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運動筆記「冬」山再起 !2019戀戀二水跑水馬拉松快剪快播
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賽事心得／冬山河水岸馬拉松 東山再起得第一！

2019-11-04 09:58運動筆記 Teresa Yu

2019/10/26一個忙碌的星期六，但是心中一直惦記著一件事。 在中原大學「瑞麗堂」表演完「望春風」和「梨山癡情花」，感謝了台下如雷的掌聲。脫下旗袍，換上運動衣，匆匆的聯絡好朋友崽崽等；原本他們早就該出發了，為了我們的表演，已經等了好幾個小時，真是肝膽相照，義氣相挺。然後一起驅車前往宜蘭，參加「2019宜蘭縣冬山河水岸馬拉松」去了

我心中惦念的，是去年的糗事: 2018冬山馬的前一天，到羅東夜市大快朵頤。結果隔天跑步過程中腹瀉六次，帶著虛脫的身子上陣，成績當然不如意。鴿兒們安慰說: 「明年再來!」是的，這次一定要好好跑，一定不可再失誤!

到了宜蘭，大夥兒又逛夜市去了，我學乖了: 晚餐就去7-Eleven買了簡單食物； 然後早早就寢，不敢造次。下榻處整齊清潔，是養精蓄銳的好地方。

報到地點是宜蘭勝景「親水公園」，賽道則是冬山河兩岸；跑在這樣的道路上，就是賞心悅事!

清晨六點鐘，集合準備出發了。當然不客氣，擠在第一排，為了拍美照。Source

終於起跑了，擠在眾高手之間，你找得到我嗎？

跑道的兩旁盡是如畫的風景: 親水公園、傳藝中心、利澤簡橋、仁山公園、…美不勝收。邊跑邊欣賞風景，這是所有跑者的最愛。美景並沒有讓我放慢腳步。

隨著體感，輕盈地跑在美麗的步道上；不經意的，我發覺一個人獨自在道路上，我已經領先了。Source

可惜，我高興得太早，腳突然不聽使喚，抽筋了。看了一下手錶，16K，不會吧?! 這也未免太早了。只好走走停停，速度當然慢了下來，心中想著:「糟糕了，去年腹瀉，今年抽筋，看來又要失望了!」最後，乾脆閉上眼睛，心中默數1 ~ 10， 然後張開眼睛，再數1 ~ 10，用遊戲的方式，勉強撐住，緩步前進。

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「不能放棄，這次來宜蘭的任務就是好好跑!」，原來的呼喚，又在我的耳邊響起。前導自行車的先生不斷地加油打氣； 醫護人員和補給站的志工多次替我噴「肌樂」，總算稍微緩解，繼續前進。幸好追兵並沒有趕上。

最後，我還是得了第一。「冬」山再起， 我果然達成了願望! 去年的失誤也就隨風飄去了。

更欣慰的是，跟好朋友小羚羊、珮珮上凸台同框^_^。這次「冬」山再起，要感謝的人很多: 教練、一起陪跑/練跑的鴿兒們，炯縉的錄影，鈞任的影片後製；當然還有心愛家人的支持。

請看影片: 2019冬山河馬拉松

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