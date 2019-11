賽事心得/IAAF銀標認證韓國慶州馬 貼上台灣貼紙前進

運動筆記 Rossi Lin



出發前,要知道追求的是什麼

“I have learned that there is no failure in running, or in life, as long as you keep moving.”- Amby Burfoot

1968年波士頓馬拉松賽冠軍,安比每五年參加一次波馬,現年73歲的安比在今年2019一樣參加了波士頓馬拉松。並不為成績成就,為了與跑者間的聯繫,以及持續往前。

2019對我來說是個跑步重大的轉折點,2018年度過盛夏徹底為了年底賽式做了十足的準備,體能跟狀態修正得很好,卻在入秋狀況正好時受到疲勞性骨折的大打擊,放掉跑步休養一個月後完全放水流,一切歸零。在打這篇文時思考著18下半年的賽事,卻怎麼也想不起來,回頭找照片驚訝的發現什麼賽事都沒有跑,彷彿跑步人生空白了一大片一樣。

「我想要先超過自己的PB。」

這想法在練跑的時候時常繚繞在腦子裡。看著自己的個人最佳已經是2016年末的事了,也看著身邊的大家進步很多,PB彷彿像是個心魔一樣在心裡過不去,只要有人提到或討論到時就會有些懷疑人生,呃...不對!沒有這麼誇張!! 我是個一頭栽進去訓練的人,也因為很愛惜跑步這件事,不管好的壞的前進後退都是一件美好的事,只要跟跑步有關想著想著都會很開心,嘴巴掛著要跑到老也不是隨便說說的事。

賽事當天才拿到的簡章,內心才放下了個大石頭

會選擇這場賽事一切都是個意外,今年約定好要帶著家人一起去韓國賞楓葉。

「那要不乾脆順便去韓國跑場比賽好了?」

古色古香的小地方 慶州!

身為代表性標誌的建物 沒想到這麼小一個!

居然還下錯站 身提一堆東西幾個人急急忙忙下車溝通一陣又上車XD

這樣的想法讓我找到了慶洲馬拉松這場IAAF銀標認證的賽事,時間點很接近秋天,也很靠近要去玩的大邱。不過不知是不是韓國跑馬還不盛行,半年前一直到賽前一個月官網/FB幾乎都沒有資訊上的更新 (應該說連官網都還是2018的畫面),google上搜尋心得分享或是賽事網誌,已經不是少的可憐可以選擇而是一篇中文英文文章都沒有,真的你沒看錯!是一篇文章都沒有! 但為了配合上遊玩時間,那就上吧。報名的網頁也很簡單,不到5分鐘就填完送出。既然報名完成只好硬著頭皮機票住宿都訂下去,選擇住在起跑點附近的hotel,在這三線城市交通上只有公車可以搭,交通資訊也必須依賴不熟悉的Naver這個app,資訊不充足的情況下,出發前都是滿滿的忐忑不安。

大邱前往慶州的火車無窮花號 但其實很像台灣的莒光號

穿韓服路上經過5K點 這段景點很美 慶州主要的粉紅芒草的地標

訓練可長可短,要練得對以往準備的安排都是一周3 workout為期16-18周, 但這樣的安排練久了並不適合自己,自認玻璃腳男孩太容易出包,往往練到接近賽事時雙腳負擔過大然後真正到了比賽日總不是最佳狀況上場。

今年改成2 workout,週三配速跑or長間歇跟周六的長跑,週六的長跑在最後段6-10K加入配速跑做合併,既可以跑了一個長跑又能在後段加速模擬全馬時的撞牆期,而且對我很有用的是不容易受傷,雙腳在經過約莫20K以上的長距離已經完全熱開,這時再催下去一個配速跑是很雙倍加成訓練的效果,整體來看比較像是一周2.5 workout。上半年嘗試後結果可以穩定回來原本的狀態,以往賽事前身體負擔感過重進而影響心理的不良效果消失,維持雙腳輕鬆的狀態上場對於心理上壓力也小許多,信心度也大增,兩個賽事都能跑進sub3渣打馬: 2:59:33萬金石馬: 2:55:50而在準備慶洲馬上也將時間縮短許多,7/8月只做基本的里程累積不做過度強度訓練,真正訓練只從9月開始,其實只有短短的7周就直接要上場,主因還是夏天根本是台灣人的痛處,避免重演去年跑完夏天後直接登出,倒不如把重心直接放在涼一些的9月之後。 最大的改變 長跑先攻弱點。

