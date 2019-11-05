路跑圖輯／菊島澎湖跨海馬拉松 跟著半馬總一看美景

2019-11-05 09:59 運動筆記 徐拔



這不是一個很多人有機會參與的賽事～因緣際會和幾位運動攝影前輩接了這場拍攝，賽前和義傑事業承辦的溝通就發現他們的盡心熱情與充分授權，賽事當天跟著半馬總一拍了一些照片，覺得澎湖這樣的美景，澎湖在地鄉親的熱情，澎湖小帥哥洪琳鴻在家鄉奪冠的照片，如果只藏在幾萬張照片中不秀一下很可惜，所以～看圖吧各位～

1.賽前大合照＿正面（第1攝點）

2.賽前大合照＿側面（第1攝點）

3.吉祥物擊掌祈福（第1攝點）

4.鳴槍出發，本篇主角一馬當先～嗯～你了的～我不是說那隻龜！（第1攝點）

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5.對～本篇主角就是這位在地小帥哥洪琳鴻（第1攝點）

6.攝影小哥徐拔簡單收拾器材準備追隨大軍拍照一轉彎就看到這美景～總一等我啊啊啊啊啊！（第2攝點）

7. BEYOND THE WIND做自己的破風手！義傑事業承辦的賽事衣服設計與材質向來有品質保證！（第2攝點）

8.看到山海大景徐拔不囉唆立馬爬上小山坡捕捉畫面，也剛好看到經過轉折點返回的半馬男總一洪琳鴻，然後就展開一個多小時豐富的追攝過程！不信？往下看就知道！（第3攝點）

9.後方的澎湖在地的舊厝與沿路被海風吹得搖晃不止的賽事旗幟，徐拔不囉唆趴了拍拍拍再說（第4攝點）

10.繞回出發點，門口的鄉親們熱情地大聲加油（第5攝點）

11.海景海景海景～徐拔機車一架就站上去拿著廣角往下來了這麼一張！（第6攝點）

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12.繼續騎車往前飆看到對面有個城市少見的大牌樓，腳架一踢，抓了廣角鏡再來一張（第7攝點）

13.一段長上坡，一個大彎道，後側的小山坡的黃綠背景，徐拔拿著長焦來這麼一張（第8攝點）

14.同個地點，直幅來個特寫拍攝（第8攝點）

15.這種Ｓ型大彎道路過怎能錯過，所以～嘿嘿嘿（第9攝點）

16.誒～路邊有水溝！對面有深色背景！機車側架一踢相機一抓就跳進水溝來了這麼一張（第10攝點）

17.這麼簡單？當然不是只有特寫，還有是為了這張照片啊啊啊啊！（第10攝點）

18.澎湖不是山就是海，記得這裡風超級大～但是～依然要停下來個幾張！（第11攝點）

19.補給站到了，可愛的加油團帶著自製道具喊得超級大聲的！（第12攝點）

20.過了補給站就是一個背景有海景的長上坡，機車上來都有點吃力了～跑者加油！（第13攝點）

21.這景～超美～但沒幾個跑者有餘力回頭欣賞吧！（第13攝點）

22.本島少見的澎湖特色舊厝加上枯黃的草叢，沒錯，徐拔又踢下了機車腳架，然後整個人趴在草堆上當個狙擊手（第14攝點）

23.時間很趕，趴得很狼狽，但我喜歡這成果（第14攝點）

24.跑在鄉間小路上，路邊的徐拔是我同伴（第14攝點）

25.又有Ｓ型彎啦！其實小帥哥應該不會太孤獨，沿路一台警車開道，一台裁判車跟進，還有一台徐拔車前後跑跑拍拍（第15攝點）

26.閃過警車裁判車，這樣看來還真有點悲催感（第15攝點）

27.一路往前狂飆看到路旁有棧板船，側架一踢我又跑去把他當前景來這麼一張（第16攝點）

28.跨海馬的特色～風呼呼呼呼呼吹到一個不行！（第16攝點）

29.誒誒誒誒斯彎道！！！怎能不架腳架站在機車上啦？（第17攝點）

30.不曉得小帥哥會不會覺得這大叔很煩～一直拍拍拍拍拍（第17攝點）

31.經過身邊機身一轉來個直幅特寫！（第17攝點）

32.忽然想到好像很久沒拍追焦照，找個適當地方車架一踢，相機隨手一調來個幾張～嗯～久沒練果然悲劇，1/50成果真的要看不下去，算了當個紀錄照吧！（第18攝點）

33.利用地形地勢來點不一樣的構圖～大膽嘗試些不一樣的畫面（第19攝點）

34.啊啊啊啊啊啊～仙人掌！！！怎麼能不拿來當前景？差點就被刺到（第20攝點）

35.往前繼續飆～居然看到好幾艘大船，不拍對不起自己啊啊啊啊（第21攝點）

36.我有認真找看看～真的沒有看到老船長～（第21攝點）

37.包得密密的熱情加油團，不曉得老船長有沒有在裡面！（第22攝點）

38.同一個攝點看出來了嗎？長焦拍完上面畫面，衝到對馬路再來廣角畫面，這麼拼是幹嘛啊我（第22攝點）

39.小朋友要媽媽跟著選手一起騎～還有大聲幫大哥哥加油！（第23攝點）

40.轉個機身來張特寫，咦～看來氣力快放盡囉！加油加油！（第23攝點）

41.發現自己站在一個Ｃ型彎，讓子彈飛一會兒，多等了幾十秒，然後留下這麼一張！（第23攝點）

42.這是差點錯過的一個畫面，沒有回頭一望，還真的就沒有這樣的回憶（第24攝點）

43.後面的小石牆也是就地取材的硓𥑮石～媽媽和加油小弟還在跟～（第24攝點）

44.到跨海大橋前的加油區！（第25攝點）

45.跨海大橋對岸的雖可以拍到選手正面，但距離終點太近來不及，所以就只能這邊來張背面照！然後我就要飆車去終點啦！（第25攝點）

46.知道正面衝線特寫照里昂大師會顧得很棒，所以就站高高把港區拱門時間都包進來！（第26攝點）

嗯～沒了！一個半小時拍了這麼多畫面，21KM居然在時間壓力下臨場挑了的26個攝點，也算給自己一個考驗，雙機雙鏡搭配使用，很過癮的經驗，所以簡單記錄跟各位分享一下～雖然這場賽事賽道補給非常豐富與精彩，但因這篇紀錄主要以拍攝跑者與賽道為主就不多著墨了

謝謝小帥哥洪琳鴻～希望你喜歡這樣的紀錄！也期待你在未來的日子再創佳績！

另，大推義傑事業承辦的賽事～來了你就知道啦！！！

感謝濕濕前輩留下徐拔這場工作照～