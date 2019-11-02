賽事心得／小京都金澤馬拉松 參賽簡單又好玩

2019-11-02 16:16 運動筆記 黃致剴



四方跑友金澤聚，車站東口報到去，

加賀五彩參賽Ｔ，跑遍金澤七個區。

水引梅花群青色，掛上獎牌好快樂，

若問跑馬何處去，北陸石川金澤這。

日本馬拉松中，除了臺灣跑者耳熟能詳的東京、大阪、京都、名古屋女子香香馬等幾個熱門賽事之外，跑過金澤馬的跑友都對這個有著北陸小京都之稱的城市留下了不錯的評價。

2015年第一屆就被日本RUNNET網站評為馬拉松百選。2017年在綜合評價（100分滿點）中得到93.9分，名列第8名，2018年也獲得了90.0分的高分，名列第9名（順帶一題，臺灣跑者心中最熱門的東馬獲得了91.5分，名列第7名），加上大會提供1,000個不須抽籤、先報先得的名額給海外跑者，於是在2019年3月1日一開放報名的時候，就搶先報名了。(✪ω✪)

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註：RUNNET 網址https://runnet.jp/report/ranking/ranking.do

官網上提到的金澤馬拉松10個特點

①金沢の魅力を満喫できる7つのゾーンをめぐる回遊型コース

賽道圍繞金澤七大區域，當地魅力盡收眼裡

② 国際陸連とAIMSから国際コースとして北陸で初めて認定

日本北陸區域首次國際田協及 AIMS 認定賽事

③ 世界で活躍する著名人が「公式サポーター」に就任

④ 五輪出場選手等が「大会ゲスト」「ペースランナー」として参加

名人國手齊聚

⑤ 「食べまっしステーション」で石川・金沢らしい食文化を提供

⑥ フィニッシュ後に「もてなし鍋」を提供

石川及金澤當地特色小吃的補給

⑦ コース沿道で切れ目ない応援パフォーマンスを展開

賽道沿途不間斷的表演聲援團

⑧ デザイン性の高い参加記念Ｔシャツと完走メダルを贈呈

⑨ 石川の特産品が当たる「飛び賞」を設定

設計精美的賽事Ｔ及完賽獎牌，也針對特定完賽排名設立獎項，人人都有機會能獲得石川當地的名產

⑩ 「おっかけ応援コース」で、5回の声援チャンス

壹、金澤馬拉松2019 介紹

一、官網：

https://kanazawa-marathon.jp/index.html

官網貼心地設有繁體中文頁面

二、如何報名

抽籤？不用！(థฺˇ౪ˇథ)

全馬成績申請？也不用！( ´థ,_‥థ｀)b

旅行社名額？還是不用！( ´థ౪థ）σ

居住日本以外的跑者經報名後無須抽籤便可參加，限額1,000人，3月1日上午10點～5月15日下午5點，透過「JTB Sports Station」報名，先報先得，額滿為止。

報名費：10,000日圓

前往金澤一般來說有長榮（桃園→小松）和華航（桃園→富山）兩線可選，打定主意報名就可以買機票訂住宿囉！另外連結東京和富山、金澤的北陸新幹線，於2015年3月14日開通後，從東京前往金澤縮短為約2小時半，無需轉乘即可抵達，要一路從東京玩到金澤也可行，很適合愛好自由行和旅跑的跑者。

三、賽事日期、人數及限時

2019年10月27日（10月的最後一個星期日）早上08:40開始／下午15:40結束

參賽人數: 13,000人（國外跑者1,000人）

限時7小時（以鳴槍時間為準）

基於交通、安全等考量，沿途設有10個關門點（分秒不差的執行關門回收也是日本賽事的特色之一）

註：根據大會手冊參賽人數，日本15,623+海外1,252，合計16,875人。

國外參加者前五多

地區 男 女 總人數 香港 356 204 560人 臺灣 291 183 474人 中國大陸 65 34 99人 泰國 20 9 29人 澳門 15 11 26人

