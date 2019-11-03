賽事心得／芝加哥全馬入袋 32K的逆轉勝

2019-11-03 16:12 運動筆記 Rose Chao



都說人生就像一場馬拉松，到底為什麼像？我想，都有起/終點，都是說長不長、但說短一點也不短的旅程，還有就是：你永遠無法掌握前方會發生什麼事。

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(芝加哥馬EXPO的拍照背板我最喜歡這一塊，非常逼真，效果十足！)

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芝加哥馬是我的第八馬，我很幸運，八個全馬中有一半都是在國外跑的。因為嚮往六大馬、也喜歡國外城市的風光，所以安排國外馬順道旅遊，覺得非常愜意。然而，我的每一個海外馬都因為賽前有些意外，每一次都在無法確知能否完賽的膽戰心驚下最後驚險奮力完賽。東京馬前因為受傷、練習不足，前20K又衝太快，在32K時肌肉終於受不了，兩邊大腿內側大抽筋且腫起兩丸，不得不停在賽道上，頂著寒風等待救護人員急救；柏林馬前，又因為髖關節出現卡住的問題，活動度不足，以致全程只能保守慢跑完賽；而這次的芝加哥馬，從最初連能否參賽都沒把握，到最後抵達終點線獎牌在握，又是一次令我終生難忘的旅程。

芝馬前的內心呢喃 連sub5也沒把握

芝馬之前，我再度因為不舒服就醫而打掉重練，六月的跑量只有3公里，七月起慢慢地從3K開始重新練起，漸漸增加到5K、7K、9K，最長練習只有21K，九月份來到最高跑量也只有近160K，因此，賽前我只求完賽，連sub5也不敢想。

看了天氣預報，是適合破PB的氣溫，但回想我年初的PB，可是持續了好幾個月的努力練習、賽前身體完全無傷的情況下跑出來的，這回只短短練習了三個月，其中公里數破百只有兩個月，怎叫我不七上八下的呢？

10月9日晚上抵達芝加哥，隔天就迫不及待地走訪各景點狂拍照，更到Nike Chicago買了期待已久的螢光粉紅Next%，一到店裡我直接跟店員報了尺寸，才試穿就捨不得脫，覺得真是太美太炫了！同行的朋友直問，不會太小嗎？我很有自信地回答，這是我穿4%的尺寸，不會錯的，興奮付了帳，繼續到處走跳，晚上還去聽Hugh Jackman演唱會，一整天下來總共走超過27000步！

(試穿時太興奮，渾然不覺鞋子太合腳，太小了！)

(演唱會的位子好，我們離偶像Hugh Jackman 超近！)

(聽完演唱會被偶像電得暈陶陶的雙姝！)

12日的5K跑，自然是穿著Next%跑，那天雖然陽光很美，但氣溫只有4度，極冷，跑完5K手指腳趾仍是凍的，途中我發現芝加哥的馬路並不平，且有多處坑洞，跑時得特別留意。

(寒風中跑完5K，開心一跳！)

螢光粉紅太有魅力 決定穿新鞋出賽

看起來正式比賽跟我四月跑巴黎馬時的天氣差不多，偏冷，若衣服穿不夠，起跑前的等待時間會發抖，萬一途中有任何閃失得停下來也怕失溫，於是我決定時穿長袖發熱衣、外罩短袖SUPERACE跑衣，下半身是壓縮褲加SUPERACE短褲，同時戴手套、起跑時外面再套上透明雨衣，待體溫上升後再把雨衣丟掉。倒是該穿哪雙跑鞋猶豫了一陣，說實話，我還是比較習慣4%，覺得足弓比較有支撐，之前穿4%跑過兩個全馬、兩個半馬都很順。Next%只有5K經驗，好像沒有100%把握可以駕馭，只是它太美，讓我這個外貌協會很難不選擇它，結果在出門前最後一刻，我還是決定穿上這雙奪目的新鞋，寄望它進一步進化的功能能助我跑快一些。

起跑後一切還算順，我跟著體感跑，知道手錶速度受四周高樓影響不準所以就不看錶，心裡默默想著不知這樣順順跑的感覺可以持續多久？以往跑國外馬我都會拿著手機沿途拍照留念，但這次從一起跑我就把手機塞在flipbelt中沒打算拿出來，因為一心只想專心跑，不想多花力氣在別的事上。雖然我對馬拉松如此真心，但訓練不足讓我的真心也為之困窘，才17K竟然就覺得累了，我很驚訝自己體力這麼差，只有試著更專注，雙眼直視前方奮力跑著，希望用我的專心克服體力的不足，然而，在大約25K取水站，我居然停下了腳步取水，這對於我這樣的一個嚴肅跑者來說可是一大警訊，我雖然慢，可絕對認真，跑馬時一向不停，到取水站僅略微減速、拿到水杯單手將杯口捏尖送入嘴中喝幾口就丟，腳步是不停的，但我竟然停下來取水！

