親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

運動筆記2019戀戀二水跑水馬拉松 全馬4小時配速列車跑步的初心-我與第二屆田中馬拉松初半馬訓練營的緣分
健行筆記桃園。大溪河濱公園台灣欒樹落羽松好繽紛。孩子們的遊戲天堂Zach's ABC+Poon Hill~雪山大景
NBA今日十大好球 (11月4日)今日十大好球 (11月4日)

訓練心得／田中初半馬訓練營 做了正確的選擇

2019-11-05 10:15運動筆記 吳柏樵

從小到大，就和跑步有緣!       

記得五六年級時，每次測驗八百公尺十，都是第一個完成的。大隊接力總是前三棒，但是，就是沒接觸過正規的田徑隊訓練，當時都只是覺得自己能力還不夠強。      

上了國中，總是羨慕跑很快的同學。高中，參加了二次成年禮，爬三千公尺以上的高山，當時學校要求自我訓練，放學後跑操場，當時發現，自己耐力還不差!       

大學時，學校運動會有許多個人項目，我知道自己的短跑並不出色，於是大一的我就報名了四百公尺及一萬公尺。當時報名一萬公尺就勇氣可嘉了，能完賽就是值得嘉獎的事了，為了一萬公尺，開始自主訓練，每次增加跑步的距離，直到可以一次跑完操場25圈(一圈四百公尺)。很幸運的，第一次參賽就得名了(可能有勇氣報名的人真的不多)，這激起了明年要繼續挑戰的決心!       

隔年，一樣挑戰四百和一萬公尺，目標不是得名，是雙料冠軍!結果，皇天不負苦心人，如願以償!當時可以說是跑步人生的巔峰阿~~路跑的旅程~       

畢業後，進入職場，就鮮少在接觸跑步運動了，直到2015年6月，看到了二水馬的報名訊息，開啟了104年11月至105年4月的跑步旅程，那段期間，大約一個月一場賽事，都是十公里上下的賽程。105年12月，參與了北港媽祖媽拉松十公里賽程，拿到人生第一座跑步的獎盃(分組第十名)!旅程到此，都還是用著自己認為有效的訓練方式，跑十公里賽程就是要求自己練習也要跑那麼遠，練習次數不斷增加，速度也逐漸增加。直到報名參加了2019田中馬初半馬訓練營，一切都改觀了!契機的展開~       

完成多場十公里賽程後，也曾問過自己，為何不挑戰半嗎?恐懼，是最大的高牆，因為不曾跑過，所以害怕，但是，大學的一萬公尺不就是勇氣所完成的夢想嗎?當我看到初半馬訓練營，毫不猶豫地報名參加了，因為，這是克服恐懼的方法之一!       

先修課程的第一天中午，我就告訴家人，我做了一個正確的選擇，且自己很幸運地可以入選。先修課程的安排，認識了許多關於跑步的專業技能，跑步，是與生俱來的技能，但不是像自己想像的那麼簡單，就只是跑就好了!它是專業的技能，需要透過訓練來加強的。且最重要的是認識自己，專注在當下，除了跑步外，這不也是人生的道理嗎?課程，讓人感到幸福，是許多人陪著你，許多教練協助你，不但讓未知的領域更加清楚，重要的是用正確的方法，完成初半馬的夢想!

分享

（圖片來源：田中高鐵運動熱區）

#田中高鐵運動熱區#運動i台灣#台灣米倉田中馬拉松官方訓練營#FILA_TAIWAN#跑步學堂

田中馬田徑

相關新聞

賽事心得／馬祖馬拉松 跑完硬陡的坡好有成就感

2019-11-05 09:50

賽事心得╱遠東新世紀馬拉松 跑馬順便跑新聞的遺憾

2019-11-05 09:39

賽事心得／太魯閣馬拉松 幸運備取收穫滿滿

2019-11-05 09:31

賽事心得／戀戀二水跑水馬拉松 400列車配速成功

2019-11-05 10:20

路跑圖輯／菊島澎湖跨海馬拉松 跟著半馬總一看美景

2019-11-05 09:59

紐約馬台灣加油團助陣 國旗飄揚曼哈頓

2019-11-04 15:07

賽事心得／冬山河水岸馬拉松 東山再起得第一！

2019-11-04 09:58

影片剪輯／2019戀戀二水跑水馬拉松快剪快播

2019-11-04 09:49

熱門文章

NBA／教頭讚哈沃德仍是明星 詹皇稱他是「超人」

2019-11-04 13:37

NBA／詹姆斯連兩場大三元 湖人拔馬刺奪5連勝

2019-11-04 11:07

NBA／首節就落後熱火32分 火箭慘列聯盟紀錄

2019-11-04 11:15

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

2019-11-04 12:28

NBA／唐西奇頻創大三元新猷 勒夫：聯盟的未來

2019-11-04 16:41

12強／情蒐中華隊 波多黎各點出兩弱項

2019-11-04 18:17

12強／波多黎各又成障礙 中華隊這次壓力更大

2019-11-04 19:37

NBA／獨行俠大勝騎士 唐西奇再創大三元紀錄

2019-11-04 11:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top