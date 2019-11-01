長榮航空城市觀光半程馬拉松 帶你用跑步遨遊世界

2019-11-01 09:30 運動筆記 轉身



上屆收穫眾多好評的「長榮航空城市觀光半程馬拉松」，吸引國內外好手近兩萬跑者參賽，報名更是早早秒殺，當天由台北市長柯文哲、長榮航空董座林寶水與上屆半馬冠軍周庭印等嘉賓現身鳴槍，此次由日本好手牧野冴希率先衝線，以 1 小時 06 分 19 稱王，刷新大會紀錄，而「馬拉松寶貝」曹純玉則完成女子組連霸，成績 1 小時 16 分 57 秒，十公里組則由李奇儒與謝千鶴以獨跑之姿，保持連兩屆的冠軍。

柯文哲市長表示，臺北市一年能封路舉辦的賽事至多十場，要大家好好珍惜與享受城市內跑馬的機會。（圖片來源：運動筆記）

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認證賽事廣受好評 三週滿額超搶手

邁向第二年的長榮航空城市觀光半程馬拉松，今年開放報名三週便全數額滿，三個組合計兩萬人前來共襄盛舉，當中還有近 2,000 名國外跑者慕名參與，賽道更通過 AIMS 及 IAAF 雙認證，在路線和規格上都令人放心，眾多國內頂尖跑者都積極出賽，想把握機會創下佳績。

長榮航空城市觀光半程馬拉松鳴槍起跑。（圖片來源：2019 長榮航空城市觀光半程馬拉松）

日冠軍跑者慕名而來 田徑小將晉升百傑榜

上屆冠軍周庭印剛完成全運會賽事，因訓練以及休息的考量，本次僅受邀擔任鳴槍嘉賓，周庭印：「這次有日本與泰國的實力好手都跑出不錯的成績，沒能同場競技有點可惜」；本次稱王的日本跑者牧野冴希，平日作為上班族的他，利用空閒之餘加緊訓練體力、肌力，首次參賽長榮航空城市觀光半程馬拉松就能打破紀錄。他透露，其實賽前目標是自己最佳的 1 小時 04 分 01 秒，牧野更說道，「去年我朋友來參加長榮航空城市觀光馬拉松，就推薦我這場比賽辦得超級棒，我今年二話不說就來報名參加，也很開心能拿到冠軍。」

來自日本的牧野冴希以超出現場預期的成績率先衝線。（圖片來源：運動筆記）

作為一場以飛航與國際化為主題特色的賽事，也吸引眾多國外好手爭相參與，前八名就有五位是外國籍選手，泰國雙胞胎兄弟以 1 小時 10 分內的成績包辦二、三名；國內首位衝線的跑者是來自國立體大的何幸航，跑出 1 小時 12 分 11 秒總排第五，國內第二的林秋杰緊接在後通過終點，完賽成績 1 小時 12 分 21 秒，臺師大周鴻宇則是以 1 小時 12 分 23 秒些微差距排行國內第三以及總八的成績，其中何幸航、周鴻宇為今年全運會萬米的年輕新秀，也不約而同寫下個人最佳成績，晉升半馬百傑榜。

何幸航是國內男子半馬第一位衝線的好手。（圖片來源：運動筆記）

曹純玉創國內賽事最佳 女子六位新科半馬百傑上榜

「馬拉松寶貝」曹純玉跑出個人在國內最好的半馬成績，她表示相當喜歡這個路線，以舒適的狀態完成比賽，在九月底柏林馬結束後，近幾週都處於恢復狀態，本場賽事結束後，她也重新投入新的訓練週期中，為下一場東奧達標賽事—東京馬作準備；女子第二名的傅淑萍，近年完賽後都有嚴重痠痛問題，這次藉由不同肌貼的使用，減緩不適感，也希望能持續維持這樣的狀態，不受年齡限制跑下去；本次更有周芳瑀與黃素娥等六位女子跑者寫下最佳，更新排名或首度進入百傑榜單，顯示本賽事相當適合挑戰紀錄。

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本場半馬算曹純玉的收心操，接下來要開始重頭為東京馬做準備。（圖片來源：運動筆記）

儘管全運會後相當疲勞，謝千鶴仍穩健奪下十公里組第一。（圖片來源：運動筆記）

長榮航空今年與多場經典賽事合作，除了包括澳洲黃金海岸馬拉松、中國上海國際馬拉松、泰國清邁馬拉松以及日本青森弘前白神蘋果馬拉松與名古屋 Smile 馬拉松外，明年也將推出美國休士頓馬拉松、日本愛媛馬拉松、關西機場泉州國際馬拉松和加賀溫泉鄉馬拉松等國際級馬拉松合作，長榮航空與旗下長汎旅行社推出主題規劃，要為不同跑者量身打造不同行程，讓熱血跑者們能用最好的狀態迎接賽事，一起用自己的步伐認識世界。

現場除了賽事攤販外，還有不同的現場活動，促進大家從跑步交流。（圖片來源：運動筆記）

機票抽獎、購票優惠獎不停 好康大放送

賽會結束後，更祭出歐美澳、亞洲區與國內線的機票抽獎，令現場跑者心動不已，期望自己就是那個幸運兒，而除了現場抽獎外，跑者的比賽號碼布上也有 NT$500 折扣碼，可用於線上旅展購票，活動即日起至 11/21 ，全球超過 60 個航點機票最低 56 折起，購票還有機會再抽一年飛到飽機票+長汎旅遊金，活動詳請請至官網查詢。

長榮航空也於賽後推出抽獎活動，提供歐美澳、亞洲區不限航點經濟艙機票以及 20 張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票等大獎，此外還包括臺灣地區長榮國際連鎖酒天 2 天 1 夜免費住宿券以及最高 50,000 哩之無限萬哩遊哩程數的抽獎機會。（圖片來源：運動筆記）

長榮航空致力於推廣運動賽事，跨界舉辦長榮航空城市觀光半程馬拉松獲得許多單位鼎力相助，包含臺北市政府、臺北市政府民政局、臺北市政府觀光傳播局、交通部觀光局、臺北市政府體育局、Nike、中華民國路跑協會及中華民國文化休閒運動協會，共同努力讓國內外跑者透過雙腳感受城市之美，將臺北推向世界。

準備好要用跑步認識世界了嗎？（圖片來源：2019 長榮航空城市觀光半程馬拉松）

十公里組男子第一名，李奇儒接受頒獎（圖片來源：運動筆記）

十公里女子組第一名，謝千鶴接受頒獎（圖片來源：運動筆記）

長榮航空總經理孫嘉明頒發視障十公里組獎金（圖片來源：運動筆記）

長榮航空提撥報名費 200 萬捐贈小愉兒社會福利基金會，盼拋磚引玉，讓更多人能響應（圖片來源：2019 長榮航空城市觀光半程馬拉松）

賽後四位幸運獲得國內航線機票的跑者（圖片來源：運動筆記）

長榮航空副總經理李士亮與國際線短程不限航點機票的中獎者合影（圖片來源：運動筆記）

以上文章由 2019 長榮航空城市觀光半程馬拉松 贊助刊出。

＊路跑賽事 盡在運動筆記＊