30K改步兵模式萬念俱灰！

我被自己不由自主的停腳給打擊到，雖然可能只停了兩秒，可是對心裡的衝擊頗大；我繼續直視前方努力跑著，也不禁開始想，這樣的話，是會跑多久才完賽呢？越跑、越乏，努力維持步頻，但腿感覺抬不太起來，步幅變得很小，原本專注於賽道的心，開始告訴自己，恐怕要轉換心情，「歡樂跑」好了，可是，我這人的個性就是不會歡樂輕鬆跑，我只會認真跑啊，越想越心焦，但雙腿卻越來越使不上力，約莫過了30K，實在跑不動，我…居然開始改用走的了！

天吶，怎麼會這樣？真是太弱了啊，回想我的巴黎馬、柏林馬，可是一步也沒停，全程用跑的，東京馬也是因為碰到前所未有的大抽筋才不得不停下來，可是，這芝加哥馬，居然開始用走的了？！我越想越灰心，簡直萬念俱灰，這時，看到好友Cathy從身旁超越了我，Cathy與我同一個Wave，但晚我一區，至少晚十分鐘出發吧，竟然已經趕上我，可見我有多慢！

我喘著氣告訴Cathy跑不動了，要她別管我，她鼓勵地說：「我們用7分速，應該可以跑到終點！」聽到她這樣說，我抬起沉重的腳，略略加速由走改跑，心想，來吃包能量膠吧！掏出那包膠擠入口中，說也奇怪，吞下那膠之後沒幾秒，我的雙腿突然有力了！

突如其來的神力>大爆發的狂奔

我開始加速向前，雙腿已經可以恢復抬高，機不可失，趁著突如其來的力氣，我開始發功了，看了一眼手錶，顯示32K，我不知自己的氣力可以撐多久，但，衝就對了！我把Cathy甩在後頭向前狂奔，心裡覺得對不起她，但我怎能放棄這突然來的機會？一路的向前不斷加速奔去，刷過非常多人，也不時需要從人群中鑽出一條路，繼續刷刷刷，就這樣努力不懈的狂奔，我超過5:00配速員、接著超過4:50配速員、再超過一個落單的4:40配速員，就這樣一路地加速，居然沒有任何累的感覺，我不敢僥倖，更加認真專注地跑著，兩旁熱鬧的加油聲、音樂似乎都離我很遠，我的雙眼直盯著前方，渾然不覺什麼樣的團體人群在為我們加油，只聽得自己的腳步聲，且每一步都感覺似乎新鞋過小、壓迫到我的大腳趾，但腳趾的不適也不能阻擋我向前的衝勁，就這樣眼看著一哩哩地被我衝過，目標越來越接近！

最後一哩的小天使現身 也不能使我暫停

到僅剩一哩之處，令人大驚奇的事發生了，一個黑衣黑帽的身影在我完全無感時接近我，待我發現時他已在我身邊拿著手機自拍了我們，他說：「You made it! One more mile!」這不是人應該在台北的Mikie？他什麼時候來的？居然出現在賽道？隔著墨鏡我瞪大了眼望著這令我無比驚喜的人影，但耳中聽到他說「One more mile!」腳下便毫不留情地更加速往前把他拋在腦後，我沒有因為這突然來的大驚喜而停留片刻，此刻沒有任何事情可以讓我分神，我的目標只有一個，就是向著標竿直跑！

(渾然不覺有黑衣人靠近....)

(啊~~~)

在寬闊的Michigan Ave.，隨著離終點越近，加油聲越大聲，我專注無比的心開始感到喜悅，賽前幾個月經歷的波折，一再就醫尋求不同的意見，醫生對我說的話，一次次在田徑場、在河濱努力地練習把失去的跑力一分分再建立起來，我這好不容易的芝加哥馬，終於能完賽、終於能拿到獎牌！轉了個彎，我終於看見FINISH的大字，腳下又加快了幾分，高舉雙手衝過終點線！I made it!! 我的淚水瞬間飆出來，只有我自己知道這過程多麼不容易，這次完賽時間4:45，差了我的PB 4:38有7分鐘，可是我覺得自己很棒啊！在一般人都撞牆的30公里後，我竟然能衝最後10公里？！有被自己的努力感動到！覺得自己破了心裡的PB，所以，永遠不要沮喪覺得不可能，馬拉松就是這麼不可捉摸、這麼迷人，就算有萬全的生心理準備，你也不知道這一次會發生什麼事，跑就對了啊！感謝芝加哥馬帶給我如此不可思議的經歷，讓我再起、讓我得牌！

(YES!!!)

(與完賽的夥伴們開心合影！)

(從台北特地飛來的小天使與我們合體)

賽後不必脫鞋就知道兩邊大腳趾甲整個黑青，任性真的不是好事，鞋子可以再買，但這回精彩的賽道經歷是千金難買，六大馬的第三馬入袋，我將懷抱勇敢堅持的信念，向下一馬邁進！