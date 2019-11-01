補給「圓」氣：田中馬拉松跑出「彩色」人生
補給在馬拉松是門學問，好的補給會直接幫辛苦跑者們加油補充元氣，並協助跑者逐步完成自我目標，今年世達流通外食服務團隊特別與田中馬拉松（以下簡稱田中馬）及明道大學合作，讓別於傳統的「彩色圓子」與跑者，在田中馬一起擁有前所未有的圓滿回憶。
它不是粉圓 它是「彩色圓子」
田中馬現為臺灣路跑活動的重要指標，提供給跑者多元豐富路跑體驗，搭配創新有趣的行銷方案，田中馬現已成為田中鎮在地最佳代名詞。
近年來田中馬與彰化在地的企業、學界等單位配合，讓田中馬的正面效應擴大，帶給更多人們正向力量，今年田中馬更是與明道大學以及世達流通外食服務團隊三方合作，不僅在主要賽事與周邊系列活動設置「彩色圓子」補給站，也特別為田中馬跑者們，製作料多味美的原作馬拉松美食，幫辛苦的跑者加油補充「圓」氣！
世達流通與明道大學產學合作，為田中馬補給研發新料理。（圖片來源：筆記實業）
讓廚師親手完成最後的關鍵風味，世達流通旗下品牌「原作」推出別於傳統糯米湯圓或粉圓的「彩色圓子」，外表看似與一般圓子無異，但是煮熟之後，外表呈現透明狀態、晶瑩剔透、色彩絢麗、Q 彈爽滑，不僅外形好看，更適用於各類飲品的裝飾，或製作成各種甜品，做法多樣、用途廣泛，煮食方便冷熱搭配皆宜，無需解凍。
彩色圓子外表晶瑩剔透、口感Q彈爽滑，而且做法多樣的特點，無論甜的或鹹的，彩色圓子都能輕鬆駕馭。（圖片來源：筆記實業）
有故事的圓子
風味多元、用途廣泛的「彩色圓子」，不僅與田中馬帶給跑者豐富體驗不謀而合，同時結合田中在地精神，世達流通特別與彰化在地明道大學合作進行「彩色圓子」風味料理研發，並藉由餐旅系專業研發團隊對於餐點研發之特長，進行專屬於田中地區之特色彩色圓子料理，除了運用符合當地時令的農特產品外，亦考量烹調的方式與技術的實用性，使補給站現場的操作人員能夠易學易做。
彩色圓子與南彰化地區著名羊肉絕佳搭配，料理出頗具特色的羊肉爐。（圖片來源：筆記實業）
在激烈的馬拉松活動中，要讓跑者們接受創新的料理補給，世達流通展現品牌著重的「客制服務創造價值」，並以「創新、認真、負責」理念態度，多次主動與主辦單位及明道大學溝通，從提供給跑者的料理安裝容器、烹煮彩色圓子的水溫、時間等細節，絞盡腦汁試盡各種方案，希望跑者能在活動過程，品嚐絕佳風味料理補給，透過餐飲將田中馬的熱情形象、地方創生價值推展出去。
為讓跑者擁有最佳的料理補給，世達流通積極與明道大學及田中馬主辦單位溝通討論。（圖片來源：筆記實業）
與在地精神結合、讓跑者盡情享用料理，「彩色圓子」是今年田中馬補給一大亮點，它會出現在哪一站呢？跑者們不妨睜大眼睛關注，在體驗田中馬活動過程，也能享用在地客製的「彩色圓子」。
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