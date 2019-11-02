親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

李興文兒二度前往警局說明 稱「希望能與IKEA和解」

運動筆記【賽事】田中馬豐盛補給 連鎖創意日式食堂、義大利麵首度加入北陸小京都─金澤馬拉松（KANAZAWA marathon 2019）
健行筆記岳世界-登山好(小)物推薦分享溪頭/山芙蓉之旅
NBA今日最佳好球- LeBron James (11月2日)賽事懶人包 (11月2日)

賽事心得／飛向偉大賽道的柏林馬 帶國旗奔向終點

2019-11-02 16:06運動筆記 徐明生

第ㄧ天狀況篇：啟航飛向偉大的賽道～柏林馬。文章長慎入^_^

因柏林是一個小機場沒有直飛，我們先飛法蘭克福在轉機到柏林，華航行李可以直掛，桃園機場到法蘭克福飛行12小時30分鐘，我們不用領行李很方便，中間撘飛機很久，睡不著內心戲很多直接快轉到柏林機場，轉國內飛機爆多人等了1個多小時，飛機遲延到了柏林機場。

才是災難的開始，在轉盤等很久沒看到行李箱，才發現所有旅客行李箱全都不見，行李沒跟飛機ㄧ起來，傻眼！一堆人填寫行李遺失資料，窗口只有2個速度又慢，足足等了2個多小時才輪到我們，寫完表格趕快買一日票7歐達公車、轉地鐵花了快1小時終於下午快5點到expo⋯結果紀念衣或紀念品都賣完了，原本還跟子傑討論要先去飯店寄行李還是拉到會場寄放，我們行李全部沒拿到，真是想太多⋯還好趕上到expo領到幸福58588號碼布真的很開心，提ㄧ下！台彎精品有贊助本賽事，每個人手上都有拿台灣精品送的袋子，真的是讓世界都看到台灣，真的是不容易。

第二天跑林馬篇：早上跟同事子傑一起走路到會場，到「布蘭登堡門」，見證了德意志民族興衰，堪稱是「德國的凱旋門」，你就知道它有多重要了，我立馬拿出國旗上演了升旗的概念。

只要在國外拿出國旗，就會有很多台灣跑者來合照，真的是很棒，我是H區跑最慢的一區。

分享

不要懷疑全馬4小時以後都在H區，簡稱歡樂組問題我跑起來沒有很歡樂，出發前大會響起音樂是The Alan parsons project 「Sirius」,同時4.7萬在一起揮手很壯觀，我想唯有親身體驗才能感受這份感動吧！

今天自已狀況很不好，一開始緊4:15配速員，前面10km跑55分鐘左右，然後開始掉速慢慢的也跟不上配速員，前半馬跑2:11分，這時也讓子傑碾過，過了半馬開始膝蓋很緊。

加速感覺要抽筋，後來就放慢速度，順順跑完享受賽道，雖然下雨沿路都是人幫跑者加油，若大家沒到國外無法想像從開始到結束42km，二旁都是人幫你加油，那種氣氛非常很好。

我雖然腳很酸、也很辛苦仍堅持住慢慢跑。

跑步我自已常有很多內心戲！

例如：讓我想起800壯死守四行倉庫，學生楊慧敏把一面青天白日滿地紅國旗裹在身上，冒著生命危險，游過蘇州河，將國旗獻給八百壯士⋯知道這故事的人年紀跟我差不多，當年電影很紅，因爲我身上帶著國旗我就會幻想我ㄧ定要跑完42公里送國旗到終點，這是我的使命最後2km。

我拿出國旗批在肩上，奮力奔跑讓青天白日滿地紅的國旗飄揚在柏林，讓世界看到台灣也聽到很多人喊台灣加油，或許很多人覺得我幹嗎這樣、有那麼愛國嗎！我就要讓一些躲在腳落的酸民忌妒，跑完腳很酸而已，看到很多好朋友，最後我帶著順澤宮帽、批著國旗、穿著Y拖4:57完賽，一步一腳印跑完，拿到完賽獎牌那一刻真的有些感動。

我們沒什麼選寄物袋，當然要完賽斗蓬⋯帥！

穿上斗蓬像個身經百戰的戰士。

老婆也有來幫我加油💪！

晚上參加在德國留學生舉辦的聚餐有300多人參加，真的是很難忘的回憶！

第三天柏林兄弟之吻，在柏林圍牆上著名的ㄧ幅畫，描繪1979年蘇聯總書記與東德領導人接吻景像，蘇聯為了宣示東西德的絕對分離，於1961年築起160公里高約4M的圍牆，直到1989年推倒了柏林圍牆，分隔28年柏林再度合而為一，見證了這段東西柏林的歷史時空，到此更能體會有什麼仇恨不能化解。

