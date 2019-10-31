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旅跑記趣／自戀琵琶湖 25小時跑完170公里

2019-10-31 09:48運動筆記 蔡楽宝

日本最大的湖泊，位在滋賀縣內，兩年前跟朋友花了三天想要跑完了一圈 (約200公里)但確失敗了，第二天起跑沒多久到了湖北，竟然下起雨雪來，只能提早結束.....隔了好久好久，但環湖的心一直都在，碰巧在01上面認識了未來東吳超馬的新星 阿奇，選了個黃道吉日，兩個人就在禮拜六下午1點多從大津京站出發，以逆時針的方向挑戰環湖一圈!

為了降低補給的難度，湖北的環湖段山路我們略過了，另外補給不利的路段也稍微修改，最後改成170公里的路線，當時是覺得可惜沒能跑完全湖，但想起來真的是還好沒幹傻事，超過100英里後的世界是完全不一樣的。

零 - 42公里 (大津京 近江八幡)

車站後出發就馬上切入湖邊，神人阿奇因為已經跑過了好幾遍了，所以我晾的輕鬆，一直跟在他旁邊跑聽他指示路徑，兩個人以六分速巡航前進，有好的風景就停下來照相，口渴了就停下來喝水，雖然兩個人初次見面，到對於跑步都是滿腹熱忱，一直東聊西聊的邊欣賞美景不知不覺就到了24公里的守山市。買了個飯糰和飲料，稍作休息後趕緊出發。因為太陽快下山了，現在不多跑一點美景就沒有了，下個補給站是42公里近江八幡，可惜到了已經天黑，可恨自己沒法在跑快一點多看白天的美景。

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雖然逆光但還是美到不行的湖畔美景

能在這邊跑步，好幸福!  下午的氣溫大約21度左右，很適合跑步的天氣!!

規劃很棒的付費露營區，想爬進去跑一下。

42公里 - 76公里 (八幡-彥根-長濱)

天黑了，雖然跑完一個全馬但身體不會太累，只是入夜後氣溫降低了一點，我的頭開始痛起來。晚上睡4小後就出門搭機，到大阪機場直接殺特急到琵琶湖馬上起跑果然有點累，吹了一點風頭就在痛，只好把毛巾塞在中空帽裡面，醬子有舒服一點。 

感謝神人阿奇的陪伴和帶路，我全副武裝威著背包上陣，但神人只需要腰帶就夠了，我還要繼續學習阿

長濱城到了

大約20-30公里一定要大補給一次，便利超商的飯糰真的是吃到怕了，趕快吃碗泡麵暖暖身，配上可樂感覺就活過來了 (76公里長濱城對面的超商)

76公里 - 108公里 (長濱 高島 湖北路段)

76公里後身體狀況還是很好，覺得真的很神奇，腳都不酸，可見今天的氣候宜人和配速也控制得很好，多虧了神人阿奇的陪伴，休息的時刻也是恰到好處，這個區間速度在平地應該還是可以六分半左右巡航!

80公里左右的隧道口，神人阿奇用他的神器手機幫我拍照了一張帥照，據說他上次半夜來跑在這個隧道被警察臨檢，他跟員警說他不是可疑份子只是要來跑步環琵琶湖但沒有員警相信(廢話..你會相信嗎?)

很長的賤賤岳隧道，我們避開了這段山路偷懶走隧道...少跑了20公里吧!

很鳥不生蛋但超級黑了路段，沿路到大車非常多非常的危險，要邊跑邊觀察後面是否有車燈...有大車來我們要躲在路邊等他先走，很怕被輾過去...

湖北的地勢起伏比較大，大約在100公里處的緩下坡後，我發現我的腳踝前側有點疼痛感，本來不以為意，但後段的路程一直為它所苦啊....

終於到了高島市了，108公里後終於從鳥不生蛋的湖北地區跨越到湖西的高島，到了7-11一樣是開始大休息大補給了....

108公里 -135公里 (高島---安曇川)

這段路是凌晨四點開始跑，真的很期待日出的來臨，如果在白天這裡應該很美，只不過腳踝還是一直在刺痛著，跑起來不去想它就會比較好，135公里前腳是愈來愈痛，日出後一直期待便利商店，因為我想要買撒龍趴斯來噴一下止痛，但很可惜的都沒有賣，藥妝店9點才開。我問神人阿奇說....我只買的到'休足時間'來貼貼看....但神人大笑....但我真的超級痛的說 嗚嗚...

腳步蹣跚的跑著....身體都很OK但腳踝好痛...硬拖著跑...奇怪我真的沒有痛個這個地方啊...感謝神人阿奇在後面幫我拍下這個感動的一刻(淚)

135公里 - 170公里 (安曇川 大津京終點)

繼續前進吧，不到最後的全馬里程了(這樣想會好過一點嗎?) 

到了琵琶湖上有名的白鬚神社 海上鳥居，天氣還是不太好，車子又多，只能在對面隨便拍拍照相! 阿，忘了去裡面拜拜請大神幫我保佑我的腳可以不痛一點......

150公里了，這時太陽出來了，美景也慢慢出現了，離開這個湖邊住宅區後就會進入市區，也如我所願的在藥妝店買到了沙龍趴斯噴劑.....兩人幾公里都噴一次，乞求心靈和肉體上的慰藉

不知在幾公里處的廣告，我跟神人阿奇說我進去止痛一下好了(筋 關節 痛 改善 好夢幻 好想要 好需要)....但神人還是大笑兩聲....摸摸鼻子繼續前進....

湖西線的電車一直在旁邊高速通過，神人阿奇一直在旁邊碎碎念說如果上車我們幾分鐘就到終點了....或是一直說現在剩15公里...我們拉到5分速，只要75分鐘的這種不好笑笑話....但我很感謝他一直在旁邊幫我精神止痛，但可惜一點用都沒有 (笑)

太陽出來後真的是跑不太動了，但腳抬就對了啦，終點就在不遠處 (繼續前進吧，不到最後的10公里了，五分速50分鐘就到了喔 作夢中....)

只剩5公里了，怎摸還有上坡，東吳超馬新星阿奇還在後面很輕鬆地幫我拍照+講笑話...有他真好。 我比了個中指請他閉嘴一下XD

旅程結束

好啦，腳踝在最後2公里是痛到完全跑不動了，神人阿奇很nice陪我走回終點站 大津京! 歷經了25小時，170公里的折磨，終於解脫了，跑走了20多萬步，歷經了黃昏和黑夜，很開心地能順利繞完一周 (流淚)! 

跑完後完全不能動的躺在車站一會，細數著琵琶湖單圈的車站，夭壽竟然有四十幾站，沒想到就這樣的繞過它們! 很感謝上天給我一雙勇健的腳，讓我能一步一腳印的體驗琵琶湖之美，吃盡了便利商店的各種飯糰(好像沒有很厲害的樣子)，嘗盡了超過10小時的疼痛，這170公里的挑戰算是完成了，期待下次的跑旅，更期待在一次的感動!

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