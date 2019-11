賽事心得/芝加哥全馬入袋 32K的逆轉勝

2019-11-03 16:12 運動筆記 Rose Chao



都說人生就像一場馬拉松,到底為什麼像?我想,都有起/終點,都是說長不長、但說短一點也不短的旅程,還有就是:你永遠無法掌握前方會發生什麼事。

(芝加哥馬EXPO的拍照背板我最喜歡這一塊,非常逼真,效果十足!)

芝加哥馬是我的第八馬,我很幸運,八個全馬中有一半都是在國外跑的。因為嚮往六大馬、也喜歡國外城市的風光,所以安排國外馬順道旅遊,覺得非常愜意。然而,我的每一個海外馬都因為賽前有些意外,每一次都在無法確知能否完賽的膽戰心驚下最後驚險奮力完賽。東京馬前因為受傷、練習不足,前20K又衝太快,在32K時肌肉終於受不了,兩邊大腿內側大抽筋且腫起兩丸,不得不停在賽道上,頂著寒風等待救護人員急救;柏林馬前,又因為髖關節出現卡住的問題,活動度不足,以致全程只能保守慢跑完賽;而這次的芝加哥馬,從最初連能否參賽都沒把握,到最後抵達終點線獎牌在握,又是一次令我終生難忘的旅程。

芝馬前的內心呢喃 連sub5也沒把握

芝馬之前,我再度因為不舒服就醫而打掉重練,六月的跑量只有3公里,七月起慢慢地從3K開始重新練起,漸漸增加到5K、7K、9K,最長練習只有21K,九月份來到最高跑量也只有近160K,因此,賽前我只求完賽,連sub5也不敢想。

看了天氣預報,是適合破PB的氣溫,但回想我年初的PB,可是持續了好幾個月的努力練習、賽前身體完全無傷的情況下跑出來的,這回只短短練習了三個月,其中公里數破百只有兩個月,怎叫我不七上八下的呢?

10月9日晚上抵達芝加哥,隔天就迫不及待地走訪各景點狂拍照,更到Nike Chicago買了期待已久的螢光粉紅Next%,一到店裡我直接跟店員報了尺寸,才試穿就捨不得脫,覺得真是太美太炫了!同行的朋友直問,不會太小嗎?我很有自信地回答,這是我穿4%的尺寸,不會錯的,興奮付了帳,繼續到處走跳,晚上還去聽Hugh Jackman演唱會,一整天下來總共走超過27000步!

(試穿時太興奮,渾然不覺鞋子太合腳,太小了!)

(演唱會的位子好,我們離偶像Hugh Jackman 超近!)

(聽完演唱會被偶像電得暈陶陶的雙姝!)

12日的5K跑,自然是穿著Next%跑,那天雖然陽光很美,但氣溫只有4度,極冷,跑完5K手指腳趾仍是凍的,途中我發現芝加哥的馬路並不平,且有多處坑洞,跑時得特別留意。

(寒風中跑完5K,開心一跳!)

螢光粉紅太有魅力 決定穿新鞋出賽

看起來正式比賽跟我四月跑巴黎馬時的天氣差不多,偏冷,若衣服穿不夠,起跑前的等待時間會發抖,萬一途中有任何閃失得停下來也怕失溫,於是我決定時穿長袖發熱衣、外罩短袖SUPERACE跑衣,下半身是壓縮褲加SUPERACE短褲,同時戴手套、起跑時外面再套上透明雨衣,待體溫上升後再把雨衣丟掉。倒是該穿哪雙跑鞋猶豫了一陣,說實話,我還是比較習慣4%,覺得足弓比較有支撐,之前穿4%跑過兩個全馬、兩個半馬都很順。Next%只有5K經驗,好像沒有100%把握可以駕馭,只是它太美,讓我這個外貌協會很難不選擇它,結果在出門前最後一刻,我還是決定穿上這雙奪目的新鞋,寄望它進一步進化的功能能助我跑快一些。

起跑後一切還算順,我跟著體感跑,知道手錶速度受四周高樓影響不準所以就不看錶,心裡默默想著不知這樣順順跑的感覺可以持續多久?以往跑國外馬我都會拿著手機沿途拍照留念,但這次從一起跑我就把手機塞在flipbelt中沒打算拿出來,因為一心只想專心跑,不想多花力氣在別的事上。雖然我對馬拉松如此真心,但訓練不足讓我的真心也為之困窘,才17K竟然就覺得累了,我很驚訝自己體力這麼差,只有試著更專注,雙眼直視前方奮力跑著,希望用我的專心克服體力的不足,然而,在大約25K取水站,我居然停下了腳步取水,這對於我這樣的一個嚴肅跑者來說可是一大警訊,我雖然慢,可絕對認真,跑馬時一向不停,到取水站僅略微減速、拿到水杯單手將杯口捏尖送入嘴中喝幾口就丟,腳步是不停的,但我竟然停下來取水!