我並非耐力型跑者,反之比較是速度型跑者,短距離都可以吃得下來且配速OK,但配速跑跟長跑根本是夢魘。以往的練習很容易因為時間過長或是耐力不佳跳過長跑這段,然後跑的哩哩辣辣。一開始的長跑先以輕鬆+配速跑展開序幕,里程也只有約25K,畢竟夏天都只有累積里程,身體很廢的只想跑輕鬆跑,一遇到長跑改變型態的練習馬上抗拒。不過這樣的組合大家不要笑,第一次完成時隔天還很有感覺,懷疑人生again。

隨著恢復加速雙腳不再鐵腿,也只需要一天就回到輕鬆狀態,最後賽前的3個長跑改為中等配速+配速跑,里程也加到30/30/34。也就是長跑持續增加總里程,但速度更為上升,後段的配速從6K開始增加到10K,如果身體承受得住可以加到15K讓整體配速更為提高。最終一共完成了2個長間歇,5個配速跑,以及6個長跑因為時間濃縮的關係,每個workout都逼迫自己必須吃下,長跑也需要加入後段的配速跑。另外加入更多的重量訓練,主力在核心的部分,腳的部分比例較少,畢竟週間的workout已經讓雙腳軟趴趴,過多腳的重訓會讓課表表現不好,甚至影響心理上的信心度。

截圖只能夠一個月 有一天9/25間歇自己無法成功upload

我知道,這次很不一樣不得不說韓國馬的神秘,像先前提到的資訊不足,比賽前一晚再度掃過FB/IG/官網也是沒新的資訊更新,到了比賽當日連住在距離起點約1K的我到了樓下馬路也沒有感受到任何跑步的感受。一度懷疑今天是不是會被放鳥?! 到了會場才真正感受到比賽來了。

刻意貼上台灣的貼紙,但其實整場全馬只有我一個台灣人

9點起跑的時間很晚而且起了個大霧,算算假設3hr內大約要跑到透中午,對於很不耐熱的自己只能安慰希望濃霧可以永遠不要散去。

大霧起跑時的溫度很舒服 會是個很好的開始

菁英跑者在9點初頭先行出發,裡面以黑人居多,IAAF認證賽事加上高額獎金總可以吸引許多高手前來,去年第一名完賽成績為2:06可見菁英競爭多激烈。約莫幾分鐘後一般跑者出發,這場賽事要是換在台灣大概就是個中型地區賽事,人數不多規模也不大,很妙的是外國跑者要比賽當天早上7:30後到現場領物資(是要不要這麼逼人),領物資時與接洽工作人員核對資訊,看著一張A4紙就寫完全部的國外跑者數量,自己還是全馬唯一一個台灣人,可見賽事推廣度不夠幾乎不為人知。

幾分鐘後一般庶民跑者起跑,起跑維持較為保守的策略而且是再熟悉不過的配速,這次的重點就是2:50訓練也是練4:00左右的馬拉松配速,維持3:56-4:00左右的配速前進,由於三線道路很寬廣的關係,出發後人群馬上散開,一下就與後方跑者拉開極大的距離,且前面集團人也不多,習慣跟車的自己趕緊探頭找尋差不多配速的跑者。幸運的是一大群是韓國贊助的NB team配速差不多,而且還有自己的專屬配速員跟補給員,集團裡約莫10人上下索性直接跟著。

前面半馬採取比較保守甚至是有些慢的步調,瞄瞄心率大約也在158-164上下徘徊,是個很不錯的開始,內心算著後面32K後的加速應該可以negative split抓個大約2:47回終點。關於時間,每段都必須腦子裡計算,大會每個區段都有大型時鐘提醒到此段的時間,但不幸的是顯示的是菁英跑者起跑的時間,起跑時關注其他人而完全忘記到底隔了多久一般跑者起跑…索性只看手表的時間計算。過半馬時約莫83分剛過,算算有一分鐘左右的buffer,此時告訴自己不能急也不能加速,後段的才是硬戰。

10:30之後的日子只有難熬可以形容,日夜溫差頗大的氣候在25K過後溫度急驟的爬升,大霧全散去加上太陽直射無雲的好天氣,由原本反戴的帽子轉為正戴把視線壓的低低的,這在一般出國玩樂的日子很適合,但跑比賽完全不適合。

此時身體痛苦指數也是直線上升,看看周圍原本的NB team共跑的一群約10人團體,在此刻太陽肆虐下卻也只剩自己跟被我黏了25K的NB跑者2枚。微轉頭撇了一眼後方已經掉到視線範圍外了,可能因為NB贊助的關係,一路上這位NB跑者瘋狂打招呼跟比愛心展現游刃有餘的模樣,但對比此刻的我已經有縮肛的感覺,心率也爬到令我震驚的177。

