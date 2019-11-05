賽事心得／太魯閣馬拉松 幸運備取收穫滿滿

2019-11-05 09:31 運動筆記 徐寶芬



美麗的太魯閣，是我心裡一直很喜歡也期待可以在這跑步的地方，當初看到登記抽籤，就立馬登記。

第一輪抽籤放榜時，我被告知沒抽中，心裡不免感到有些失望，但，也就隨緣~想想下次有機會再試試吧！😃

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不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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就在去登哈勘尼山下山後……訊息進來：「恭喜你備取上太魯閣馬拉松」。

看到這訊息真是欣喜若狂，女兒也開心的叫爸爸快去繳費😂😂

就這樣，我們幸運的能參與這次第20年的太魯閣馬拉松賽事👏👏

賽前一天，我們下午提早出發過花蓮

一路上滿滿的車潮，感受到大家要一同前往活動的開心氛圍，真的很特別😊

比賽早上，搭著接駁車前往會場，路上看到掛滿各國的國旗，哇，好有感覺喔！35個國家的參賽者……我相信多數也是慕太魯閣之美名而來的。

這次我的起跑點與先生和小孩不同，一上一下距離有幾百公尺遠，在半馬即將開跑前，我就已經到起跑點處，看著半馬選手，自己心裡想著好久沒跑半馬，但這次我就逍遙一下吧😄😄

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謝謝攝影師的紀錄，在人山人海的跑者中，還有照片可以留念……

整個賽道滿滿的參賽者，真的好盛大

也讓自己感受到真的好渺小😂😂

孩子的快樂組也真的好快樂，一路可以拍照賞美景，超值回票價啦！

太魯閣的美，用腳跑一回體驗真的很不同

我的眼視吃飽足，我的心體會十足

一切收穫滿滿，開心我完成了花蓮的跑旅版圖，謝謝這次的幸運，謝謝我的家人陪我

跑快跑慢都不是問題，我用自己最舒服的配速，紀錄這回的美好，相信唯有體驗過才能真正了解