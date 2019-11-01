日本人跑遍台灣／南庄山水悠遊路跑 最後兩公里看到總二哥車尾燈

2019-11-01 09:54 運動筆記 日本人跑遍台灣



我這週天參加了南庄山水悠遊路跑活動半馬賽事. 因爲我前一天參加遠東馬拉松，所以腿還有點累, 而且後辦是上坡。我怕我後面會爆掉。一開始6-7個人衝出去，這段路線是下坡。但我的配速不快，先保留體力比較好。

這場的路線好美。山美，河美，天空美！而且這場的交管很優秀。在大路口我不用停下等車先過。這路線在清晨時段也沒有什麼車，很安全！

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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折返時我是第六名。回頭後，開始上坡路段，而且逆風，很辛苦。但是，對面過來的很多跑者開始幫我加油，太感動了！我很自然的開始加速！這場只前三名有總排。我能不能拿總排呢？ 跑完後，跟朋友們一起聊天，拍照很好玩。謝謝大會，謝謝志工，以及一起拍照的朋友們！謝謝大家幫我加油。這場很優秀！