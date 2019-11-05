賽事心得／馬祖馬拉松 跑完硬陡的坡好有成就感

2019-11-05 09:50 運動筆記 Shelly Shen



台灣的六大離島，唯一未曾踏訪過的就是「馬祖」，這次利用跑馬拉松的機會，安排三天二夜的旅遊兼跑馬。

（活動會場 福澳運動場）

（等待起跑）

這是繼「綠島」及「金門」後的第三場離島半馬，賽前就耳聞這場賽道很硬，沒想到坡度比想像中的還要陡，果然名不虛傳，真的是坡坡相連到天邊，不是險升坡就是險降坡，讓我上坡跑走的很虐心又怕抽筋，下坡則衝的很開心又擔心一個不小心就直接滾回終點，每一步都格外的小心謹慎，以不受傷為原則。

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（硬陡的坡 讓雙腿很好抖）

（無止境的坡）

（喘口氣 終點不遠了）

（肯亞第一名的跑者 只能望其背影）

這次天氣也很幫忙，比起綠島熱到快被曬成人乾及金門凍到快成人肉冰棒來說，馬祖的氣候真是宜人，在不冷不熱，不晴不雨，風也沒有很大的氣候條件下，跑起來非常舒服，賽道沿路的海岸風景，美的不輸國外，讓人心曠神怡，心情很美麗。

（美麗的風景）

（馬祖巨神像）

沿路還有許多賣力的加油團及民宿的私補，也有很多軍事的展示，最特別的是可以跑進南北坑道裡，一窺其神祕的面紗，這就是馬祖的特色。還有進終點時，讓每位選手都能有衝線布條，體驗不同的感覺，真是倍感尊榮，感謝辛苦的工作人員。

（賣力的加油團）

（這位弟兄辛苦了 ）

（皮卡丘及小小兵也來幫忙加油）

（熱情的國軍弟兄）

（軍事展示）

（南北坑道）

（民宿私補 好吃的豆花）

整體來說賽事辦的很不錯，唯一美中不足的地方是完賽禮中有一瓶螢光噴霧，到了機場才知道不能帶上飛機，真是令人傻眼，只能當場忍痛丟棄，可惜了。

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（開心完賽 好有成就感）

（完賽紀念酒及餐點）

（不能帶回台灣的完賽禮~殘念~）