大家有興趣可以到柏林圍牆與東戰畫廊走走，真的讀萬卷書不如行百里路。

來柏林我很推薦二個景點，柏林大教堂7歐超值（鐵腿爬到最高點，視野很棒！）

與國會大廳免費參觀要先預約，我覺得真的不錯！

第四天前進慕尼黑啤酒節

慕尼黑啤酒節，這是當地農民為慶祝大麥和啤酒花的豐收而誕生的活動，也有人認為啤酒節是源於兩百年前的皇室婚禮慶典，為了慶祝巴伐利亞王國王儲路德維希(Ludwig)與薩克森公主泰蕾莎(Therese)結婚，故舉行了盛大慶祝活動。

我們去的是HB慕尼黑皇家啤酒最大的帳篷裡面有5000人，唯ㄧ不用收費可免費入場的大帳蓬，不過太晚去裡面人爆滿還是進不去，真的不誇張最小杯1000cc，正常人喝2杯就差不多了，因為有跑友先在裡面了，他們有訂位所以我們就有地方坐吃了一些東西，那邊的女服務生很誇張1000cc的大杯啤酒一次可拿8～9杯真的嚇到我，帳篷有個中間有舞台。

有專門的樂手演唱或彈奏，重點沒隔一段時間響起音樂就是要喝、要乾杯，很多周圍不認識的人，都會主動跟妳碰杯子喝酒，我跟同事子傑各喝3杯，我們不是不能喝，是怕再喝下去，很多洋妞會對我們下手，我老婆又再旁邊，這不好說⋯哈哈！

聽說來德國沒吃豬腳等於沒來！

最後去慕尼黑時記得跟瘦豬合照，因為你會發現豬瘦都很帥，來勉勵自已不可以太胖^_^

感謝耐心閱讀！

皇家國王

相關新聞

馬祖馬拉松三千好手參賽 游雅君奪半馬冠軍

2019-11-02 17:05

田中馬成全台4大馬拉松 堅守人情味不拚標章

2019-11-01 18:50

賽事心得／小京都金澤馬拉松 參賽簡單又好玩

2019-11-02 16:16

第5屆馬祖國際馬拉松 肯亞選手包辦全馬第一

2019-11-02 16:55

賽事情報／田中馬豐盛補給 兩餐飲名店首度加入

2019-11-02 16:40

步跑小品／經年累月跑步與寫網誌 換到想要的禮物！

2019-11-01 10:17

賽事心得／澳洲超級馬拉松十日賽 Are you crazy？

2019-11-01 10:06

帶小比旅跑台灣／太平媽祈福馬拉松 謝謝主辦單位的邀請

2019-11-01 09:58

日本人跑遍台灣／南庄山水悠遊路跑 最後兩公里看到總二哥車尾燈

2019-11-01 09:54

跑步知識／睡眠不足 賽前有辦法補救嗎！？

2019-11-01 09:47

一生RUN一次 蘇花改南澳馬拉松加開1000名額

2019-11-01 09:42

員林獅子盃開跑 用雙腳感受彰化之美

2019-11-01 09:37

補給「圓」氣：田中馬拉松跑出「彩色」人生

2019-11-01 09:34

長榮航空城市觀光半程馬拉松 帶你用跑步遨遊世界

2019-11-01 09:30

秒殺級金門馬今開放報名 初馬天堂難度再降低

2019-10-31 14:01

賽事心得／日月潭環湖路跑 超美風景卻跑得像往生馬

2019-10-31 10:06

賽事心得／博登湖馬拉松 小而美的跨國賽事

2019-10-31 10:01

賽事心得／Zepro Run測五千 PB推進20秒

2019-10-31 09:55

旅跑記趣／自戀琵琶湖 25小時跑完170公里

2019-10-31 09:48

田中馬推環保路跑 台水提供直飲台讓跑者喝好水

2019-10-31 09:42

海外選手就愛台灣味！2019 礁溪馬亮點跑者

2019-10-31 09:35

跑步知識／早起運動 該先運動還是先吃早餐？

2019-10-31 09:25

賽事心得／淚灑金澤馬 低溫下雨水與淚水交織的感動

2019-10-30 18:23

跑上台68看無敵海景 新竹市城市馬拉松11月1日準時開搶

2019-10-30 15:41

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 430列車配速攻略

2019-10-30 10:45

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 4小時全馬配速攻略

2019-10-30 10:34

賽事心得／法蘭克福馬拉松 華麗的終點像星光大道

2019-10-30 10:16

跑步知識／成為絕世高手 要先生對血型？

2019-10-30 10:11

賽事心得／火燒島全國馬拉松賽 伴著綠島之歌起跑

2019-10-30 10:05

賽事心得／阿姆斯特丹馬拉松  感受異國的秋天氣息

2019-10-30 09:59

2020 TNF100 國際越野跑挑戰賽 持續探索黃金淡蘭線

2019-10-30 09:51

田中馬賽道設計師：秉持永續經營的哲學

2019-10-30 09:43

台灣動感亞洲50跑進石門水庫 越野山徑爽心悅目

2019-10-29 06:00

讓世界看見台灣美 OKRUN愛在尖石路跑

2019-10-29 06:00

田中馬首推公益名額秒殺 家扶兒賽事上當志工

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 半馬200列車配速策略

2019-10-29 06:00

日本人跑遍台灣／遠東馬5k 最後兩公里 1對1！

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬400列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-29 06:00
看更多

