 ~ 1分鐘，出站時速度會慢慢調回預定配速，慢慢跟上即可。最終預計在 2 小時 42 分至 2 小時 45 分之間抵達終點。
歡迎各位跑友搭乘，一起完成一場熱鬧而輕鬆快樂的馬拉松賽事 :D
#bijipacer#RunForTaiwan#跑步學堂RunForChange
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