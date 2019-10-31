田中馬推環保路跑 台水提供直飲台讓跑者喝好水

2019-10-31 09:42 運動筆記 DianRun



台灣路跑活動盛行，環保意識抬頭下，台灣自來水公司第十一區管理處規劃一組8座移動式造型直飲台，將首度出現在熱門賽事「台灣米倉田中馬拉松」活動現場提供民眾飲用，讓跑者喝到在地好水，也鼓勵路跑賽事舉辦更環保。

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台水將在田中馬賽事現場提供移動式直飲台，讓跑者喝到好水。（圖片來源:台水）

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2019年田中馬拉松系列活動將在11月9日展開，10日上午馬拉松賽事正式開跑，台灣自來水公司董事長魏明谷表示，過去一場田中馬拉松活動用掉2萬個的瓶裝水、10萬個衛生杯，這都是耗材、耗能，為讓賽事更環保，出動台水直飲水台到現場，民眾自備環保杯就能輕鬆盛裝解渴，也能減塑，達到環保愛地球。

馬拉松賽食時常用掉許多瓶裝水與水杯，台水推動環保路跑，出動直飲水台服務跑者。（圖片來源:台水）

魏明谷回想田中馬第一年舉辦時，全鎮民眾熱情參與，將馬拉松當作嘉年華會，淳樸小鎮一下子湧入各地來的跑者，居民準備水果小吃，還拉小提琴、演布袋戲，大家還組啦啦隊將鍋碗瓢盆都拿出來用，田中的熱情讓跑者難忘，加上路線上的稻浪美景，讓田中馬一舉成名。

賽事舉辦到第3年甚至有香港跑者包機來參加馬拉松，也成為外國人熱衷的活動，除了報名年年秒殺，也被票選為最有人情味的馬拉松，帶動田中的知名度。

魏明谷說，在擔任彰化縣長時希望用運動結合觀光行銷彰化，因此從一推動彰化的馬拉松月到馬拉松季，現在賽事仍持續擴大。

台水董事長魏明谷愛運動，過去也推動馬拉松賽事。（圖片來源:台水）

魏明谷平時跑步運動習慣，現在也練游泳，他說，一塊錢就可以買100公斤的自來水，自來水本身有天然礦物質，當中的碳酸鈣、碳酸鎂在正常人體溫度下會自己排出體外，他鼓勵民眾多運動、多喝水，不熬夜，睡眠充足，「這些都是不用花很多錢就可以維持健康的秘訣」。

台水董事長魏明谷筋骨靈活，讓民眾印象深刻。（圖片來源:台水）

台灣極端氣候讓水資源季節性分配不均，降雨集中在夏天，台灣枯水期會拉長，在民生、工業、農業都需要用水下，魏明谷也提醒民眾能節約用水，並提到目前彰化縣道南下交流道的彰化縣水資源回收中心，專門處理彰化市家庭廢水，回收處理後會排到大浦截水溝，可以避免汙染，未來也有機會將回收水提供工業使用，增加水資源的使用。

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