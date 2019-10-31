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運動筆記真會選，特挑「直上天堂.............往生馬」難忘的國外馬經驗
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賽事心得／日月潭環湖路跑 超美風景卻跑得像往生馬

2019-10-31 10:06運動筆記 李忠憲

「怎麼還沒有到終點，跑到快要往生了！會不會跑不完啊？」

「好痛苦啊！身體多處肌肉緊繃，好像隨時會爆掉抽筋似的.......」

「趕快結束吧！我不想再跑了......」

在最後幾K的我，就是如此狼狽......怎麼會這樣呢？

話說幾個月前選定日月潭環湖路跑，就是因為日月潭湖邊風景超美，彷彿人間仙境，非常吸引我，就特挑這一場，來挑戰四年多來還沒跑過的全馬，預定好要在環境優美、氣候涼爽的地方完成全馬，甚至破自己的pb，那是多麼令人心曠神怡啊！

但事情不是我想的那樣~前輩已經有告訴我不好跑，而且山路，但我老神在在，因為跑山路上坡我有經驗，況且風櫃嘴半馬、他里霧馬拉松全馬、跑三校全馬也參加過，應該沒有問題啦！做完全馬路線的功課，得知真正的挑戰在最後的25k後的上下坡，我心裡有底，但報了名就順順跑，即使沒破自己的紀錄，也當作練練腿力，殊不知魔鬼藏在細節裡。

起跑後，我跟著大家一起跑，一路上沒有看到跑者停下來用走的，也沒有看到有人拍照打卡，大家只是努力邁開自己的雙腿奔跑著，其中不乏有不錯速度的女跑者，我跟不上男跑者，至少追著馬尾妹跑，挺賞心悅目的，不過大家都不是省油的燈，隨後遇到上坡時，我就跟不上了，當時決定保守一點，不勉強追上，重點放在25k之後那個前輩提醒的魔王坡，此時我的配速亂七八糟，原先預定的配速，早就亂了，因為上坡速度升不了上去，下坡又跑沒多快(我不擅長跑下坡)，只好有一搭沒一搭的亂跑，一直找不到跑感，就這樣跑了快10k。

後來果真有事情發生了......幾百公尺的上下坡，跑著跑著腹部緊繃起來，最後居然快要抽筋了！尤其跑下坡時最為明顯，別人跑下坡是加快速度衝，我跑下坡則是越跑越慢，因為腹肌好痛苦啊！最後不得已，只好一邊跑下坡，一邊用手按摩我的腹部，後來補給站上吃了抹鹽巴的香蕉，似乎有些幫助，暫時忘掉腹部的不適，但好景不長，13k左右又是下坡跑到腹部緊繃，幾度不適到停下來按摩自己的腹部，天啊！才十幾k而已，後面還有好長一段路，最後只好到補給站，請志工幫我用肌樂噴在肚子，真尷尬，哪有人像我一樣噴在這部位的。

噴完肌樂，腹部一陣涼一陣熱的，有些麻痺，好像不怎麼不適了，我繼續奔跑，就這樣撐了一陣子，逐漸來到21k，過了之後，進階超半馬的開始，心中激勵著自己，現在開始，我比之前進步了。終於撐到25k分流點了，超半馬向右轉，全馬向左轉，準備進入魔王坡了，我既興奮又期待，興奮的是快要結束了，期待的是我勇於接受挑戰。左轉後一開始就是長上坡，我跑得很起勁，這是我的優勢，終於有機會超越別人了，直直的跑上去，隨後又下坡，這很正常，本以為就這樣順順利利，期待著完成這魔王坡，最後來個爆衝，跑回終點。

來到一個下坡，恐怖的來了，一直一直的「下」，我邊跑邊等著折返，殊不知正進入此場跑馬的地獄魔王坡，下到無極限似的，等不到盡頭的我，腹肌再度跟我抗議─緊繃起來，逼得我重心不得不偏向一側，不然我腹部要抽筋了，其中只要遇到補給站就噴肌樂在肚子上，只能這樣麻痺自己了。沒看到盡頭的我，後來雙腿也有緊繃感，因為下坡實在太久了，終於在遠端看到一位折返的跑者，對他加油打氣，一方面也提振自己的精神，看到多為折返的跑者，我也耐不住性子，直接問他們：「還有多久才會到？」沒想到他們的臉都很臭，沒幾個人理我的，只好繼續期待折返點.......終於等到折返點，可以解脫無極限的下坡地獄了，準備上坡返程，有些鬆懈的我以為這樣就結束了，沒想到上坡地獄來了，自認為我可以的優勢，此時在長達5、6k的上坡路途上，徹徹底底的瓦解了。

跑到雙腿脛前肌輪流抽動，瀕臨抽筋邊緣，邊跑邊擔心著，明顯肌力不足，好像沒有可以使力的一邊，因為隨時都會肌肉爆掉似的，「會不會跑不完啊？」心中這樣想著，還有另一個問題─心率爆錶。喘不過氣加上快爆的雙腿，最終我也臭臉了，難怪折返的跑者都不理我，我費力的小步往上爬，覺得我被騙了，「美景背後的魔鬼細節，就在此啊！快要往生了，好想結束，不想再跑了......」

就這樣痛苦的撐到25k分流點，此時已剩下3~4k的賽程，過去的我理當全力衝刺，但此刻痛苦指數極高，沒有多餘的力狂奔，只拖著身軀苟延殘喘著 ，只想著趕緊結束、躺平休息。沿路都是參加29k走路的跑者，居然長達3k，大家都賣力走著最後的上坡，相對於小跑的我顯得非常突兀，幾度我也受不了誘惑，停下來走路。

「但走也不是辦法啊！得趕緊結束才是重點。」只好再度提起沉重的雙腿小跑前進，我費力的撐著...撐著........終於看到終點前的隧道，要解脫了，想要此時加速，仍然欲振乏力，繼續撐著......最終過終點時，我歷經千辛萬苦，一度好想哭啊！是為痛苦而哭？還是喜極而泣？這我也不清楚了，畢竟還是放不下包袱，趕緊去躺平比較要緊......

 

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從沒跑得這麼苦，下次不來了.......今日寫心得的我，心中卻猶疑不定.....~跑馬的人都是有自虐的傾向~

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