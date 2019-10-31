跑步知識／早起運動 該先運動還是先吃早餐？

2019-10-31 09:25 運動筆記 udn元氣網



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該先運動還是先吃早餐？ 圖片來源/123RF

上班族為維持好體態，不少人有早起運動的習慣，但應該先運動再吃早餐較好，還是先吃早餐再運動呢？英國一項研究指出，先運動能夠燃燒更多脂肪。根據英國巴斯大學(University of Bath)團隊進行的一項研究，研究將30名肥胖男人分成先進食組和後進食組，結果發現先運動再吃早餐的人，燃燒的脂肪比先吃早餐的人多2倍，因為空腹運動時，會迫使身體從儲存的碳水化合物提取能量，當碳水化合物被用完，接下來就會燃燒脂肪來獲得能量。

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此外，雖然6週後兩組受試者減輕的體重沒太大差別，但後進食組因空腹運動使肌肉對胰島素的反應能力更強，血糖水平得到控制，並有可能降低罹患糖尿病和心臟病的風險。

還有些人平常就是習慣不吃早餐，其實早餐是很重要的一餐。根據之前《紐約時報》報導，一項刊在《美國心臟病學會期刊》的研究指出，不吃早餐不但容易胖、高膽固醇，且罹患心血管疾病、中風的風險也較高。如果吃早餐怕胖，國健署建議早餐要避免油炸類食物，如炸薯餅、油條等，減少油脂與熱量的攝取，可選擇現烤吐司或是三明治。