突然罕見的在周圍聽到中文的聲音,瞄了一眼見到自己的親姊姊在路邊人行道追著我大聲的喊著 「舅舅!!」交換了眼神點了個頭,也想到自己的另一半正在10K組奮鬥著,身體頓時充滿能量再度前進。20~25K路線會繞回原本起跑點附近,加油人群再度湧現,此時的敲鑼打鼓聲反倒顯得刺耳與難受。NB跑者大概是受到鼓舞振奮開始慢慢調快配速,手錶出現破天荒的3:47配速,告訴自己此刻不宜在跟了,後段只會破輪。

26K放掉後開始獨走,配速也降到約4:09-4:13,至少在這烈日下感受舒服些,就這樣度過到了30K。每段經過時鐘時都在計算微薄的buffer,從一開始的1分鐘內心倒數,以每K削減10s的時間250是不保了,但PB一定要拿下,這樣告訴自己。全馬最好玩的就是後段32K之後,可以看到許多百態,保留實力加速的此時表情是堅定地往前,起跑意氣風發的後段掉速掙扎著,當然也有直接放棄步兵的前段跑者被我撿到,而我自己呢? 攀升到25度的溫度著實讓我無法維持4:00配速,回想起這段訓練的日子,每每長跑最後的配速跑不也就是這樣掙扎著的度過嗎? 長跑沒有好日子過,現在也是,以後也是,只有不斷地前進,那就繼續掙扎著吧!!

刻意貼上的I love TW,我相信這次的我絕對可以,一定可以

賽事來到了尾聲,36K後的時光頭腦已經有些昏沉,沒什麼思考能力只能維持慣性運動,但幸運的是速度並沒有削減,高架橋下的涵洞高高低低的一陣一陣,下坡放速度,上坡撐著核心,39K時抓到了NB跑者,看來不爭氣的爆的有些慘,內心也很感激地謝謝他前段的共跑,經過他時靠近他旁邊握拳喊了一聲go, let's GO!! 41K處來到最初起跑後寬廣的三線道長直線路段,就剩下最後2K了,此時一路上此起彼落fighting的加油聲出現,看了看貼在左手臂上的I love TWN貼紙,大吼了一聲後不管表情如何直接all out,但雙腳大腿後側卻激動的抽筋了起來,不過此時就算跑姿歪七扭八,雙腳如何的痛楚沉重,全身上下如何地想要停下來,我也沒有要減速的意思反倒持續加速,越靠近終點的時鐘從小小的模糊變清晰可見,但此刻已無法啟用腦袋計算時間,只管著衝進終點。

終點前長直線的加速 雙腳已經抽筋到臨界點

周圍的人此刻聚集許多 更加激勵衝線的動力

Finished time: 2:51:01

PB 2分鐘

分段split,ranking 20

此時開始才像回到人間地面是我第一眼看到的東西,可能是進終點前的加速,踏過踏墊的瞬間我雙手已經撐在膝蓋上動也不動,視線只能直視地板,雙腳抽筋的連一步都走不了,見到親人後第一句話就是重複說著 [我好累,我好累。]然後還有止不住的眼淚,在這幾年裡載浮載沉著沒有前進,以及近期的苦練,在終點處完全的釋放。嚴肅跑者大多是孤獨的,但我們也寄盼著進終點時最後這一點的回報跟肯定。這一個結果比的不是別人,是那個我們一直都想超越的自己。

接下來,更加期待接下來敲著鍵盤的此時,其實已經休息將近一周了,該恢復的痠痛也大致退去,只剩下意志力上尚未恢復,不過這沒什麼,因為我知道經過這次的試煉,心態上已經有所調整,在下一次? 每次全馬結束不都是另一個啟程嗎?這兩周大概就是個廢廢的吃吃好吃的,想吃什麼就吃什麼,想去逛街看電影就去晃晃,周末間也沒有長到不得了的長跑需要特別空出一段時間來完成,當然還有多喝一些啤酒XD 想跑步時就出門去跑個5K輕鬆跑,跑友約了就去跑下閒聊吃吃早餐。倒是已經開始期待下一段的課表開始,我想當出現更加期待下一階段開始時的念頭時,那就是我完全恢復的時刻了。以往覺得自己不行,PB過不去的這些心魔想法,已然慢慢淡去,如果覺得自己不行那才是真的無法超越了,是吧!

雖然有些陳腔濫調,But as long as you keep going, you gain more and getting better.

完賽物資像極了台灣小型比賽 塑膠袋還很容易破

也完成了10K的另一半 總是會在終點迎接累癱的我

結束一定要有的 烤肉烤腸 啤酒!!!

生平最好的感受的大型遊樂場E-world 藍天加上幾乎沒人

硬是被我加入慶州行程的姐姐,但也在這穿韓服拍照的很開心