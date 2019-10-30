親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

華為空城計破功：「鴻蒙可替代安卓」屬官媒炒作？

比男人還壯！美艷女醫師脫下白袍 一身超猛肌肉讓人震撼

運動筆記淚灑金澤馬-低溫下雨水與淚水交織的感動戀戀二水跑水馬拉松 - 430配速計畫
健行筆記20191005 小觀音山小Y縱走走跳羚羊Trip Antelope 【樟之細路】
NBA賽事精華- 灰熊 vs. 湖人 (10月30日)賽事懶人包 (10月30日)

賽事心得／淚灑金澤馬 低溫下雨水與淚水交織的感動

2019-10-30 18:23運動筆記 鄭筱靜

金澤-日本北陸最大的城市有句話說：「雨之都金澤-可以忘了帶便當但是不能忘記帶傘」來自南台灣幾乎沒有冬天的我們，在15度低溫加上連續三小時下不停的雨中進行了賽事實在是吃足了苦頭。好在公主姊姊們各個太堅強～最終全員平安完賽！

抵達日-富山機場

報到、領取物資-金澤車站

公主幫的年度驗收-期待全員順利完走！

賽事當天-15度。微雨。我們來自台灣我們驕傲！是不是很愛國XD

台灣選手一起拍起來～都要順利無傷完賽！

家玉姊姊（左二）的海外初馬～

去年我們其他三人的德島馬感動了她，所以才有了這趟行程，為了金澤馬準備的最徹底的也是她，幾乎把自己當選手卯起來訓練！

話說台灣人對金澤馬實在捧場，1萬3000多人中，台灣選手就佔了將近一成，於是主辦真的很貼心將台灣選手的寄物集中在12車，在這裏我們不停的和一樣來自台灣的朋友相互打氣加油！

熱身了～

欸欸欸～不是這樣的

準備移動至起跑點，看不見盡頭的人龍，估計經過起跑點至少需要20分鐘的時間，果不其然，在我們經過起跑線已經是17分以後的事了。

一出起跑線就是熱情的民眾、不間斷的加油聲！無數的擊掌～腎上腺素飆升！（日本的女孩兒真的可愛極了）

日本跑馬，封路對跑者們來說就是過癮啊！

就算冷風颼颼也是毫不猶豫的往前邁進，每一步都是為自己的紀錄。

曉慧姊姊今天只要跟著堯哥穩穩的配速，什麼都不需要多想，就是完賽保證班～

犀川大橋

金澤車站-位於東口對出的巨型建築「鼓門」是本車站最為人熟識的標誌。

沿路的加油民眾、把整個城市都喚醒！

人群中看到舉著中華民國國旗喊著台灣加油！真的眼淚都要掉下來...

大約14公里左右雨開始下了下來...15度的低溫加上連續不停的雨...好煎熬！因為真的是冷到懷疑自己。只有成哥一路嗨～看著他的吊嘎啊...我更冷了！

雨越下越大，可是沿途的民眾、加油團不但沒有散去、反而更用力的為跑者們加油打氣。

雅湄姐也是一路堅強。而我還在煎熬...

終於來到了21公里，總算完成了一半的進度，經過補給站領了這一碗加了雨水的拉麵...冷得直哆嗦的嘴、吞下的不只雨還有淚！

賽前聽聞金澤馬的豐盛補給，不料在遇上這等惡劣氣候、完全無心感受，為了維持體力堅持到底，拿了什麼都往嘴裡送，包含民眾私補的餅乾糖果巧克力、手指頭凍到都痲痹，他們貼心的抓一把放進我口袋裏並且跟我說台灣加油！真的又賺了我兩滴眼淚...

一路來到30k成哥追上了我們陳選手，這對夫妻檔真是羨煞旁人，一起為同樣的目標邁進並且不離不棄！

一直在陳選手耳邊叨念要她能跑就不要停下來、因為真的太冷了！真的很有愛啊⋯⋯

同團的拍拍二人組一整路各種自肥各種撩妹～嗨到最高點！

就這樣大家陸續的回到了終點～坦白說...這是我跑馬以來最艱困的一戰啊⋯⋯錯估天氣，加上身體處於一個抵抗力弱的狀態，一場雨下下來好幾次都在跟自己拉扯掙扎，可也都咬牙撐過去了！進終點前還是能聽到賽道旁台灣加油的口號...好感動！

