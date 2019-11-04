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焦點人物／羊角姐妹：你推我一把 我推輪椅拚全馬

2019-11-04 09:44運動筆記 羊角姐妹

推馬拉松，是為了成就更好的自己#還記得你開始跑步、運動的原因嗎？不管是為了減肥、為了挑戰自己、為了家人、為了不能跑的人、為了所愛的人而跑，最終都是希望能改變自己、影響他人，讓彼此都能變得更好。這也是我們鼓勵更多傷友參加輪椅馬拉松的原因。#

2019 澳洲黃金馬拉松競速輪椅組暨完賽金牌

大家好，我們是羊角姐妹。五年前，因為高雄氣爆，我們的人生再也離不開輪椅。起初，我們幾乎不運動、不想出門，生活範圍大多在住家附近，「外出」成為最基本卻也最麻煩的事。有時還沒到目的地，就先被不友善的環境拒絕；有時甚至還沒出發，就先覺得自己辦不到而打消念頭。

人多、無障礙不足，都成了「外出」的 阻礙

看似哪裡都到不了、感覺什麼事都不能做，沒有重心的生活讓我們變得消極。為了改變現狀，我們聽從朋友的建議，開始參加競速輪椅馬拉松，試圖打破「慣性」。從去年開始，我們報名參加臺灣大大小小的路跑活動，今年更飛去日本東京和澳洲黃金海岸參加競速輪椅馬拉松，並在澳洲黃金海岸馬拉松成功以五小時的時間推完輪椅組全馬！

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2019 東京馬拉松賽前練習

2019 澳洲黃金海岸起跑線上

「你們的故事深深感動我，我也時時刻刻提醒自己要努力前進，再辛苦再可怕的挑戰都可以克服的！」

-- by 賴小姐

「謝謝你們的勇氣，以及你們的故事也激勵著我們。謝謝，一起加油」

-- by 吳小姐

在準備馬拉松的過程中，我們收到許多網友的鼓勵訊息，許多人表示看到我們推路跑，也帶給他們滿滿的能量克服困難。桃園市龜山區楓樹國小的師生更親自寫卡片寄給我們，小朋友們滿滿的祝福與用心的插畫，都讓人感動萬分，也很開心小朋友可以從我們身上學到永不放棄的精神。（小朋友的祝福請見粉絲專頁）

桃園市龜山區楓樹國小師生的祝福小卡

曾經有人對羊角妹說，因為羊角姐妹努力地推路跑、推馬拉松，讓一度想輕生的朋友打消了念頭，認為自己再辛苦也要努力活下去。最開始想推馬拉松，只是想挑戰看看自己的極限，想不到我們的行動可以成為他人前進的力量。這才發現，世界上還有很多人正努力突破現況、做出改變。我們不禁思考，如果輪椅馬拉松可以一直延續下去，是不是就能幫助更多人勇敢做出改變？

2019 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松，與加油團擊掌

推輪椅的過程很累、手很痛、很想哭，但如果不試試看，你永遠不知道自己的極限在哪裡！完成一場馬拉松，帶來的不只有完賽的成就，更多的是重返生活軌道後，我們開始相信自己能做的事情其實比想像的還要多。想去哪裡就去哪裡、想做什麼都有勇氣去嘗試，不再因為坐輪椅就覺得自己辦不到。這股力量與感受，不應就此嘎然而止，必須繼續傳承下去，讓更多的傷友、更多仍低著頭不敢向前的人，擁有可以大聲說出「我辦得到」的勇氣！

2018 三星公益路跑，大家一起推完的感覺很棒

2019 屏東高樹蜜鄉國際馬拉松，成功挑戰初馬

我們開啟「馬拉松傳承計畫」，藉由輪椅馬拉松這項運動，來鼓勵那些習慣先說「不」、先想著「不可能」的傷友參加路跑，讓他們能感受賽道上滿滿的正能量，並在自我挑戰的過程中重新發現自己的潛力。我們相信這麼做可以幫助傷友建立自信、生活獨立，也可以間接激勵更多傷友、以及那些對現在生活不滿意的人有勇氣做出改變。因此，作為領頭羊的我們，希望透過募資活動集結眾人的力量，讓馬拉松傳承計畫能如願進行！

傳承競速輪椅馬拉松，需要你推一把！#要讓一位從沒推過輪椅馬拉松的傷友站上賽道起跑線，遠比想像中的困難。除了個人的意志力與決心之外，體能也是很大的問題。因為身障朋友的體能狀況在受傷後往往大不如前，需要特別加強訓練，謹慎評估與衡量身體狀況，才能以不受傷的前提參加馬拉松。

