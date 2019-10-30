賽事心得／淚灑金澤馬 低溫下雨水與淚水交織的感動

2019-10-30 18:23 運動筆記 鄭筱靜



金澤-日本北陸最大的城市有句話說：「雨之都金澤-可以忘了帶便當但是不能忘記帶傘」來自南台灣幾乎沒有冬天的我們，在15度低溫加上連續三小時下不停的雨中進行了賽事實在是吃足了苦頭。好在公主姊姊們各個太堅強～最終全員平安完賽！

抵達日-富山機場

報到、領取物資-金澤車站

公主幫的年度驗收-期待全員順利完走！

賽事當天-15度。微雨。我們來自台灣我們驕傲！是不是很愛國XD

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台灣選手一起拍起來～都要順利無傷完賽！

家玉姊姊（左二）的海外初馬～

去年我們其他三人的德島馬感動了她，所以才有了這趟行程，為了金澤馬準備的最徹底的也是她，幾乎把自己當選手卯起來訓練！

話說台灣人對金澤馬實在捧場，1萬3000多人中，台灣選手就佔了將近一成，於是主辦真的很貼心將台灣選手的寄物集中在12車，在這裏我們不停的和一樣來自台灣的朋友相互打氣加油！

熱身了～

欸欸欸～不是這樣的

準備移動至起跑點，看不見盡頭的人龍，估計經過起跑點至少需要20分鐘的時間，果不其然，在我們經過起跑線已經是17分以後的事了。

一出起跑線就是熱情的民眾、不間斷的加油聲！無數的擊掌～腎上腺素飆升！（日本的女孩兒真的可愛極了）

日本跑馬，封路對跑者們來說就是過癮啊！

就算冷風颼颼也是毫不猶豫的往前邁進，每一步都是為自己的紀錄。

曉慧姊姊今天只要跟著堯哥穩穩的配速，什麼都不需要多想，就是完賽保證班～

犀川大橋

金澤車站-位於東口對出的巨型建築「鼓門」是本車站最為人熟識的標誌。

沿路的加油民眾、把整個城市都喚醒！

人群中看到舉著中華民國國旗喊著台灣加油！真的眼淚都要掉下來...

大約14公里左右雨開始下了下來...15度的低溫加上連續不停的雨...好煎熬！因為真的是冷到懷疑自己。只有成哥一路嗨～看著他的吊嘎啊...我更冷了！

雨越下越大，可是沿途的民眾、加油團不但沒有散去、反而更用力的為跑者們加油打氣。

雅湄姐也是一路堅強。而我還在煎熬...

終於來到了21公里，總算完成了一半的進度，經過補給站領了這一碗加了雨水的拉麵...冷得直哆嗦的嘴、吞下的不只雨還有淚！

賽前聽聞金澤馬的豐盛補給，不料在遇上這等惡劣氣候、完全無心感受，為了維持體力堅持到底，拿了什麼都往嘴裡送，包含民眾私補的餅乾糖果巧克力、手指頭凍到都痲痹，他們貼心的抓一把放進我口袋裏並且跟我說台灣加油！真的又賺了我兩滴眼淚...

一路來到30k成哥追上了我們陳選手，這對夫妻檔真是羨煞旁人，一起為同樣的目標邁進並且不離不棄！

一直在陳選手耳邊叨念要她能跑就不要停下來、因為真的太冷了！真的很有愛啊⋯⋯

同團的拍拍二人組一整路各種自肥各種撩妹～嗨到最高點！

就這樣大家陸續的回到了終點～坦白說...這是我跑馬以來最艱困的一戰啊⋯⋯錯估天氣，加上身體處於一個抵抗力弱的狀態，一場雨下下來好幾次都在跟自己拉扯掙扎，可也都咬牙撐過去了！進終點前還是能聽到賽道旁台灣加油的口號...好感動！

領完獎牌幸運的遇到今年獎牌的設計者～還是個大正妹，謝謝妳的用心！

在成哥夫妻檔和我之後回來的是雅湄姐、她也是獨自堅強了最後1/3的路程、真的很棒！手上的獎牌得之不易～超級有感的一戰啊！

就在曉慧姐姐和堯哥回到終點會場的那一瞬間，4個人終於崩潰抱在一起大哭😭⋯⋯原來我們真的可以！我們都做到了～

曉慧姊姊表示：謝謝堯哥！沒有你自己可能真的沒辦法這樣無傷無礙的完賽、也謝謝自己的堅持～至於還想說些什麼...就是冷到沒話說而已！（賽前叫妳把外套脫了真的是我的錯）

就像陳選手說的：日本跑馬真的很不一樣，在在證明自己付出的努力是值得的！沿途的歡呼聲和加油聲～綿延42公里沒有間斷，進場的人潮拍手聲，真的有我是選手的感覺，特別是終點是跑進一個體育場的跑道上～深深感受到寒風冷雨中民眾應援的熱情！

但我想說的是：妳有老公陪妳完賽才是最幸福又幸運的！！！

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也像雅湄姐說的：全員回來的那瞬間，有一種歷經千辛萬苦，終於開花結果的感動，真的可以說一輩子！

最終～公主幫的年度驗收全員通過並且漂亮無傷完賽！真心覺得我可以來開個初馬保證班了～（限有個性的公主們加入）

換我來做結尾...

一場差點把我冷屎的賽事一輩子都會銘記於心、說多了都是淚😂

期待下一站...

謝謝你...讓人摸不透的任性城市-金澤！

我們來自台灣我們無比驕傲！！！

#公主幫

#公主靜靜

#2019金澤馬拉松