訓練心得／田中初半馬訓練營 做了正確的選擇

2019-11-05 10:15 運動筆記 吳柏樵



從小到大，就和跑步有緣!

記得五六年級時，每次測驗八百公尺十，都是第一個完成的。大隊接力總是前三棒，但是，就是沒接觸過正規的田徑隊訓練，當時都只是覺得自己能力還不夠強。

上了國中，總是羨慕跑很快的同學。高中，參加了二次成年禮，爬三千公尺以上的高山，當時學校要求自我訓練，放學後跑操場，當時發現，自己耐力還不差!

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大學時，學校運動會有許多個人項目，我知道自己的短跑並不出色，於是大一的我就報名了四百公尺及一萬公尺。當時報名一萬公尺就勇氣可嘉了，能完賽就是值得嘉獎的事了，為了一萬公尺，開始自主訓練，每次增加跑步的距離，直到可以一次跑完操場25圈(一圈四百公尺)。很幸運的，第一次參賽就得名了(可能有勇氣報名的人真的不多)，這激起了明年要繼續挑戰的決心!

隔年，一樣挑戰四百和一萬公尺，目標不是得名，是雙料冠軍!結果，皇天不負苦心人，如願以償!當時可以說是跑步人生的巔峰阿~~路跑的旅程~

畢業後，進入職場，就鮮少在接觸跑步運動了，直到2015年6月，看到了二水馬的報名訊息，開啟了104年11月至105年4月的跑步旅程，那段期間，大約一個月一場賽事，都是十公里上下的賽程。105年12月，參與了北港媽祖媽拉松十公里賽程，拿到人生第一座跑步的獎盃(分組第十名)!旅程到此，都還是用著自己認為有效的訓練方式，跑十公里賽程就是要求自己練習也要跑那麼遠，練習次數不斷增加，速度也逐漸增加。直到報名參加了2019田中馬初半馬訓練營，一切都改觀了!契機的展開~

完成多場十公里賽程後，也曾問過自己，為何不挑戰半嗎?恐懼，是最大的高牆，因為不曾跑過，所以害怕，但是，大學的一萬公尺不就是勇氣所完成的夢想嗎?當我看到初半馬訓練營，毫不猶豫地報名參加了，因為，這是克服恐懼的方法之一!

先修課程的第一天中午，我就告訴家人，我做了一個正確的選擇，且自己很幸運地可以入選。先修課程的安排，認識了許多關於跑步的專業技能，跑步，是與生俱來的技能，但不是像自己想像的那麼簡單，就只是跑就好了!它是專業的技能，需要透過訓練來加強的。且最重要的是認識自己，專注在當下，除了跑步外，這不也是人生的道理嗎?課程，讓人感到幸福，是許多人陪著你，許多教練協助你，不但讓未知的領域更加清楚，重要的是用正確的方法，完成初半馬的夢想!

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（圖片來源：田中高鐵運動熱區）

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