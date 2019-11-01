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員林獅子盃開跑 用雙腳感受彰化之美

2019-11-01 09:37運動筆記 彰化馬拉松嘉年華

員林獅子盃 GOGO 樂全國親子公益路跑賽事精華（影片來源：法爾微創）

2019 第 11 屆員林獅子盃 GOGO 樂全國親子公益路跑活動於10月27日上午在員林市圓林園熱鬧起跑。縣長王惠美親臨縣場為選收加油打氣，更與在場貴賓共同為起跑鳴槍，期許縣民透過路跑活動培養運動習慣，促進身體健康，全家大小用雙腳體驗感受彰化之美。

彰化縣長王惠美認真與選手一同暖身（圖片來源：主辦單位）

縣府為推廣全民運動風氣，特別規劃辦理 2019 彰化縣政府馬拉松嘉年活動，串聯縣內 10 至 12 月 7 場馬拉松賽事，今年更首度新增「馬拉松嘉年華啦啦舞-校際爭霸」，並邀請大同國中舞蹈班及員林國中拳擊隊為這次活動表演增添風采，以擴大民眾參與運動的機會。

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大同國中舞蹈班為現場帶動氣氛（圖片來源：主辦單位）

今年賽事路線由員林大道出發，沿途串聯員林市街景，同時規劃在圓林園草地廣場舉辦活動以嘉年華的方式與大家同樂，現場準備了摸彩活動，獎品包括 gogoro 電動機車、GoPro 全方位攝影機、iPhone 手機、iPad 等多項好禮，等著讓你們帶回家，縣府希望透過辦理馬拉松嘉年華，全家大小一同參與，一起渡過歡樂假日時光。

跑者大玩角色扮演模仿電影經典人物，畫面相當逗趣（圖片來源：主辦單位）

活動參賽者來自全國各地，屆時可看見員林，共同見證員林嶄新蛻變，路跑完賽後還可騎 YouBike 在員林市趴趴走，暢遊員林三級古蹟「興賢書院」、光明街商圈、文青咖啡廳等並享受員林美食，讓所有與會選手感受樂活彰化，幸福員林新活力。

縣長王惠美指出，透過員林獅子盃 GOGO 樂全國親子公益路跑，讓參賽的跑者除了可以一邊欣賞員林市美麗的街景及優美的景緻外，更能深度認識員林的在地特色。

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊  

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