要推輪椅馬拉松，必須要加強上臂力量

因此，參賽前的準備包括重訓課程、競速輪椅教練費、競速輪椅訂製與配件購買、出國參賽的旅費等，才夠讓一位競速輪椅選手順利參賽。所需支出的項目如下：

競速輪椅訂製費用 – 約 150,000 元，競速輪椅配件 – 約 12,000 元包含競速輪椅專用手套、安全帽、水壺等配件。

重訓課程 – 約 96,000 元腳的結構適合行走與奔跑，但手並不是。輪椅選手必須不停轉動輪框長達五多小時以完成賽事，需要透過重訓課程加強手臂肌力與肌耐力。一堂課約 2,000 元，一個月約 8,000 元（一週一堂），96,000 元/年競速輪椅教練費 – 約 96,000 元

競速輪椅和一般輪椅的操作方法並不相同，選手必須壓低身體、和車體平行以呈現「流線型」的姿勢來推動輪椅前進，並使用前輪上方的把手控制方向。若沒有熟悉競速輪椅的教練指導，很可能因為姿勢不正確而造成傷害。一堂約 2,000 元，一個月 8,000（一週一堂），96,000 元/年報名費 – 約 5000 元參考澳洲黃金海岸馬拉松報名費。旅費（機票） - 約 40,000 元參考澳洲黃金海岸馬拉松，桃園至布里斯本的來回機票。

換句話說，光是出國參加一場競速輪椅馬拉松賽事，就需要花費約 40 萬元。對一般人而言無疑是一筆可觀的數目，因此，我們開啟「輪椅馬拉松傳承計畫」，集結眾人的力量，讓這項計畫有實現的可能！｜計畫第一階段｜籌得 1/3募資款#成為那 1/3，你也是鼓勵他人勇敢改變的力量！#在費用支出上，我們希望借助眾人的力量，募得其中三分之一的費用，讓我們有足夠的資源延續競速輪椅馬拉松計畫。另外三分之二的費用將先由羊角姐妹自籌，如：提供訓練台、競速輪椅教學、尋求贊助等等。

第一階段我們設定 20 萬的募資目標，包括 15 萬的募資款、回饋物的成本、募資平台服務費 8%。｜計畫第二階段｜籌得另外 2/3，幫助一位傷友挑戰馬拉松#第一階段計畫達標後，超出的募資所得將用於補貼另外 2/3 自籌款，減輕自籌金費的壓力與負擔，而羊角姐妹也能運用超出的金額，提供更多的資源尋求相對完善的競速輪椅裝備、足夠的訓練課程、適合的訓練場地、充裕的比賽經費，讓參加輪椅馬拉松變得更加容易。｜計畫第三階段｜讓計畫得以繼續延伸#完成第二階段的目標，代表一位傷友已有踏上馬拉松舞台的機會，說明我們開啟馬拉松傳承計畫的願景與理想獲得了許多朋友的支持與認同，也代表這件事情更應該繼續延續下去，讓我們可以幫助不只一位傷友，而是有第二位、第三位傷友能有更多的機會在賽道上自我挑戰，也真正然這項計畫可以「傳承」下去。！

或許你會問，為什麼一定要出國，不能在國內參加路跑活動就好了嗎？#臺灣路跑賽事雖然很多，但都沒有特別規劃輪椅組別，常有輪椅朋友和一般跑者共享賽道、「人車」混合的情況發生，十分危險。相較之下，國外的馬拉松賽事多會特別規劃輪椅組，且輪椅組出發時間會早於一般組，避免發生共用賽道的情況。即使有一般跑者追上輪椅跑者，也會安排隨車的陪同員跟著輪椅選手前進以確保安全，如澳洲黃金海岸馬拉松就是一例。

2019 澳洲黃金海岸馬拉松，跟隨在輪椅選手旁的陪同員。

或許你會問，為什麼要訂製競速輪椅，不能用一般輪椅參賽就好了嗎？#國外的輪椅組馬拉松賽事規定，參賽者不能以一般輪椅上場，而是要以「兩大輪一小輪」的競速輪椅上場。臺灣並沒有製作競速輪椅的廠商，得要透過代理商先在臺灣量身、日本訂做、再空運回台。訂製一台競速輪椅的費用落在 20-25 萬之間，是相當龐大的數目。此外，就像每位跑者都需要一雙適合自己腳型的運動鞋，競速輪椅也需要符合參賽者的身型，才能推出速度、減少傷害。因此，下一位參賽者若要使用羊角姐妹的競速輪椅，也必須要重新量身後，再寄回日本改良。改良費用大約落於 15-20 萬之間。

「兩大輪一小輪」的競速輪椅

詳情請參考嘖嘖羊角姐妹贊助計畫

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