田中馬賽道設計師：秉持永續經營的哲學

2019-10-30 09:43 運動筆記 Rong Wu



「以前出去說到田中，大家都會以為是田尾，多數人對田中一問三不知；但現在只要提到田中，大家就會聯想到有個知名的馬拉松，有漂亮風景、有熱情的鄉親，這是身為這個職業，一個很大的成就。」

在一個陽光充沛的上午，才剛巡視完賽道，一轉身即接受採訪的田中馬賽道設計師梁弘毅，就如他所言，田中馬儼然成為彰化田中小鎮的定錨點，每年都像舉辦一場大型嘉年華會，除了參與的跑者外，還有幕後無數的工作人員、賽事志工，甚至是整個在地產業的支持，才能成為今日中台灣最大的馬拉松盛事。

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田中馬拉松將於 11 月 10 日登場，賽道設計師梁弘毅，騎著 PGO 機車巡視賽道狀況（圖片來源：筆記實業）

現年四十歲的梁弘毅，是田中馬創辦人鄭宗政的學生，「從小鄭理事長就教我很多事情，在賽務工作上也給了很多提點，」在國中時期便相識的兩人，至今師徒情誼已經十多年載，也是因為這樣長年的默契，讓梁弘毅在田中馬第一屆開始便與社團一起擔任補給志工，第四屆正式為賽務工作，並投入賽道規劃，這過程他回憶：「站在田中子弟立場，要怎麼讓田中鎮內的所有景點、社區及人文做串連來迎接全國跑者，並考量賽道的容納量、交管、安全...」，對於賽事與賽道的規劃，可不僅僅是紙上談兵，而是一項細膩的工作。

「賽道容納量是關鍵環節之一」梁弘毅分析，田中馬分為三組，有健跑組、半馬組跟全馬組，且參賽人數高達一萬六千多人，必須針對這樣的人流算出撞擊點在哪，然後再經過起跑時間與賽道分流的調整，把衝擊降到最低，並做實際測量，當中的差距都必須比對後不斷微調。

2018 年田中馬起跑盛況（圖片來源：法爾微創）

梁弘毅解釋，完成容納量的架構，只是第一步，接著送路權，達到當日全面交管，對跑者友善；社區拜訪、舉辦說明會，降低居民影響，這些都是賽道規劃的一環，田中馬早已經不再是摸著石頭過河，每個細節，都必須經過審慎設計。

他也不諱言：「田中馬當下鳴槍之後，到跑者跑完的下一個議題就是明年的賽道要再做怎麼樣的調整？例如光一個前導車，有沒有在破萬的人流中順利把全馬跑者帶回來，臨機應變的能力、活動的順暢度等⋯」過去賽事結束當天，夜色低垂之際，所有賽事主委與幹部，就會齊聚在草地上，開始做系統性的檢討與紀錄。

如何讓破萬的人潮分流，賽道容納量必須審慎規劃。（圖片來源：筆記實業）

同中求異 傾聽跑者與在地聲音

而參賽人數年年創新高的田中馬，如何讓跑者維持新鮮感？梁弘毅說：「賽道規劃一定會遇到瓶頸，但站在跑者角度思考，沒有人想一直跑一樣的路線。」早年對競速型跑者較不利的好漢坡，或是無法分流的路段，這幾年都一一汰除，換上新的景點，或是相連到鄰近的二水、社頭等地區，讓路線更豐富。

當然，像經典地標如曾獲獎的彰化高鐵站、八堡圳綠蔭廊道、參山國家風景區等是不會放棄的路線，如何在同中求異，並與在地社區及企業做更多交流，正是梁弘毅念茲在茲的課題， 他也難掩興奮地透露，今年延伸的社頭織襪園區，將有特別的活動來迎接跑者同樂，是嶄新的賽道風貌。

坐落於鴻門圳旁的古亭畚為「台灣米倉」的象徵，是田中馬的經典路段（圖片來源：筆記實業）

認證之路 田中馬可行嗎？

田中馬好評如潮，也開始有要不要朝賽事認證的聲音出現，梁弘毅說：「其實彰化縣政府在 2016 年有邀請中華民國田徑總會做一次賽道里程丈量認證，但每年隨著地區發展，路線總會稍微調動，且更大的因素是，田中馬是以嘉年華會的方式舉辦，最讓人津津樂道的就是加油團及補給陣容，若為了做認證而進行全面交管，沒有人員可以進到賽道同樂，這樣核心價值就沒了。」站在一個做認證或是做內容的十字路口，田中馬選擇了後者。

回顧這些年，田中馬從一個小地方賽事，進而茁壯成萬人共襄盛舉的盛會，梁弘毅認為，田中沒有漂亮的大景，也沒有熱門的拍照打卡地點，但有孕育彰化平原的八堡水圳，有可以眺望西部海岸的八卦山山脈，賽事當天也是稻米收成期，金黃色的稻浪搖曳，讓整個小鎮充滿和諧生氣。

不僅如此，田中馬秉持永續經營的哲學，讓平常來到田中的人，也可隨著沿線里程開始賽道觀光或練跑，「路標指示在每個路口、甚至直走，都有噴漆指引，不是只有賽事當天把牌子掛上去就結束。」為做到對跑者友善不會跑錯路的賽道環境，田中馬連細節都用最高標準檢視。

田中馬賽道沿線都有噴漆，不只讓跑者沒有遲疑，賽事志工也可以明確到達定點（圖片來源：筆記實業）

梁弘毅也提到，田中馬的價值之一就是跟在地化有很深厚的連結，有在地品牌和企業的支持，一起將田中推向全台灣甚至國際而不是只有概念或口號；譬如彰化在地品牌 PGO 摩特動力機車，長年贊助大會需要的裁判車、前導車及媒體車，並加碼與田中馬聯名，推出限量機車供跑者抽獎，這都是對參賽跑者及在地的回饋。

彰化在地品牌 PGO 摩特動力機車為大會指定用車（圖片來源：筆記實業）

訪談的這天，梁弘毅騎著 PGO 機車巡視賽道，最後回到田中中潭社區活動中心，一個斑駁懷舊的黑板寫著社區近期活動，並擺著歷年來的田中馬吉祥物及獎盃，窗外的微風徐徐吹來，彷彿感覺到濃濃的熱情與生命力，想必，田中馬不會只是一日一時，而是像外頭陽光一樣將一直閃耀著光芒。

八卦山脈上，俯瞰田園景色，田中馬拉松已準備好迎接跑者到訪。（圖片來源：筆記實業）

上傳參賽照片 PGO 聯名機車等你抽回家！ 彰化在地機車品牌，誠信、質優、環保、回饋是 PGO 的經營理念，為回饋跑者，今年完賽後只要到『運動筆記』尋找自己的照片，上傳到田中馬粉絲專頁的抽獎貼文留言，就有機會抽中 PGO 與田中馬聯名的限量機車一台。 （圖片來源：PGO 摩特動力）

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