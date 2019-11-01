親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

台師大退休教師傳中國失蹤 校方與家屬瞭解中

「學姐」遭性騷擾案下封口令？黃瀞瑩：細節不願多談

運動筆記用我的爽腳換到一個我想要的禮物澳洲超級馬拉松十日賽
健行筆記溪頭/山芙蓉之旅山女孩風雨衣最強穿搭總整理－六大品牌分享
NBA焦點球員- Kendrick Nunn (11月1日)賽事精華- 塞爾蒂克 vs. 公鹿 (10月31日)

跑步知識／睡眠不足 賽前有辦法補救嗎！？

2019-11-01 09:47運動筆記 余文彥

這是關於「睡眠」主題的第二篇專欄（可能是因為教練最近都睡不夠...），在第一篇《「睡」跟練一樣重要！》提到睡覺是最重要的恢復手段，睡眠是呈現「週期式」的，一個接著一個的週期，每個週期包含「快速動眼期REM」和「非快速動眼期NREM」兩個階段。如果平常睡眠時間不夠又很難增加，可以嘗試以睡眠週期90分鐘為一個單位的「R90睡眠法」來安排睡眠時間，提升睡眠品質。

若是R90睡眠法對你不是很有用，在重要比賽前有沒有補救睡眠不足的辦法？幾天前開始多睡覺比較有效？

連續延長3晚睡眠 能優化表現

過去已經有很多的運動科學研究是針對睡眠與運動表現之間的關聯性，然而這些研究大都針對球類運動，如：足球、籃球、網球等，但是一直沒有針對耐力運動員的測試，今年Medicine & Science in Sports & Exercise期刊發表了一篇的針對睡眠與耐力運動表現的研究

研究人員招募了九名自行車與鐵人三項耐力運動員，進行了一系列改變夜間睡眠時間與耐力表現的測試，內容簡單說是：「先讓運動員們每晚睡眠時間維持在6.5到7小時，接著增加30%睡眠時間（平均睡8.25至8.5 小時），再減少30%睡眠時間（平均不到5小時）。」

這份研究獲得的結論

  • 耐力運動員應該每晚睡 > 8小時能夠優化表現。如果加上午睡，一些職業運動員一天習慣睡10小時以上。

  • 睡眠不足讓耐力運動表現受損。這應該是毫無疑問的，但大多數跑者必須兼顧工作與生活往往長期睡眠不足。

  • 連續延長3晚的睡眠時間能夠優化耐力運動的表現。研究讓耐力運動員連續3晚增加30%的睡眠時間，結果在60分鐘的耐力測驗中表現提升3%。對於一般跑者，這會是很有價值的資訊。

研究也驗證了睡眠時間的差異改變「運動員的情緒」以及「對疲勞的感受」。縱使運動員對每次測驗強度的感受都相同，但是睡得更多專注力與反應表現都更優秀。

分享

關鍵時刻的睡眠策略

身為業餘跑者的我們該如何應用這項研究的結論呢？

  1. 「必要的時候多睡點！」對於業餘運動員，生活忙碌時，不要太過勉強擠入更多的睡眠，而是要在必要時運用延長睡眠作為秘密武器！連續3晚增加30%睡眠時間是一個可以嘗試方向（只增加一天是不夠的），再根據自己的狀況需求調整。

  2. 「睡不飽的時候不要苛求自己的運動表現。」睡眠時間會改變強度的感知力，同樣的運動強度睡不飽會感到很疲累而改變大腦與神經系統的運作模式，不論是身體耐受度與動作效率都會下降，受傷機會也會增加。成熟的跑者要能張弛有度、進退得宜，萬一賽前真的睡不飽，就放掉它吧。

2019紐約馬拉松就在三天後，從今天開始睡飽飽吧！

參考資料：Roberts SSH, Teo WP, Aisbett B, Warmington SA'Extended Sleep Maintains Endurance Performance better than Normal or Restricted Sleep.' Med Sci Sports Exerc. 2019 Jun 25.