四、1至5屆完賽率

2015年10月28日 出賽11,819人，完賽11,447人，完賽率96.9%

2016年10月29日 出賽13,265人，完賽12,843人，完賽率96.8%

2017年10月23日 出賽13,975人，完賽13,334人，完賽率95.4%

2018年11月15日 出賽13,049人，完賽12,654人，完賽率97.0%

2019年10月27日 出賽14,256人，完賽13,744人，完賽率96.4%

五、地理位置及氣候

金澤是石川縣廳所在地。東南方面山，西北面海，市中心位在犀川與淺野川之間。人口有466,414人（2016年11月資料）。

金澤天氣易變，由於多雨，所以金澤有句諺語『弁当忘れても．傘忘れるな』（出門可以不帶便當，但要帶傘！）╮(╯3╰)╭ ╮(╯_╰)╭ ╮(╯▽╰)╭ ╮(￣▽￣)╭

過去5年10月27日的氣溫

年 平均(℃) 最高(℃) 最低(℃) 濕度(%) 2018 17.5 23.4 13.0 59 2017 16.1 22.5 10.7 69 2016 15.0 18.8 10.2 67 2015 19.1 25.9 9.5 50 2014 15.7 20.9 13.0 63

六、路線

以金澤市政府前為起點，石川縣西部綠地公園田徑競技場為終點。賽事路線於2016年重新規劃經過歷史景觀區（兼六園、橋場町等景點）、中心市街區（武藏之辻、片町等鬧區）、新動脈區（眺望貫穿河岸的高架橋）、文教區（金澤大學、北陸大學等充滿年輕氣息的街道）、舊街道區（富有懷舊氛圍的城下町風貌）、田園區（能夠欣賞一望無際的田園之美）及新都心區（金澤車站西口周圍）等金澤市七大區塊。

＜經日本田徑競技聯盟與國際馬拉松和路跑協會AIMS（Association of International Marathons and Distance Races）認證路線＞

七、EXPO

◆報到會場：金澤車站接待廣場／石川縣立音樂堂交流大廳（金澤車站東口手扶梯至樓下）

◆時間：

10月25日（星期五）14:00~21:00

10月26日（星期六）10:00~20:00

（10月16日官方FB粉絲頁訊息：受19號颱風影響，北陸新幹線和中央本線部分路線暫停運行，26日延長受付時間至22：30）

（26日20:00EXPO撤收，僅留簡易報到處至22:30）

外國人有專用窗口，並且有會說華語的志工

沒有帶護照者恕無法領取號碼牌。

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（大叔我是第一個報到的外國跑者 ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ ）

◆領取物資：號碼布、計時晶片（貼於號碼布後，賽後由工作人員撕下收回）、寄物袋貼紙、寄物袋（就是一個45升透明的塑膠袋）、大會手冊及官方贊助商ASICS參賽紀念T恤等（於報名時預填尺寸，現場無法更換 現場無法更換 現場無法更換，要注意喔！）。

◆金澤馬拉松參賽紀念T設計理念

顏色是金澤傳統色加賀五彩（藍、臙脂／えんじ、黄土、草、古代紫）之一的藍色

正面圖案是在「ＫＮＺＷ ＲＵＮ」字樣中有跑者的輪廓，具有動感的設計。

背面英文字是第5屆金澤馬拉松。

金沢の伝統色：加賀五彩の１つである「藍色」をイメージ。

胸元のプリントは、「ＫＮＺＷ ＲＵＮ」(※)の文字の中にランナーのシルエットが浮かび上がる疾走感のあるデザイン。

背面には、第５回大会となることから「５ｔｈ ＫＡＮＡＺＡＷＡ２０１９」の文字をデザイン。

（※）ＫＮＺＷはＫＡＮＡＺＡＷＡを略したもの

八、追蹤跑者

官網https://sporoku.jp/result/kanazawa_20191027

輸入bib號碼就可以追蹤你關注的親友或選手跑到哪了！

貳、賽事當天

一、前往會場

起點在金澤市役所，如果住附近（例如香林坊一帶）可以步行前往（不到一公里）。住金澤車站附近可以步行（約2公里）或至車站西口的公車站⑥⑦乘車處搭接駁車前往起點（車票100日圓，於EXPO會場購買，售完為止）。

註：終點石川縣西部綠地公園田徑競技場→金澤車站接駁車免費。

二、賽道上的補給

大會還提供了6種具金澤代表性的美食補給!

