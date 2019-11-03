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運動筆記志療師跑芝加哥心魔 其實並不存在 /2019慶州馬拉松
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賽事心得／治療師跑芝加哥馬拉松 沒經驗過的寒冷

2019-11-03 16:41運動筆記 Louis Chien Louis

課表進行道跑完柏林馬的19周，最後是芝加哥第21周，賽前壓力感來到頂點！

雙腿外股二頭肌與ＩＴＢ的交界處在坐飛機到芝加哥後就持續的疼痛，右腳跟腱的附著處也是！只好先用按摩槍、電療與循環不斷的處理它，並在賽前貼上肌貼，

其實這次只有一個目標：堅守穩定配速，尤其是前半段，以我的實力大概就是345，但前頭非常容易跑到330~340的配速，這次拿好官方的配速340防水轉印貼（英里）加上自己簽字筆公里的配速，前半340後半335，最後總和337.5，這次成績338.5算是有給教練交代了！！

芝加哥氣溫是我沒經驗過的冷，前天早餐跑只有三度，但當天起跑的晨曦非常美，但實際只有六度！

很多人還穿著外套在最後一刻才要脫

這雙鞋真的很多人穿

低溫再加上著名的芝加哥強風，只能用把身上的補給拼命的吃，幸好我有帶夠，芝加哥補給說實在還不錯

開跑五公里後看到配速列車

第一次廁所讓我失去了340配速列車，到了第二次廁所後開始一點一滴追回來並死咬著不放，25~30有稍微扭到腳，30 後快抽筋的感覺，不斷的在補給處吃香蕉雖然有點快抽筋了！！而且補給站的水都只敢漱口不敢喝。

路真的很不平，25公里小扭了一下但還可以穩住速度，一直回想著長距離訓練時最後階段仍要撐住配速的感覺，把快要抽筋的小腿應盡的工作撥一滴滴給臀大肌，自我心戰喊話到40k後就把力量全放了，繞到340列車前頭開始加速，41公里一位台灣老弟刷過我喊了一下加油，讓我集中了精神，跟著他繼續甩開身旁的人，最後轉彎上橋碰到一對台灣跑者拿著國旗的跑有張開國旗跑，力量又更多了，不管一切地向前衝了！最後338.50的成績在扣除廁所、低溫強風、崎嶇的柏油路、鏤空鐵橋我已經很滿意了！

感謝老婆與表姐親友團在賽道路邊三個路段的加油身影給了我抵擋寒風低溫的力量。

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教練穩定配速訓練，讓我達到既定目標，破四之後，本以為已到了極限，教練的多元化訓練提升了整體的速度與心肺能力，不知不覺就進化了！

若能扎實的吃完百分之百課表，330應該沒問題（課表完成度應該只有80%!）

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