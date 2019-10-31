賽事心得／博登湖馬拉松 小而美的跨國賽事

2019-10-31 10:01 運動筆記 徐明生



前言：

難得跑到德國只是是跑柏林馬覺得有些可惜！所以我選擇加碼一場博登湖三國馬，跑完柏林馬後停留幾天，我們搭飛機去了慕尼黑參加啤酒節，真的值得一去。

博登湖馬又名三國馬，德國、瑞士、奧地利交界此邊境湖，由三個國家共同管理，起點德國、終點在奧地利，先不管跑馬成績如何，就單純能欣賞美景又跨國就很特別，全馬限時6小時、半馬3小時、10公里2小時，也不一定要跑全馬，送2家博物館免費入場卷，我老婆報名10km，送一件很有質感的衣服skinfit品牌，記得報名加購價34歐、到會場加購一件要54歐，今天很開心順順跑欣賞美景、涼涼的（9～11度）陰天很好跑，竟然跑的比柏林馬好。

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遇到很多跑完柏林馬加碼這一場的台灣跑友，這場小而美的賽事，我個人覺得很棒！

沿路風景真的不錯，很特別的感覺！

雖然沿路人也沒柏林馬人多，更可以獨自想受賽道，最後就這樣順順跑完了。

終點披國旗！真是個難忘經驗。