熱門文章

NBA／互飆大三元 湖人詹皇技壓獨行俠唐西奇

2019-11-02 12:58

NBA／左手骨折動刀 柯瑞至少缺席3個月

2019-11-02 10:10

NBA／火箭MVP連線63分無用 籃網靠團隊勝出

2019-11-02 11:09

NBA／詹皇、唐西奇大三元亂鬥 破多項聯盟紀錄

2019-11-02 13:38

NBA／雷納德賞老東家首敗 波總讚：成就超乎預期

2019-11-02 00:08

MLB／國民下周造訪白宮 終結者第一個說不去

2019-11-02 07:02

NBA／開季5場投丟56記三分 哈登難堪另類紀錄

2019-11-02 12:20

NBA／西蒙斯介入衝突不處分 名記解釋聯盟判決

2019-11-02 14:34

NBA／遭指不合群 厄文：不須成為別人眼中完人

2019-11-02 11:00

NBA／羅斯返風城持續高檔 活塞關鍵熄火惜敗

2019-11-02 12:10

MLB／跟去年紅襪一樣 國民的冠軍金盃也歪了

2019-11-02 09:25

12強／現身棒球公園 王維中偶包重只投球

2019-11-01 17:49

NBA／與偶像詹皇互飆大三元 唐西奇稱太瘋狂

2019-11-02 16:00

NBA／莫里斯差點演復仇 泰托姆致勝跳救綠衫軍

2019-11-02 11:30

NBA／勇士傷兵潮 柯爾：不會過度使用格林

2019-11-02 12:11

12強／巧遇恰恰 曾仁和獲鼓勵卻「已讀沒回」

2019-11-01 18:40

NBA／巴恩斯「神來一補」致勝 國王終於開胡

2019-11-02 13:32

中職／兄弟總教練伯納走人 林威助升一軍？

2019-11-02 00:06

MLB／只想執教紐約 貝爾川出任大都會教頭

2019-11-02 08:00

NBA／泰托姆準絕殺 莫里斯：只有兩人能守住他

2019-11-02 12:56

MLB／小史是否跳脫合約 遊行前可能就有答案

2019-11-02 08:20

12強熱身賽／車輪戰對古、澳 中華要找最佳陣容

2019-11-02 00:05

田中馬成全台4大馬拉松 堅守人情味不拚標章

2019-11-01 18:50

NBA／米爾斯扮奇兵飆31分 馬刺送勇士第4敗

2019-11-02 15:02

NBA／字母哥一夫當關 公鹿三分砲火猛烈拆穿魔術

2019-11-02 10:49

WTA年終賽／不敵德荷連線 詹家姊妹無緣四強

2019-11-02 00:42

世界盃橄欖球／從小千錘百鍊 南非選手露頭角

2019-11-02 03:51

台灣LPGA／踏入球場當啦啦隊 曾雅妮直呼手癢

2019-11-02 10:49

MLB／太空人爭冠失利 富商鐵粉慘賠仍無悔

2019-11-02 16:15

12強熱身賽／今永昇太3局6K 日本勝加拿大

2019-11-01 21:58

黑豹旗／打滿9局 維多利亞實中教頭給球員100分

2019-11-02 15:45

NBA／今日戰績表 羅素砍30分難救勇士

2019-11-02 15:13

台灣LPGA／回台添信心 陳宇茹抓7鳥成台將首位

2019-11-02 00:10

台灣LPGA／恰式精神感染 徐薇淩客製球桿致敬

2019-11-02 09:29

世界盃橄欖球／輕鬆擊敗威爾斯 紐西蘭獲季軍

2019-11-01 20:37

NBA／上季與格林爭執 杜蘭特坦承是離隊導火線

2019-11-02 17:10

「Art on Ice歌舞冰上」攻蛋 史上最「金」采

2019-11-02 00:21

黑豹旗／雙胞胎扛維多利亞前兩棒 兄弟檔偶像大不同

2019-11-02 16:04

12強／林鋅杰投球限制放寬 有利中華隊調度

2019-11-02 17:00

12強／打了才知道 高國輝：要對中華隊有信心

2019-11-02 16:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top