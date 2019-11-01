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一生RUN一次 蘇花改南澳馬拉松加開1000名額

2019-11-01 09:42運動筆記 驊采整合行銷

一生一次的蘇花改南澳路跑你怎能錯過呢？

一生RUN一次不容錯過 (圖片來源：2019 蘇花改南澳馬拉松)

【ㄧ生RUNㄧ次】重新開放報名囉，在眾多跑友熱烈的反應下，決定再加開報名1000人來共同參與這歷史性的路跑賽事。為了方便跑友參加，更新增了台北-南澳段的接駁車，提供報名搭乘。

這次充滿歷史性的賽事於南澳鄉綜合運動場開跑，21公里馬拉松途經南澳北溪橋、武塔隧道、觀音隧道，隧道內為單向通行，標高約為4.6公尺，寬9公尺，在全程無車、無空氣汙染的環境下，讓跑者能夠盡情揮灑汗水，沿途南澳區的山川瑰麗美景盡收眼底。這次重新開放報名的組別為，21公里的半程馬拉松以及9公里的健康休閒組，賽事貼心的提供熱食供跑者享用，歡迎有興趣的跑友揪團來參加，不容錯過。

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飽覽山川瑰麗美景 (圖片來源：2019 蘇花改南澳馬拉松)

這次活動開跑時間較一般賽事晚，歡迎各位跑友前一天前往，體驗宜蘭的美；無法在前一天到的跑者，主辦單位當天也提供台北-南澳段的接駁車服務，來回比火車節省將近100元的優惠價格，歡迎賽事已報名跑友加購接駁車。

賽事重新開放報名時間至11/5(24時止)有興趣的跑友手腳要快 

👉活動簡章線上報名

問題反應可上 FB活動專頁 或洽服務專線中華民國健康運動銀行促進協會 02-8772-1035

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