鐵人三項

相關新聞

一生RUN一次 蘇花改南澳馬拉松加開1000名額

2019-11-01 09:42

員林獅子盃開跑 用雙腳感受彰化之美

2019-11-01 09:37

補給「圓」氣：田中馬拉松跑出「彩色」人生

2019-11-01 09:34

長榮航空城市觀光半程馬拉松 帶你用跑步遨遊世界

2019-11-01 09:30

賽事心得／澳洲超級馬拉松十日賽 Are you crazy？

2019-11-01 10:06

步跑小品／經年累月跑步與寫網誌 換到想要的禮物！

2019-11-01 10:17

帶小比旅跑台灣／太平媽祈福馬拉松 謝謝主辦單位的邀請

2019-11-01 09:58

日本人跑遍台灣／南庄山水悠遊路跑 最後兩公里看到總二哥車尾燈

2019-11-01 09:54

秒殺級金門馬今開放報名 初馬天堂難度再降低

2019-10-31 14:01

賽事心得／日月潭環湖路跑 超美風景卻跑得像往生馬

2019-10-31 10:06

賽事心得／博登湖馬拉松 小而美的跨國賽事

2019-10-31 10:01

賽事心得／Zepro Run測五千 PB推進20秒

2019-10-31 09:55

旅跑記趣／自戀琵琶湖 25小時跑完170公里

2019-10-31 09:48

田中馬推環保路跑 台水提供直飲台讓跑者喝好水

2019-10-31 09:42

海外選手就愛台灣味！2019 礁溪馬亮點跑者

2019-10-31 09:35

跑步知識／早起運動 該先運動還是先吃早餐？

2019-10-31 09:25

賽事心得／淚灑金澤馬 低溫下雨水與淚水交織的感動

2019-10-30 18:23

跑上台68看無敵海景 新竹市城市馬拉松11月1日準時開搶

2019-10-30 15:41

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 430列車配速攻略

2019-10-30 10:45

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 4小時全馬配速攻略

2019-10-30 10:34

賽事心得／法蘭克福馬拉松 華麗的終點像星光大道

2019-10-30 10:16

跑步知識／成為絕世高手 要先生對血型？

2019-10-30 10:11

賽事心得／火燒島全國馬拉松賽 伴著綠島之歌起跑

2019-10-30 10:05

賽事心得／阿姆斯特丹馬拉松  感受異國的秋天氣息

2019-10-30 09:59

2020 TNF100 國際越野跑挑戰賽 持續探索黃金淡蘭線

2019-10-30 09:51

田中馬賽道設計師：秉持永續經營的哲學

2019-10-30 09:43

台灣動感亞洲50跑進石門水庫 越野山徑爽心悅目

2019-10-29 06:00

讓世界看見台灣美 OKRUN愛在尖石路跑

2019-10-29 06:00

田中馬首推公益名額秒殺 家扶兒賽事上當志工

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 半馬200列車配速策略

2019-10-29 06:00

日本人跑遍台灣／遠東馬5k 最後兩公里 1對1！

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬400列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-29 06:00