一、14.5km 蟹肉棒

二、19.6km百万石和菓子

三、20.8km石川拉麵

四、28.2km 豆皮壽司

五、31.5km 金澤咖哩

六、36.3km 石川甜點

三、完賽獎牌

10月15日FB官方粉絲頁上的說明

〈デザインコンセプト〉

金沢の伝統工芸品として有名な「金箔」と、人と人を結びつける「水引」、お祝いの意味を持つ「梅」に加え、古くから格式高く特別な色とされてきた「群青色」を組み合わせ金沢らしさを表現した。完走したランナーへのお祝いの気持ちと、その喜びと共にこのメダルへの特別感を持って親しんでくれる様に願いを込めた。

（背景為兼六園的琴柱燈籠，庭院兼備宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望之六勝，故名為兼六園。這跟獎牌有什麼關係呢？沒有，只是想介紹一下而已✧*｡٩(ˊᗜˋ*)و✧*｡ ）

藉由金澤傳統工藝-金箔、還有象徵人與人之間聯繫的水引，以及有慶祝含意的梅花，再加上代表金澤的特殊色-群青色

綜合上述四點的寓意，完成此次獎牌設計，藉以表達對於完賽者的祝賀。

（感謝跑友Erica翻譯）

註：水引【みずひき】乃是日本在婚喪喜慶的紅白包上做為裝飾的細繩結。

四、完賽證明及特別獎

完賽證上的總名次後兩碼數字，如為09、14、28、39、40、50、61、72、88、96、00者，則有小獎品，鼓勵大家完賽，也增添不少趣味。

五、賽事隔天報紙－北國新聞

列出男女前300名的姓名及成績，今年男子第300名的時間為3:03:02，女子則為3:58:51。

註：最高齡完賽者武田正先生82歲，完賽時間6:27:53，真的是老當益壯！

參、大叔見聞錄

一場馬拉松的舉辦，跑者雖是要角，若沒有熱心的志工、加油的群眾及打氣的親友，就只是一場不會留下深刻記憶的活動，怎麼說呢？

在寄物及出發前，常聽到志工們說 '行ってらっしゃい'（「請慢走啊···」是日本人對將要出門的人說的問候語），聽到這句都會讓我想起天上的阿嬤，受日文教育的阿嬤在我要出門時也習慣對我說這句，這或許為什麼一直喜歡到日本旅遊兼跑馬拉松的緣故吧！

在31.5km水站拿了杯水並從腰包拿出能量膠補給時，不小心擠得滿手都是。手上的水是要喝的，不想拿來沖手，也不想往回走20公尺拿水，反正大雨過後，路旁有小水窪，就到一旁蹲下來洗手，沒想到在水站擔任志工的老先生見狀，拿著水杯走過來給我，這一出乎意料的舉動，溫暖了我的心。

完賽後領取毛巾、獎牌、完賽證明及領取寄物，也常聽到志工們說'お疲れ様'（辛苦了！）、'おめでとうございます'（恭禧）。 嗯，跑42.195公里真的蠻辛苦地，是該好好恭禧我（喂，沒禮貌！）

臺灣跑友有很多海外馬LINE群組（非官方），金澤完《玩》賽群組就是其中一個，雖然大家素未謀面，不過舉凡交通、美食、旅遊等訊息皆有曾參與過賽事的熱心跑友提供建議，讓第一次到金澤跑馬的我省去自我摸索的時間，在此謝謝各位馬場老司機。

謝謝阿至免費提供自己設計的明信片給大家留念，也謝謝氣象小丸子熱心提供跑友們參賽所在地的氣象預報。

「打仗打後勤，情報要先行」，戰場與馬場的道理都一樣，衷心謝謝上述的大家。

感恩爸爸媽媽給我如此般地自由！

感謝小叔小嬸旅途中招待慶功宴！

感動老婆大雨滂沱中在賽道應援，

就像大雨捨不得淋濕那愛你的心！

寫於2019年10月31日