帶小比旅跑台灣／太平媽祈福馬拉松 謝謝主辦單位的邀請

2019-11-01 09:58 運動筆記 陳嘉齡



上星期日，我和小比受到主辦單位邀請，去參加西螺媽祖太平媽祈福馬拉松。

因好姐妹Yuhui Lin從未參加過路跑，為了幫家人祈福特地報名參加，這也是她第一次參加路跑，所以未參加前一直很期待。

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半夜二點多，我先到約定地點載她，然後我們便一路說說笑笑的直奔西螺。

到達西螺時不到五點，但廟口前早已聚集了很多跑友。

我們先到廟裡面拜拜，然後又開始尋親大會，找到了朋友之後大家開心的合照，愉快地聊著天，等待著賽事的開始。

在賽事開始前，先有號角隊吹起號角，再來拱門旁也有鋼管辣妹熱情的舞動身體，恭送選手起跑。

因為我們這組參賽的人數較多，所以人潮滿滿的，直到西螺大橋後，才逐漸消化。

在西螺大橋前，有很多跑者都在那裡拍照留念，我們也不免俗的拍了好幾張。

好友陳昆信和張儷馨賢伉儷，怕我太勞累，便跟我三人輪流幫我推小比，因為當天的天氣很涼爽，所以跑起來也很舒服，所以我們這次的速度比上次少了很多時間。

一路上，我們說說笑笑的完成了這場賽事。

在這裡很謝謝他們及小慧的陪跑及幫推。

完賽後，我才遇到了賴佳歆家人，因為我們是去年在西螺馬拉松認識的，我們有約在馬場見面，但開賽前一直找不到他們，而且他們家的妹妹很棒，這次比上次進步好多，她可以自己扶著助行器走了800公尺，看到妹妹開心的笑容，我也不自覺替她開心了起來。

接著主辦單位送我一個為母則強的紀念獎，在這裡真的很謝謝Alice EventPal那麼貼心的送我這麼棒的禮物。

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您辛苦了，為了賽事忙東忙西盡心盡力地為大家服務。

賽後更有平安餐讓大家吃到飽，讓大家可以吃飽喝足回家。

西螺馬拉松很棒，也希望大家明年一起來參加。

再一次謝謝侯冠宇，Steve Hsu，張宗宏及各平台攝影師在路邊辛苦地為大家拍照。

謝謝辛苦的志工及交管為大家服務。

2019西螺媽祖太平媽祈福馬拉松

為不能跑的人而跑

VISION熱情與勇氣

用雙腳帶小比跑旅台灣