路跑圖輯／金澤馬拉松

2019-10-29 06:00

賽事心得／西螺媽祖太平媽祈福馬拉松 人車爭道太危險了

2019-10-28 10:38

賽事心得／薩羅馬湖100公里超級馬拉松 全員完賽！

2019-10-28 10:29

賽事心得／遠東馬記錯日期 改參加健走幸運中獎

2019-10-28 10:11

帶小比旅跑台灣／萬巒豬腳農產文化節路跑 熱情的鄉親

2019-10-28 09:56

訓練心得／觀音山Trail Run

2019-10-28 09:47
看更多

熱門文章

MLB／4勝全在客場拿史上首見 國民奪隊史首冠

2019-10-31 11:51

NBA／柯瑞驚傳左手骨折 是否需手術未定

2019-10-31 13:08

MLB／哈波帶冠軍到DC口誤支票 國民兌現了

2019-10-31 11:59

NBA／飆分破紀錄 丹東尼：沒想過160分才能贏

2019-10-31 15:23

NBA／柯瑞骨折歸期未定 柯爾：年輕人該把握

2019-10-31 14:52

NBA／哈登獨拿59分 關鍵罰球率火箭險勝巫師

2019-10-31 11:30

NBA／和唐斯演全武行 安比德：我不該被禁賽

2019-10-31 16:55

MLB／客隊七戰全勝 葛蘭基：這不太正常

2019-10-31 17:34

勇士浪花淘盡真完蛋了 可考慮換走羅素簽下甜瓜

2019-11-01 07:00

MLB／國民瑞登強心臟 背水一戰七局後他最強

2019-10-31 11:54

NBA／讚哈沃德洗心革面 布萊恩：會帶來很大影響

2019-10-31 18:15

MLB／國民世界大賽奪冠 王牌薛則終於圓夢

2019-10-31 14:20

2019 MLB世界大賽賽程&最新戰況 國民奪隊史首冠

2019-10-31 11:50

NBA／柯瑞左手骨折 KD：電視上看到很難受

2019-11-01 10:56

MLB／國民首奪冠軍 NBA巫師球場也瘋狂

2019-10-31 15:45

MLB／世界大賽包攬2勝 天才小史摘MVP

2019-10-31 13:03

日職／郭俊麟遭西武解約 二軍教練許銘傑嚇到

2019-10-31 16:00

MLB／5度面臨絕境 國民戰到最後成傳奇

2019-11-01 00:05

NBA／啟發球迷走出喪友傷痛 湯瑪斯收致謝信

2019-10-31 18:30

NBA／布克65場破30分 並列太陽隊第5多

2019-10-31 16:45

NBA／浪花兄弟都倒下 勇士老闆：不接受擺爛

2019-11-01 09:49

NBA／浪花兄弟皆傷 勇士後浪在哪？

2019-11-01 00:17

MLB／告別信都準備好了 柯爾感謝休士頓球迷

2019-11-01 08:04

NBA／柯利找回準星砍29分 雷納德輪休快艇吞敗

2019-10-31 15:35

NBA／溜馬4人得分破20 客場剪籃網奪首勝

2019-10-31 12:42

NBA／飆30分助暴龍3連勝 席亞康：希望零失誤

2019-10-31 13:25

NBA／唐斯、安比德遭禁賽 灰狼力挺自家球員

2019-11-01 09:36

冬盟／林威助明年職務未定：態度拚勁擺第一

2019-10-31 20:26

MLB／達比修執行剩下4年約：小熊讓我很舒服

2019-11-01 08:03

日職／郭俊麟明年動向 不排除參加中職選秀

2019-10-31 15:18

12強熱身賽／林威助領軍戰古巴 許基宏扛四棒

2019-10-31 18:44

日職／郭俊麟明年動向：中職是選項

2019-11-01 00:11

12強熱身賽／全場吞13K 中信兄弟1：2不敵古巴

2019-10-31 21:51

中職／郭泓志吻別投手丘 女兒以為他向球場求婚

2019-10-31 16:33

中職／伯納是否續約 兄弟領隊：這兩天會有答案

2019-10-31 18:16

WTA年終賽／謝淑薇吞雙打首敗 仍分組第一晉四強

2019-10-31 23:45

中職／林益全、張志豪不提FA 本季人數恐掛零

2019-10-31 17:55

12強熱身賽／兄弟小輸古巴 小將展現秋訓成果

2019-11-01 00:09

黑豹旗／總教練初體驗 羅正龍把緊張藏起來

2019-10-31 16:30

化身活塞精神領袖 羅斯拼出年度第六人氣勢

2019-11-01 07:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top