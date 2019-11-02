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運動筆記【賽事】田中馬豐盛補給 連鎖創意日式食堂、義大利麵首度加入北陸小京都─金澤馬拉松（KANAZAWA marathon 2019）
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賽事情報／田中馬豐盛補給 兩餐飲名店首度加入

2019-11-02 16:40運動筆記 DianRun

「台灣米倉田中馬拉松」每年的賽道補給都受到矚目，歷年除了有烤大豬、桶仔雞還有社區準備的各種美食，彰化在地起家的知名義式料理連鎖品牌「NU PASTA」與「天利食堂」今年將在賽道上設置兩處補給站，提供義大利麵、招牌美式脆薯、照燒雞肉片、日式冷盤以及手搖好茶等飲品，要讓跑者補充體力，活力滿滿。

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2019 田中馬拉松將於 11 月 10 日盛大展開（圖片來源：筆記實業）

彰化本土企業「唯賀國際餐飲集團」旗下經營品牌有「NU PASTA」、「天利食堂」及「好事晴」，NU PASTA以義式餐飲料理為主，從餐車起家至今將邁入第 18 個年頭，是喜愛義大利麵的消費者記憶中的好味道；天利食堂餐點為日式創意料理，每間天利食堂開幕時都會義賣由員工親手栽培的多肉植物盆栽並將收益回饋給在地的弱勢團體，邀請合作的公益團體孩童到店交流聚餐；「好事晴飲品」上市至今一年多，雖分店不多但飲品亦受到消費者的肯定支持。唯賀餐飲品牌蘊含許多家的元素與態度，精緻細緻、嚴選好食材，受到家庭客歡迎。

唯賀結合旗下品牌，今年將在田中馬賽道上設置兩處補給站，實際餐點供應以現場為準

（圖片來源：唯賀國際餐飲集團）

唯賀國際餐飲集團行銷部詹菀婷說，公司對員工的福利也很好，提供同仁享用美食聚餐，鼓勵多運動可在總部外的空地打羽毛球、躲避球或散步等活動，同仁也自主組運動社團，其中羽球團已運作兩年，培養同仁自主運動的意識。

因唯賀重視社會公益與運動休閒活動，故積極參與相關運動賽事，如今年 4 月參加台東的普悠瑪鐵人三項的賽道補給，7 月提供中華職棒 30 周年明星賽的選手及貴賓豐富美味的餐點，這次首度與田中馬合作，希望提供選手如同在店鋪享用的美味餐點。

唯賀積極參與運動賽事，圖為中華職棒 30 周年明星賽選手及貴賓餐點（圖片來源：唯賀國際餐飲集團）

詹菀婷說，集團以「愛與善」為出發點，並創造1加1大於2的正向循環永續經營，田中馬長期以來飽受好評，在地企業與民眾參與度高，期盼這次透過與賽事合作創造地方與企業雙贏。

NU PASTA　的吉祥物「大獅兄」將為米寶親子遊趣路跑領跑（圖片來源：唯賀國際餐飲集團）

田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」今年11月9日舉行，NU PASTA也將出動最受歡迎的吉祥物「大獅兄」領跑，要帶給親子難忘回憶。

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊

田中馬中華職棒

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