賽事心得／戀戀二水跑水馬拉松 400列車配速成功

2019-11-05 10:20 運動筆記 Alex Shiu



二水是一個非常棒的鄉鎮，而且在中部舉辦的賽事一定要參加的，很榮幸能夠在運筆的安排下參加這場全馬配速任務。

10/27配完4小時日月潭環湖馬拉松，相信有跑過日月潭的跑友了解到32.5K後的魔鬼坡的情況，會跑的非常辛苦，不過還是完成任務，所以11/3的二水馬也不能掉以輕心，在溫度、濕度、賽道的狀況、最重要的身心的準備，都是每一場配速所要衡量的，只要做好準備任何惡劣條件都可以克服的。

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因為近期星期六都在上課，下午下課後，整理一下就到往田中出發，晚上先住在田中，到達田中已經是20:30，中部的天氣還蠻悶熱的，一下火車之後就開始流汗，先到便利商店買一下早餐，往飯店出發，飯店位置離田中火車站只有200m，當天一早在4:10起床，因為要趕05:13往二水的火車，就盡快吃個早餐及換裝之後就出門。

由於上週的日月潭全馬摧殘的酸痛感還是些存在，小腿還是有點緊繃，走路還是有點卡慢慢地往田中火車站前進，大約05:30到達會場直奔列車長休息帳篷集合，大家準備氣球，配速號碼布，聊了一下，準備裝備的時候，沒找到墨鏡，該不會又沒有帶到墨鏡，剛好列車長休息帳篷旁邊有在賣，又花了一張小朋友，繼去年忘記帶之後，隔年又忘一次，真是老啦…..，看了手錶6:00了，全馬的起跑時間也快到了，大家陸續寄物完拍完合照後，全馬列車長開始往起跑區出發，半馬的列車長在帳棚區等待集合。

在6:20準時鳴槍起跑，與智雄配速的次數至少5-6次，但是賽前還是與智雄討論後提出配速計畫，給各跑者了解4:00配速列車的每公里配速狀況，今天配速穿361度所提供的跑鞋我與智雄以5:20-5:25/km之間速度前進，在第3k處有第一個水站，水站長度約20m，將人數分散，今天跑在二水地區氣溫有點悶熱，雖然一大早還沒有太陽但是濕度約93%，跑完10k後就汗流不止，今天跑全馬會很辛苦，這周北部天氣很低，風又大，今天中部氣溫很高，要調整一下不然很容易爆掉，所以補給站的水及運動飲料、香蕉都要補給，才不會有熱衰竭狀況產生，一路上以均速5:25/km前進，跟車的人還算多。

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在15k處已經接觸到健康組中段班，人數很多，很多人走走跑跑，因為配速的關係還是要閃人，這時候跟車的人已經掉的差不多，19k時開始轉往跑水賽道到前的領拖鞋處已經擠滿人群，只好放慢速度順便拿拖鞋，綁在身上後就往賽道前進，跑著跑著看著許多人在水道玩水應該很清涼。

出了跑水賽道全馬里程數差不多20k左右要速度還是要在維持5:30-35km左右要降點速，這時候回頭看一下跑友，跟車的跑友已經掉光了，前面還有一些跑友，我跟智雄討論後半馬因為天氣炎熱，在補給站的時間要拉長一點，讓後續有跟車的跑友能夠補給更充分，從田中又跑回二水，一路上緩上及緩下，是體力的考驗，加上天氣炎熱，許多跑友都降速，這時我們一直鼓勵持續跟車的跑友，調整呼吸，補充水分，終於跑回二水火車展的後站，看著陸橋上的半馬選手的熱情打招呼，讓我們更有力氣的持續跑去，回程在37k時又要上一座橋，許多人已經開始當步兵，鼓勵的大家繼續前進，終於跑到二水車站，看到全馬直走，半馬左轉，看了手錶還有3k，又往前跑了一段折返後，手錶公里數已經超過42.3k，時間3:56，想說里程數會多，還是要提升速度，堅持到終點了，最終還是帶了2位跑友回終點，時間是3:58:32，在時間內完成任務。

下次配速11/10田中馬拉松400配速列車，歡迎跑友來搭乘。

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