一生RUN一次 蘇花改南澳馬拉松加開1000名額

2019-11-01 09:42 運動筆記 驊采整合行銷



一生一次的蘇花改南澳路跑你怎能錯過呢？

一生RUN一次不容錯過 (圖片來源：2019 蘇花改南澳馬拉松)

【ㄧ生RUNㄧ次】重新開放報名囉，在眾多跑友熱烈的反應下，決定再加開報名1000人來共同參與這歷史性的路跑賽事。為了方便跑友參加，更新增了台北-南澳段的接駁車，提供報名搭乘。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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這次充滿歷史性的賽事於南澳鄉綜合運動場開跑，21公里馬拉松途經南澳北溪橋、武塔隧道、觀音隧道，隧道內為單向通行，標高約為4.6公尺，寬9公尺，在全程無車、無空氣汙染的環境下，讓跑者能夠盡情揮灑汗水，沿途南澳區的山川瑰麗美景盡收眼底。這次重新開放報名的組別為，21公里的半程馬拉松以及9公里的健康休閒組，賽事貼心的提供熱食供跑者享用，歡迎有興趣的跑友揪團來參加，不容錯過。

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飽覽山川瑰麗美景 (圖片來源：2019 蘇花改南澳馬拉松)

這次活動開跑時間較一般賽事晚，歡迎各位跑友前一天前往，體驗宜蘭的美；無法在前一天到的跑者，主辦單位當天也提供台北-南澳段的接駁車服務，來回比火車節省將近100元的優惠價格，歡迎賽事已報名跑友加購接駁車。

賽事重新開放報名時間至11/5(24時止)有興趣的跑友手腳要快

👉活動簡章、線上報名

問題反應可上 FB活動專頁 或洽服務專線中華民國健康運動銀行促進協會 02-8772-1035