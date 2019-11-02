賽事心得／飛向偉大賽道的柏林馬 帶國旗奔向終點

2019-11-02 16:06 運動筆記 徐明生



第ㄧ天狀況篇：啟航飛向偉大的賽道～柏林馬。文章長慎入^_^

因柏林是一個小機場沒有直飛，我們先飛法蘭克福在轉機到柏林，華航行李可以直掛，桃園機場到法蘭克福飛行12小時30分鐘，我們不用領行李很方便，中間撘飛機很久，睡不著內心戲很多直接快轉到柏林機場，轉國內飛機爆多人等了1個多小時，飛機遲延到了柏林機場。

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才是災難的開始，在轉盤等很久沒看到行李箱，才發現所有旅客行李箱全都不見，行李沒跟飛機ㄧ起來，傻眼！一堆人填寫行李遺失資料，窗口只有2個速度又慢，足足等了2個多小時才輪到我們，寫完表格趕快買一日票7歐達公車、轉地鐵花了快1小時終於下午快5點到expo⋯結果紀念衣或紀念品都賣完了，原本還跟子傑討論要先去飯店寄行李還是拉到會場寄放，我們行李全部沒拿到，真是想太多⋯還好趕上到expo領到幸福58588號碼布真的很開心，提ㄧ下！台彎精品有贊助本賽事，每個人手上都有拿台灣精品送的袋子，真的是讓世界都看到台灣，真的是不容易。

第二天跑林馬篇：早上跟同事子傑一起走路到會場，到「布蘭登堡門」，見證了德意志民族興衰，堪稱是「德國的凱旋門」，你就知道它有多重要了，我立馬拿出國旗上演了升旗的概念。

只要在國外拿出國旗，就會有很多台灣跑者來合照，真的是很棒，我是H區跑最慢的一區。

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不要懷疑全馬4小時以後都在H區，簡稱歡樂組問題我跑起來沒有很歡樂，出發前大會響起音樂是The Alan parsons project 「Sirius」,同時4.7萬在一起揮手很壯觀，我想唯有親身體驗才能感受這份感動吧！

今天自已狀況很不好，一開始緊4:15配速員，前面10km跑55分鐘左右，然後開始掉速慢慢的也跟不上配速員，前半馬跑2:11分，這時也讓子傑碾過，過了半馬開始膝蓋很緊。

加速感覺要抽筋，後來就放慢速度，順順跑完享受賽道，雖然下雨沿路都是人幫跑者加油，若大家沒到國外無法想像從開始到結束42km，二旁都是人幫你加油，那種氣氛非常很好。

我雖然腳很酸、也很辛苦仍堅持住慢慢跑。

跑步我自已常有很多內心戲！

例如：讓我想起800壯死守四行倉庫，學生楊慧敏把一面青天白日滿地紅國旗裹在身上，冒著生命危險，游過蘇州河，將國旗獻給八百壯士⋯知道這故事的人年紀跟我差不多，當年電影很紅，因爲我身上帶著國旗我就會幻想我ㄧ定要跑完42公里送國旗到終點，這是我的使命最後2km。

我拿出國旗批在肩上，奮力奔跑讓青天白日滿地紅的國旗飄揚在柏林，讓世界看到台灣也聽到很多人喊台灣加油，或許很多人覺得我幹嗎這樣、有那麼愛國嗎！我就要讓一些躲在腳落的酸民忌妒，跑完腳很酸而已，看到很多好朋友，最後我帶著順澤宮帽、批著國旗、穿著Y拖4:57完賽，一步一腳印跑完，拿到完賽獎牌那一刻真的有些感動。

我們沒什麼選寄物袋，當然要完賽斗蓬⋯帥！

穿上斗蓬像個身經百戰的戰士。

老婆也有來幫我加油💪！

晚上參加在德國留學生舉辦的聚餐有300多人參加，真的是很難忘的回憶！

第三天柏林兄弟之吻，在柏林圍牆上著名的ㄧ幅畫，描繪1979年蘇聯總書記與東德領導人接吻景像，蘇聯為了宣示東西德的絕對分離，於1961年築起160公里高約4M的圍牆，直到1989年推倒了柏林圍牆，分隔28年柏林再度合而為一，見證了這段東西柏林的歷史時空，到此更能體會有什麼仇恨不能化解。

大家有興趣可以到柏林圍牆與東戰畫廊走走，真的讀萬卷書不如行百里路。

來柏林我很推薦二個景點，柏林大教堂7歐超值（鐵腿爬到最高點，視野很棒！）

與國會大廳免費參觀要先預約，我覺得真的不錯！

第四天前進慕尼黑啤酒節

慕尼黑啤酒節，這是當地農民為慶祝大麥和啤酒花的豐收而誕生的活動，也有人認為啤酒節是源於兩百年前的皇室婚禮慶典，為了慶祝巴伐利亞王國王儲路德維希(Ludwig)與薩克森公主泰蕾莎(Therese)結婚，故舉行了盛大慶祝活動。

我們去的是HB慕尼黑皇家啤酒最大的帳篷裡面有5000人，唯ㄧ不用收費可免費入場的大帳蓬，不過太晚去裡面人爆滿還是進不去，真的不誇張最小杯1000cc，正常人喝2杯就差不多了，因為有跑友先在裡面了，他們有訂位所以我們就有地方坐吃了一些東西，那邊的女服務生很誇張1000cc的大杯啤酒一次可拿8～9杯真的嚇到我，帳篷有個中間有舞台。

有專門的樂手演唱或彈奏，重點沒隔一段時間響起音樂就是要喝、要乾杯，很多周圍不認識的人，都會主動跟妳碰杯子喝酒，我跟同事子傑各喝3杯，我們不是不能喝，是怕再喝下去，很多洋妞會對我們下手，我老婆又再旁邊，這不好說⋯哈哈！

聽說來德國沒吃豬腳等於沒來！

最後去慕尼黑時記得跟瘦豬合照，因為你會發現豬瘦都很帥，來勉勵自已不可以太胖^_^

感謝耐心閱讀！