領完獎牌幸運的遇到今年獎牌的設計者～還是個大正妹，謝謝妳的用心！

在成哥夫妻檔和我之後回來的是雅湄姐、她也是獨自堅強了最後1/3的路程、真的很棒！手上的獎牌得之不易～超級有感的一戰啊！

就在曉慧姐姐和堯哥回到終點會場的那一瞬間，4個人終於崩潰抱在一起大哭😭⋯⋯原來我們真的可以！我們都做到了～

曉慧姊姊表示：謝謝堯哥！沒有你自己可能真的沒辦法這樣無傷無礙的完賽、也謝謝自己的堅持～至於還想說些什麼...就是冷到沒話說而已！（賽前叫妳把外套脫了真的是我的錯）

就像陳選手說的：日本跑馬真的很不一樣，在在證明自己付出的努力是值得的！沿途的歡呼聲和加油聲～綿延42公里沒有間斷，進場的人潮拍手聲，真的有我是選手的感覺，特別是終點是跑進一個體育場的跑道上～深深感受到寒風冷雨中民眾應援的熱情！

但我想說的是：妳有老公陪妳完賽才是最幸福又幸運的！！！

分享

也像雅湄姐說的：全員回來的那瞬間，有一種歷經千辛萬苦，終於開花結果的感動，真的可以說一輩子！

最終～公主幫的年度驗收全員通過並且漂亮無傷完賽！真心覺得我可以來開個初馬保證班了～（限有個性的公主們加入）

換我來做結尾...

一場差點把我冷屎的賽事一輩子都會銘記於心、說多了都是淚😂

期待下一站...

謝謝你...讓人摸不透的任性城市-金澤！

我們來自台灣我們無比驕傲！！！

#公主幫

#公主靜靜

#2019金澤馬拉松

相關新聞

跑上台68看無敵海景 新竹市城市馬拉松11月1日準時開搶

2019-10-30 15:41

田中馬賽道設計師：秉持永續經營的哲學

2019-10-30 09:43

跑步知識／成為絕世高手 要先生對血型？

2019-10-30 10:11

賽事心得／法蘭克福馬拉松 華麗的終點像星光大道

2019-10-30 10:16

賽事心得／火燒島全國馬拉松賽 伴著綠島之歌起跑

2019-10-30 10:05

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 430列車配速攻略

2019-10-30 10:45

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 4小時全馬配速攻略

2019-10-30 10:34

賽事心得／阿姆斯特丹馬拉松  感受異國的秋天氣息

2019-10-30 09:59

2020 TNF100 國際越野跑挑戰賽 持續探索黃金淡蘭線

2019-10-30 09:51

台灣動感亞洲50跑進石門水庫 越野山徑爽心悅目

2019-10-29 06:00

讓世界看見台灣美 OKRUN愛在尖石路跑

2019-10-29 06:00

日本人跑遍台灣／遠東馬5k 最後兩公里 1對1！

2019-10-29 06:00

田中馬首推公益名額秒殺 家扶兒賽事上當志工

2019-10-29 06:00

路跑圖輯／金澤馬拉松

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 半馬200列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬400列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽事心得／西螺媽祖太平媽祈福馬拉松 人車爭道太危險了

