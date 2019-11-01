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步跑小品／經年累月跑步與寫網誌 換到想要的禮物！

2019-11-01 10:17運動筆記 Anyta Tseng

當初去參加跑馬比賽時，看到很多跑者背著這一款運動包，覺得很酷，可以把所有的東西都放在裡面，二手空出來，用跑的。而我是跟著大部份的人一樣是又肩膀背著傳統的寄物包，到了跑馬的現場，就要開始翻東翻西的為東西實在是太多了。

因為總是會想要帶這個又帶那個，很怕到時會找不動。就會自己先用小待的把補給裝一帶，或是跑馬小物又放一袋，又要把脫下來的衣服預先再準備一袋。跑完時，為了怕跟臭臭又濕的衣服混在一起，所以其實我都不敢換衣服，跑完就穿著原來的衣服回家。

其實逛街的時候，我就一直有在找，想要找一個適合的跑步包，尤其是要去外縣上跑馬，又要睡在火車站時，我真的是希望可以二手空出來，不要一下車，或是要走動時，不要拿東拿西的，最糟糕的是還常常的忘東忘西。

所以當我看到這一個跑馬後背包時，就有點心動，就上網查了一下他的功能，看完以後，覺得它的分隔真的是為了跑者精心設計的，更好的是它還可以當上班用的電腦包，不要因為不同的功能或是需求要換不同的包，因為我其實也是屬於常常忘這個忘那個粗線條的個性。

裡面有一個我個人很喜歡的獎狀的分隔，不要自己辛辛苦苦拿到的，回到家以後都被壓到而皺皺的，還有一個是可以另外放鞋的，才不會讓腳臭跟補給吃的東西都通通的放在一起。

有一點臉書出現，運動筆記上面說9900點就可以免費的兌換，免費耶!果真是吸引到我了，但是9900點耶! 對於一個新手跑者，當時我換算過，這將會是一段很艱辛跟長遠的旅程。

隨著訓練慢慢的累積，一點一點慢慢慢的增加，有一段時間我是真的很乖的每天上網簽到的，上傳里程數的，第一個階段，我破千了，我過三分之一了，我過一半了，過一半時，我心裡有想過這好像不是一個遙不可以及的夢想，這好像是有機會可以達到的。

經年累月是很簡單的四個字，但是對於一個剛起跑的人，這是一條很辛苦的路，每一步，每一公里，都是用意志力跟血汗在累積的。

眼看快要達到了，卻又發生了小中風，那一陣子我真的是萬念俱灰，尤其是又在我的初馬前夕發生這樣的事，那一陣子，我都不想再看任何跟跑步有關的事，很多人說我是因為減肥跟運動過量的鬼話，讓我真的很難過，簡直是雪上加霜。

好不容易我參加完初馬，無傷完賽，我又再次的跑步。

有一天我發現我的點數在我不經意的達到了，我就去按兌換。

然後沒有下文，其實我本來就沒有抱什麼樣的期待，所以會不會真的寄給我，其實我沒有特別的想法。

今天一下班，警衛打了二次電話來，跟我說我有一個特大的包裹跟跑步有關的要我快去拿，我想一定又是跑馬物資，心想還有十天才要跑，所以沒有很急的想要去拿。但是到了晚班的警衛跟我不錯又來通知。

我下去拿，真的是一個很大的箱子。

我心想天呀這種地區性的跑馬物資給的實在是有夠大包的，難道真的是物資滿滿。拆開以後，還在想這是什麼，哇!!!!，還真的是運動筆記的運動背包，我真的是太高興了，還真的是得到了這一個背包~~~太讚了！這真的是一個非常非常好的禮物，回想過去的辛苦練習，真的是喜極而泣。

經過一年，我總算是用我的里程跟跑步網誌，免費換到一個跑步背包，真的是第一次用我的爽腳換到一個我想要的禮物真的是太太太太棒了~~耶!!!!!

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