30K改步兵模式萬念俱灰!

我被自己不由自主的停腳給打擊到,雖然可能只停了兩秒,可是對心裡的衝擊頗大;我繼續直視前方努力跑著,也不禁開始想,這樣的話,是會跑多久才完賽呢?越跑、越乏,努力維持步頻,但腿感覺抬不太起來,步幅變得很小,原本專注於賽道的心,開始告訴自己,恐怕要轉換心情,「歡樂跑」好了,可是,我這人的個性就是不會歡樂輕鬆跑,我只會認真跑啊,越想越心焦,但雙腿卻越來越使不上力,約莫過了30K,實在跑不動,我…居然開始改用走的了!

天吶,怎麼會這樣?真是太弱了啊,回想我的巴黎馬、柏林馬,可是一步也沒停,全程用跑的,東京馬也是因為碰到前所未有的大抽筋才不得不停下來,可是,這芝加哥馬,居然開始用走的了?!我越想越灰心,簡直萬念俱灰,這時,看到好友Cathy從身旁超越了我,Cathy與我同一個Wave,但晚我一區,至少晚十分鐘出發吧,竟然已經趕上我,可見我有多慢!

我喘著氣告訴Cathy跑不動了,要她別管我,她鼓勵地說:「我們用7分速,應該可以跑到終點!」聽到她這樣說,我抬起沉重的腳,略略加速由走改跑,心想,來吃包能量膠吧!掏出那包膠擠入口中,說也奇怪,吞下那膠之後沒幾秒,我的雙腿突然有力了!

突如其來的神力>大爆發的狂奔

我開始加速向前,雙腿已經可以恢復抬高,機不可失,趁著突如其來的力氣,我開始發功了,看了一眼手錶,顯示32K,我不知自己的氣力可以撐多久,但,衝就對了!我把Cathy甩在後頭向前狂奔,心裡覺得對不起她,但我怎能放棄這突然來的機會?一路的向前不斷加速奔去,刷過非常多人,也不時需要從人群中鑽出一條路,繼續刷刷刷,就這樣努力不懈的狂奔,我超過5:00配速員、接著超過4:50配速員、再超過一個落單的4:40配速員,就這樣一路地加速,居然沒有任何累的感覺,我不敢僥倖,更加認真專注地跑著,兩旁熱鬧的加油聲、音樂似乎都離我很遠,我的雙眼直盯著前方,渾然不覺什麼樣的團體人群在為我們加油,只聽得自己的腳步聲,且每一步都感覺似乎新鞋過小、壓迫到我的大腳趾,但腳趾的不適也不能阻擋我向前的衝勁,就這樣眼看著一哩哩地被我衝過,目標越來越接近!

最後一哩的小天使現身 也不能使我暫停

到僅剩一哩之處,令人大驚奇的事發生了,一個黑衣黑帽的身影在我完全無感時接近我,待我發現時他已在我身邊拿著手機自拍了我們,他說:「You made it! One more mile!」這不是人應該在台北的Mikie?他什麼時候來的?居然出現在賽道?隔著墨鏡我瞪大了眼望著這令我無比驚喜的人影,但耳中聽到他說「One more mile!」腳下便毫不留情地更加速往前把他拋在腦後,我沒有因為這突然來的大驚喜而停留片刻,此刻沒有任何事情可以讓我分神,我的目標只有一個,就是向著標竿直跑!

(渾然不覺有黑衣人靠近....)

(啊~~~)

在寬闊的Michigan Ave.,隨著離終點越近,加油聲越大聲,我專注無比的心開始感到喜悅,賽前幾個月經歷的波折,一再就醫尋求不同的意見,醫生對我說的話,一次次在田徑場、在河濱努力地練習把失去的跑力一分分再建立起來,我這好不容易的芝加哥馬,終於能完賽、終於能拿到獎牌!轉了個彎,我終於看見FINISH的大字,腳下又加快了幾分,高舉雙手衝過終點線!I made it!! 我的淚水瞬間飆出來,只有我自己知道這過程多麼不容易,這次完賽時間4:45,差了我的PB 4:38有7分鐘,可是我覺得自己很棒啊!在一般人都撞牆的30公里後,我竟然能衝最後10公里?!有被自己的努力感動到!覺得自己破了心裡的PB,所以,永遠不要沮喪覺得不可能,馬拉松就是這麼不可捉摸、這麼迷人,就算有萬全的生心理準備,你也不知道這一次會發生什麼事,跑就對了啊!感謝芝加哥馬帶給我如此不可思議的經歷,讓我再起、讓我得牌!

(YES!!!)

(與完賽的夥伴們開心合影!)

(從台北特地飛來的小天使與我們合體)

賽後不必脫鞋就知道兩邊大腳趾甲整個黑青,任性真的不是好事,鞋子可以再買,但這回精彩的賽道經歷是千金難買,六大馬的第三馬入袋,我將懷抱勇敢堅持的信念,向下一馬邁進!