2019-10-28 10:38

賽事心得／薩羅馬湖100公里超級馬拉松 全員完賽！

2019-10-28 10:29

賽事心得／遠東馬記錯日期 改參加健走幸運中獎

2019-10-28 10:11

帶小比旅跑台灣／萬巒豬腳農產文化節路跑 熱情的鄉親

2019-10-28 09:56

訓練心得／觀音山Trail Run

2019-10-28 09:47

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 全馬415列車配速策略

2019-10-28 09:41

跑步知識／運動筆記說文解字—小別針

2019-10-28 09:26

用腳做公益／「日月潭馬」跑出善款 「員林馬」親子樂

2019-10-28 00:07

跑鞋評測／MIZUNO WAVE DUEL 跑場鬪士必備

2019-10-27 16:40

賽事心得／ZEPRO RUN 215配速列車 完成你的不可能

2019-10-27 16:24

賽事心得／ZEPRO RUN 開學的半馬給自己101分

2019-10-27 16:20

長榮城市觀光半馬 日本素人上班族抱走冠軍

2019-10-27 14:38

長榮城市觀光馬拉松 曹純玉、謝千鶴寫連霸

2019-10-27 13:58

賽事／田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」 加碼好禮放送

2019-10-26 10:08

嘉義縣500小鐵人較勁「年年超越自己」

2019-10-25 23:20

跑步知識／打造核心抗旋轉 加強身體穩定度

2019-10-25 06:00

帶小比旅跑台灣／阿罩霧公益馬拉松 稻田美、桂花香

2019-10-25 06:00

賽事心得／台中城市半程馬拉松 Y拖初體驗就破PB！

2019-10-25 06:00

賽事心得／跑山獸貓空越野賽 為自己跑最開心！

2019-10-25 06:00

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-25 06:00

賽事心得／芝加哥馬拉松 升格成Sunny奶奶後首馬！

2019-10-25 06:00

新北市包辦全運會男女障礙雙金 陳昭郡、曾廷瑋的紀錄之夜

2019-10-24 06:00
看更多

熱門文章

MLB／露奶遭無限期禁入球場 竟非為了干擾投球

2019-10-29 21:14

MLB／客隊6連勝 國民3轟逼太空人打第7戰

2019-10-30 11:49

12強／劉致榮右肩無礙 坦言退隊心情複雜

2019-10-30 14:09

12強／劉致榮入隊才一周 右手不適辭退中華隊

2019-10-30 13:43

NBA／3節飆40分20籃板 AD率湖人大勝灰熊

2019-10-30 13:36

NBA／單場27罰26中 AD：免費送上門來的分數

2019-10-30 16:10

NBA／厄文又被爆情緒化且不合群？ 隊友齊抱屈

2019-10-30 10:57

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

NBA／保羅可能新落腳處 美媒：聽說他想去公鹿

2019-10-30 10:52

2019 MLB世界大賽賽程&最新戰況 國民逼出第七戰

2019-10-30 11:46

MLB／如果還有明天 國民薛則可先發G7

2019-10-30 06:58

NBA／打出新人王氣勢 雷槍艾倫：八村壘會取得高成就

2019-10-29 17:56

NBA／ 獨行俠歐陸雙星不夠看 靠板凳賞金塊首敗

2019-10-30 12:45

NBA／保羅回娘家 虧衛少「走錯休息室了」

2019-10-29 20:16

MLB／休士頓富商狂加碼 太空人封王可回收6.69億

2019-10-30 10:52

中職／Lamigo王朝 完美詮釋有錢未必是大爺　

2019-10-30 07:00

MLB／開轟不甩棒 布萊格曼跑到一壘才「掉棒」

2019-10-30 09:22

Lamigo告別透露球迷流失警訊 中職必須正視

2019-10-30 07:00

MLB／索托砲轟韋蘭德 世界大賽三轟史上最年輕

2019-10-30 11:19

NBA／巴特勒熱火首秀擒老鷹 讚菜鳥赫洛是真貨

2019-10-30 11:21

NBA／不與對手互動 字母哥：交朋友退休再說

2019-10-30 15:30

NBA／加州野火受災戶 詹姆斯送快餐車支援前線

2019-10-30 10:35

12強／投球20秒限制 陳禹勳台語講暗號

2019-10-29 23:55

中職／林立爭霸戰獎金60萬 劉時豪滿貫砲16萬

2019-10-29 19:48

走下神壇的勇士 新賽季嚴酷考驗才剛開始

2019-10-30 13:40

NBA／新主場加持有望衝7億美元 勇士營收狠甩勁敵

2019-10-30 15:10

NBA／老鷹楊恩腳踝傷退 可能需休養2周

2019-10-30 13:05

NBA／開胡仍有警訊 格林：現在勇士並非好球隊

2019-10-30 00:05

中職／FA期限只剩兩天 林益全看老天爺安排

2019-10-29 20:44

跑上台68看無敵海景 新竹市城市馬拉松11月1日準時開搶

2019-10-30 15:41

12強／取代劉致榮入隊 王宗豪期待爆滿場面

2019-10-30 15:49

中職／朱育賢年度MVP 抱回3大獎最大贏家

2019-10-29 21:41

12強熱身賽／戴如量轟古巴 中華教頭李盈南最終戰

2019-10-29 23:23

NBA／太空人主場拚封王 邀同城火箭2傳奇開球

2019-10-30 12:20

12強熱身賽／余謙對古巴後援獲讚霸氣 旅外目標不變

2019-10-29 23:20

12強／胡智為分析中南美兩強 實力2A、3A之間

2019-10-30 16:48

NBA／大小華克交接綠衫軍8號 前輩滿意小老弟

2019-10-30 14:55

WTA年終賽／謝淑薇雙打2連勝 搶下4強門票

2019-10-30 07:58

中職／「第七輪有魔法」 朱育賢驚喜拿MVP

2019-10-29 23:52

NBA／鹽湖城辦明星賽 名人堂馬龍：是時候了

2019-10-30 13:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top