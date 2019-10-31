賽事心得／Zepro Run測五千 PB推進20秒

2019-10-31 09:55 運動筆記 蝦米丫嘉



這是Zepro Run第二次來竹北第二體育場舉辦測五千活動，上次五月時沒注意到要事先報名，錯過了一次，這次得知到消息，馬上填表單報名。這次測五千分成兩組，七點一組、八點一組，怕八點的人太多，所以就報名七點的組別，果然報名人數不到一百，有來跑的跑友大約50人左右不會太多，八點組別有來跑的跑友約100位參加，當初的選擇是對的。

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A組起跑前合影，照片來源：攝影師Wai-yin Wong

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要趕在七點前來實在不容易，週四輪到我接送小孩，五點半帶著兒子接女兒下課，再帶他去吃晚餐，本來沒打算吃的，還是點一些來吃，再加上小孩沒吃完，最後也吃了半飽，果然還是影響到測五千。約六點半來到體二，小孩在旁邊直排輪場地玩，我則先報到，再熱身，準備比賽。

女兒及兒子在旁玩自拍

這次的測五千其實也沒有抱著什麼期望，只是設定完賽就好，七月底才破了自己的PB，加上昨晚沒睡好，整天筋骨酸痛，再者現在肚子半飽，跑起來應該會不舒服，想說輕鬆跑能完賽就好，成績大概26分就好。但是站在起跑線前時，涼風陣陣吹來，天氣涼爽，主持人說是破PB的好天氣，腦中想著輕鬆還是PB，正在天人交戰時，已經在倒數了，氣笛聲響，跟著跑友一起衝出去了。

起跑，照片來源：攝影師Wai-yin Wong

開跑後大家有如脫韁野馬奮力的從前衝，本來想說順順的跑就好，受到大伙向前衝的牽引，體內跑步的因子也蠢蠢欲動，跑者魂隨之覺醒，跟著向前奔跑，實力堅強的跑者不斷的超越我，過了半圈看看手錶，配速3’50”，再跑下去可能就會爆掉，趕緊降速，以最適合的速度前進，漸漸的找到自己最穩健的速度，看看手錶，配速4’45”，心想有這麼快嗎？這是我的速度嗎？腦中突然閃過「好像可以破PB」。

順順跑，照片來源：攝影師陳豪毅

輕鬆跑，照片來源：攝影師陳豪毅

第1K 4’39” 第2K 4’49” 第3K 4’55” 第4K 5’02” 第5K 4’49”

跑到第三圈時，前段的幾位跑友已經刷過我揚長而去，我還是依照著我的配速，第四圈時女總一也超過了我，本來想說跟著跑的，但這個速度不是我的菜，還是不要自討苦吃。

女總一刷過去，照片來源：攝影師Cherry Chen

不過到第八圈時，肚子開始有點反胃了，半飽的晚餐此時開始來找碴，一陣一陣的氣三不五時從肚子湧出，打亂了呼吸的節奏，拖慢了穩定的配速。剩下兩圈時，計時時鐘顯示20分20秒，還像有機會，不管肚子的不適，稍稍的提高配速，換來的是更劇烈的痛苦，最後一圈咬著牙根苦撐著卻看到女總一又從終點跑了出來，是要幫我配速還是破風呢？終於通過終點，也顧不得成績，只有反胃，想吐卻吐不出來。

最後一圈，照片來源：攝影師Wai-yin Wong

休息過後列印成績，破了自己的PB，推進了20秒，此時卻高興不起來，原本只想順順的完賽，沒想到不由自主，搞到身體這麼不舒服。

這次能破PB自己也覺得意外，七月底才突破一次，可能是自己不設限，按照體感速度來跑，反而跑出了好成績。

這次Zepro Run測五千硬體設備想當充足

封了跑道的內三道讓跑友測驗

終點處有地墊感應

大型銀幕可觀看自己的圈數及時間

專人報讀圈數

工作人分散在跑道旁為跑者加油

專門的補給區，餅乾、飲料供應

唯一美中不足的是有幾位跑者晶片未感應到，導致要多跑一圈。

Zepro測五千心情寫照