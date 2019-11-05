賽事心得╱遠東新世紀馬拉松 跑馬順便跑新聞的遺憾

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我的跑步人生，一直都以「有跑完全程就可以」為目標，成就解鎖後就可以不用再來一次，因此從沒有參加過重複的賽事，2019遠東馬拉松是我目前唯一參加過第二次的賽事，想說去年報9公里，不然今年來個21公里好了，怎麼知道最後因為跑新聞，鬼打牆還是停在9公里啊~~~~

跑馬拉松順便跑新聞

賽事前兩周，接到報社交辦任務。「那個….遠東馬拉松時間太早、地點太遠，你住新竹嘛，不然當天採訪任務就交給你了！」

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本人平常沒鍛鍊、每次參賽連停下來自拍的體力都沒有，要邊跑步邊採訪難度實在太高了，但已經繳了1千多的報名費又捨不得放棄，我把這個噩耗告訴當初慫恿我報名的楊咔蹦，結果他告訴我另外一個壞消息「我週六要去參加全國比賽，不能去跑了，你自己加油喔。」

報名半馬 但跑操場一圈就快往生

什麼！！難道我存心擺爛，想一路被他推著跑的企圖被看穿了嗎？當天晚上，我就開始認命地去跑國中操場（臨時跑操場的概念），希望加快當天跑步速度，趕回終點接續採訪任務，但我才剛跑第一圈200公尺就氣喘吁吁，嗚嗚~~~我當初到底幹嘛報名21公里啦。

好不容易堅持個3天每天跑20-30分鐘，報社又通知「你21公里跑回來會來不及活動採訪啦，跑個5公里意思意思你就可以回來了。」我難掩(欣喜)失落，當天就愉快沮喪的不再練跑。

賽前一天你確定該嗑雞排和珍奶？

路跑賽當天終於到了，因為4點就要起床，前一天晚上我打算早早就寢，結果我老公竟然晚上10點買了滿滿鹹酥雞+珍珠奶茶回來，殷勤招呼「你明天那麼早起床應該很餓吧，先吃飽一點」

雖然我心裡和嘴裡理智想著、喊著「要減肥不可以、刷牙了不要再吃東西」，但珍奶杯子上寫著「你是仙女下凡嗎？」根本就是為我量身訂製的啊，於是我只好(身體很誠實)百般無奈的把眼前食物嗑光了。等到上床睡覺，已經快12點。

當你真心渴望某件事時 全宇宙都會聯合起來幫助你

明明睡覺時間很寶貴，但因為太害怕睡過頭，所以我根本凌晨3點就起床了，東摸西摸4點多出門，5點到了會場，和從台北出發到新竹辦活動的同事集合，心理糾結著，等會到底要跑5公里還是9公里，還是乾脆挑戰21公里，說不定我會創造人生新高點，在90分鐘內跑完啊….

《牧羊少年奇幻之旅》裡說：「當你真心渴望某件事時，全宇宙都會聯合起來幫助你」所以，我應該最後跑了21公里，而且90分鐘內就回到現場，然後可以順利接續完成採訪吧？

你都幾歲了，怎麼會相信這樣的事呢？最好賽前臨時3天跑操場可以做到這個地步啦。只跑5公里太遜，跑21公里又來不及跑回來採訪，最後只好折衷選了9公里。

羞恥的跑完9公里

當我彎進9公里折返點時，沿途志工和裁判反應有兩種「這裡是9公里喔，你跑錯了，快點回原賽道！」（以為我看錯賽道，好心的焦慮提醒）「你現在是21公里女子組第一名耶，加油加油！｣（以為我跑超快，提早進入折返點）

不論是哪種反應，我都只能很羞恥的假裝很緊張「我我….我突然接到電話說家裡有事，所以要提早跑回去啦….｣（表情憂戚）

Anyway，反正最後跑回終點，9公里時間是1小時07分，完全還來得及拍照、採訪，但因為沒有真正完成21公里賽事，所以領不到完賽證書，成為本屆最大遺憾。

所以，明年遠東馬要不要再來報個21公里呢？嗯，看來可以好好想一想。希望別再第三次跑9公里啦~~~~~~~~