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二水馬拉松「感恩」開跑 豐原一哥一姐稱王封后

2019-11-04 09:33運動筆記 Run For TAIWAN

全台具在地民俗特色的「2019戀戀二水 跑水馬拉松」（簡稱：二水馬拉松），於3日在彰化縣二水國小熱鬧登場，彰化縣長王惠美、二水鄉鄉長蘇界欽及馬拉松國手何盡平特別蒞臨活動現場，為參賽選手鳴槍起跑。

彰化縣長王惠美、二水鄉鄉長蘇界欽及馬拉松國手何盡平為賽事鳴槍（圖片來源：筆記實業）

彰化縣長王惠美表示，感謝二水鄉公所用心，把馬拉松與傳統慶典結合。二水因為於濁水溪旁，土地特別肥沃，故有許多農產品相當好吃，有濁水米、白柚、苦瓜、茄子等農特產，歡迎大家跑完可以漫遊二水，順手購買農特產，未來二水也會推動民宿，以及老屋修繕，將有助於地方觀光。今天路跑的路線跑在八堡圳沿岸，希望大家可以盡情享受田野風情，一定會有截然不同的感受。

大白柚為二水在地農特產（圖片來源：筆記實業）

彰化馬拉松嘉年華系列賽之一的二水馬拉松，舉辦至今邁入第五屆，賽事特色與活動品質，皆獲得跑友高度的肯定，更榮獲臺灣十大馬拉松賽事的殊榮。今天活動現場，聚集來自 9 個海內外國家、約 5,000 名跑者共襄盛舉，彰化在地人則有近 1,600 人參與，展現對家鄉的熱愛，一同體驗跑水的樂趣。

2019 二水馬拉松約 5,000 名跑友一同共襄盛舉（圖片來源：筆記實業）

上個月甫結束全運會並拿到銀牌的長跑好手何盡平，目前正積極調整訓練狀態，並備戰明年的廈門馬拉松及東京馬拉松，替自己爭取東京奧運的機會；而今天也受邀來到二水替選手們加油，他提到：「二水馬拉松氣氛很好，居民及選手都很熱情，讓人感覺運動風氣興盛，未來如果有機會也想來跑看看，尤其是體驗跑在水中的感覺，可以體驗不一樣的馬拉松賽道。」

馬拉松國手何盡平擔任鳴槍與頒獎嘉賓（圖片來源：筆記實業）

在各大比賽表現亮眼的尖石國中田徑隊，今天由教練謝俊漢帶隊，一起參加健跑組，「參賽之前就很期待跑水路段，且比賽氣氛輕鬆、路線平緩，沒有太大壓力，能帶學生一起來跑水，大家都玩的很開心。」謝俊漢表示，若有參加二水馬拉松，推薦大家都要下去體驗一下跑在水圳的樂趣。

尖石國中教練謝俊漢帶隊參與二水馬拉松健跑組（圖片來源：筆記實業）

二水馬拉松也吸引了各界好手來挑戰，奪得這次超半程馬拉松冠軍的年輕跑將詹世顥，以 01:28:27 的好成績完賽。他表示成績及節奏感都在自己預計之中，並認為：「有別於其他馬拉松賽，二水馬有獨特的水圳路段，雖然沒有機會下去體驗，但沿途民眾熱情，還是留下很好的印象。」

詹世顥以以 01:28:27 奪下半馬總冠軍（圖片來源：筆記實業）

全馬男子組及女子組總排名冠軍皆由 361° 贊助選手羅世杰、鄭秀如拿下，順利奪下冠軍的羅世杰，賽前對挑戰二連霸稍有壓力，「相較去年，今年天氣較炎熱，後段跑起來比較辛苦，但二水的歡樂氣氛，讓比賽的緊張壓力減緩不少」，羅世杰開心表示鄉親熱情的擊掌，讓疲憊一掃而空，最後以 02:52:45 成績順利奪冠。而連續參賽好幾週的鄭秀如則以 03:39:10 榮獲女子組冠軍，她表示，「風景很美，鄉親及居民也很用心，連行動不便的長者也會出來替選手加油，是小而美的賽事，未來有機會會再來。」

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由 361° 贊助的台中豐原好手羅世杰與鄭秀如分別獲得男女全馬冠軍（圖片來源：筆記實業）

二水馬拉松主力贊助商 361° 合作至今已進入第四年，以堅持回饋在地的精神，給予賽事堅強的後盾。台灣總經理李照圓表示，二水馬拉松的主辦相當用心，每一年賽事力求突破，就如同 361° 的品牌精神一樣，秉持多一度的熱情，品牌也抱持「飲水思源」的想法，與賽事緊密地結合，今年更與運動筆記旗下的「跑步學堂」合作，共同舉辦「二水馬拉松官方初馬訓練營」，期望能透過品牌協助賽事與跑者不斷超越自己。

運動品牌 361°對國內體育運動發展不遺餘力（圖片來源：筆記實業）

二水馬拉松活動總幹事鄭宗政也提到，二水馬是相當有特色的一場馬拉松，沿途除了有田野風光，也會跑進 300 公尺的水圳賽道，值得一提的是，二水郵遞區號為 530（音同：我想你），希望大家來跑過二水馬之後，都可以想念這裡的好山好水，愛上二水。

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊  

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