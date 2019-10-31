海外選手就愛台灣味！2019 礁溪馬亮點跑者

2019-10-31 09:35 運動筆記 Ming Yang



隨著天氣逐漸轉涼，距離 12 月開跑礁溪馬拉松的賽事日期也越來越接近，你準備好了嗎？今年總參賽人數預計超過 3,200 名，也突破了歷屆的新高，賽事在開放報名後短時間內達到滿額。根據統計，國內選手以地理位置接近、易達性高的新北市、台北市的跑者占多數，分別為第一與第三，宜蘭鄉親則是相當力挺在地賽事，參賽人數排名第二；而海外至少有 12 國跑者一起同場較勁，其中最多來自香港與馬來西亞的選手！

2019 礁溪溫泉馬拉松（圖片來源：筆記實業）

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賽事規模雖然不及其他幾個大城市，但規格小而美，今年還特別邀請甫奪下世界桌球巡迴賽捷克公開賽冠軍的 18 歲桌球小將林昀儒出席記者會，挺家鄉賽事；另外賽事當天，主辦單位也邀請到今年初摘下隊史第一座 UBA 公開女一級冠軍的佛光大學球隊共襄盛舉，將挑戰 6 公里的健跑組，與跑友們一同享受賽事！

佛光大學子籃球隊，當天將挑戰 6 公里組別！（圖片來源：佛光大學女籃隊）

主辦單位除了將賽事與在地更緊密結外之外，把賽事品牌向外推廣不遺餘力！不僅有不少海外選手主動報名參與，大會也力邀 3 組海外跑者為今年的礁溪馬增加可看性，若在馬場上相遇，不妨給彼此鼓勵，展現台灣人最熱情的活力！

亮點跑者 用跑步認識台灣

吉雷米

個人最佳：2:47:02

挑戰組別：全馬組

來自法國的 Remy Gils，台灣人更習慣稱他吉雷米，他是一名作家，也是電視主持人，同時是一位跑者！因緣際會來到台灣後與台灣女孩結為連理，成為台灣女婿。

來台近 12 年，迷上路跑，已在台灣完成146 場半馬與 56 場全馬賽事。雖然挑戰過 277 場大大小小的馬拉松，卻不曾在宜蘭比賽過，這次將挑戰全馬組別，比賽當下希望能感受宜蘭人的熱情與體會小鎮的人文風情，並在賽後好好品嚐宜蘭的美食！近期也特意安排一些山路間歇訓練，期望在賽事當天拿下好名次。

吉雷米將挑戰全馬組，期望拿下好名次！（圖片來源：運動筆記）

Tomo（後藤友嗣）

個人最佳：1:21:14

挑戰組別：半馬組

Tomo 喜歡透過雙腳認識台灣，也不斷在賽事中跑出好成績！（圖片來源：Tomo）

人稱 Tomo 桑的後藤友嗣，目前是清華大學天文所黑洞專家日籍副教授，熱衷於馬拉松賽事，以每年 30 場的參賽速度，至今已在台灣完成約 100 場半程馬拉松。Tomo 認為，台灣的馬拉松賽事氛圍特別熱情，尤其大會工作人員、志工與跑友們都相當親切，時常跑完賽事就多交幾位朋友，也令他更投入路跑活動。

Tomo 熱衷於路跑賽事，希望透過跑步認識台灣！（圖片來源：Tomo）

雖然他還沒去過宜蘭，但想藉由這次機會用雙腳再拿下台灣一小塊版圖，貫徹他的初衷「透過跑步認識台灣」，也想在礁溪馬場上多認識幾位跑友，並在賽後好好享受礁溪溫泉、品嘗有名的蔥油餅！

（左起第 5）Tomo 此次的目標期望認識更多志同道合的跑友！（圖片來源：Tomo）

増田健太郎

個人最佳：1:20:22

挑戰組別：半馬組

大塚恭子

個人最佳：1:33:12

挑戰組別：半馬組

（左）增田健太郎 （右）大塚恭子，夫情倆特別鍾情於台灣賽事！（圖片來源：增田健太郎、大塚恭子）

接著是一對來自日本的跑者夫婦，雖然是素人身分，完賽成績可是很速！2 人都非常喜歡來台灣參與賽事，至今已經一起來台灣跑旅 9 次，且夫婦倆還曾在 2016 的大雪山林道馬拉松分別拿下全馬與半馬的分組第一，他們一致認為，台灣馬拉松的賽事氣氛融洽，參與人數的上限較讓人不會感到壓力，且台灣賽事選擇多，又遍及台灣各地，對於海外選手安排一趟前所未有的跑旅行程能有更多選擇。

宜蘭礁溪是 2 人第一次前往的台灣新據點，針對賽事，增田健太郎近期特別加強了速度訓練，而太太大塚恭子則是以間歇跑搭配周末長距離配速跑，2 人皆已蓄勢待發，期望雙雙突破自我，拿下不錯的成績。另外，賽後也都已經想好要去享受溫泉，好好犒賞自己一番，賽後補給則是想吃些三星蔥相關的名產，再加碼甕窯雞大快朵頤！

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夫妻兩人將一同挑戰第 10 場台灣賽事！（圖片來源：增田健太郎）

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