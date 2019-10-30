親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

評／媒體「國有化」 網路已非中國的自由國度？

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

運動筆記【配速列車】2019岱宇臺中國際馬拉松5小時配速策略【列車長完賽規劃】岱宇馬拉松「全馬組」--4小時
健行筆記台北市內湖區—大崙頭山步道歡度國慶戒茂斯上新康橫斷下瓦拉米五日遊
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. David Robinson今日十大好球 (10月29日)

田中馬賽道設計師：秉持永續經營的哲學

2019-10-30 09:43運動筆記 Rong Wu

「以前出去說到田中，大家都會以為是田尾，多數人對田中一問三不知；但現在只要提到田中，大家就會聯想到有個知名的馬拉松，有漂亮風景、有熱情的鄉親，這是身為這個職業，一個很大的成就。」

在一個陽光充沛的上午，才剛巡視完賽道，一轉身即接受採訪的田中馬賽道設計師梁弘毅，就如他所言，田中馬儼然成為彰化田中小鎮的定錨點，每年都像舉辦一場大型嘉年華會，除了參與的跑者外，還有幕後無數的工作人員、賽事志工，甚至是整個在地產業的支持，才能成為今日中台灣最大的馬拉松盛事。

分享

田中馬拉松將於 11 月 10 日登場，賽道設計師梁弘毅，騎著 PGO 機車巡視賽道狀況（圖片來源：筆記實業）

現年四十歲的梁弘毅，是田中馬創辦人鄭宗政的學生，「從小鄭理事長就教我很多事情，在賽務工作上也給了很多提點，」在國中時期便相識的兩人，至今師徒情誼已經十多年載，也是因為這樣長年的默契，讓梁弘毅在田中馬第一屆開始便與社團一起擔任補給志工，第四屆正式為賽務工作，並投入賽道規劃，這過程他回憶：「站在田中子弟立場，要怎麼讓田中鎮內的所有景點、社區及人文做串連來迎接全國跑者，並考量賽道的容納量、交管、安全...」，對於賽事與賽道的規劃，可不僅僅是紙上談兵，而是一項細膩的工作。

「賽道容納量是關鍵環節之一」梁弘毅分析，田中馬分為三組，有健跑組、半馬組跟全馬組，且參賽人數高達一萬六千多人，必須針對這樣的人流算出撞擊點在哪，然後再經過起跑時間與賽道分流的調整，把衝擊降到最低，並做實際測量，當中的差距都必須比對後不斷微調。

2018 年田中馬起跑盛況（圖片來源：法爾微創）

梁弘毅解釋，完成容納量的架構，只是第一步，接著送路權，達到當日全面交管，對跑者友善；社區拜訪、舉辦說明會，降低居民影響，這些都是賽道規劃的一環，田中馬早已經不再是摸著石頭過河，每個細節，都必須經過審慎設計。

他也不諱言：「田中馬當下鳴槍之後，到跑者跑完的下一個議題就是明年的賽道要再做怎麼樣的調整？例如光一個前導車，有沒有在破萬的人流中順利把全馬跑者帶回來，臨機應變的能力、活動的順暢度等⋯」過去賽事結束當天，夜色低垂之際，所有賽事主委與幹部，就會齊聚在草地上，開始做系統性的檢討與紀錄。

如何讓破萬的人潮分流，賽道容納量必須審慎規劃。（圖片來源：筆記實業）

同中求異 傾聽跑者與在地聲音

而參賽人數年年創新高的田中馬，如何讓跑者維持新鮮感？梁弘毅說：「賽道規劃一定會遇到瓶頸，但站在跑者角度思考，沒有人想一直跑一樣的路線。」早年對競速型跑者較不利的好漢坡，或是無法分流的路段，這幾年都一一汰除，換上新的景點，或是相連到鄰近的二水、社頭等地區，讓路線更豐富。

當然，像經典地標如曾獲獎的彰化高鐵站、八堡圳綠蔭廊道、參山國家風景區等是不會放棄的路線，如何在同中求異，並與在地社區及企業做更多交流，正是梁弘毅念茲在茲的課題， 他也難掩興奮地透露，今年延伸的社頭織襪園區，將有特別的活動來迎接跑者同樂，是嶄新的賽道風貌。

坐落於鴻門圳旁的古亭畚為「台灣米倉」的象徵，是田中馬的經典路段（圖片來源：筆記實業）

認證之路 田中馬可行嗎？

田中馬好評如潮，也開始有要不要朝賽事認證的聲音出現，梁弘毅說：「其實彰化縣政府在 2016 年有邀請中華民國田徑總會做一次賽道里程丈量認證，但每年隨著地區發展，路線總會稍微調動，且更大的因素是，田中馬是以嘉年華會的方式舉辦，最讓人津津樂道的就是加油團及補給陣容，若為了做認證而進行全面交管，沒有人員可以進到賽道同樂，這樣核心價值就沒了。」站在一個做認證或是做內容的十字路口，田中馬選擇了後者。

回顧這些年，田中馬從一個小地方賽事，進而茁壯成萬人共襄盛舉的盛會，梁弘毅認為，田中沒有漂亮的大景，也沒有熱門的拍照打卡地點，但有孕育彰化平原的八堡水圳，有可以眺望西部海岸的八卦山山脈，賽事當天也是稻米收成期，金黃色的稻浪搖曳，讓整個小鎮充滿和諧生氣。

不僅如此，田中馬秉持永續經營的哲學，讓平常來到田中的人，也可隨著沿線里程開始賽道觀光或練跑，「路標指示在每個路口、甚至直走，都有噴漆指引，不是只有賽事當天把牌子掛上去就結束。」為做到對跑者友善不會跑錯路的賽道環境，田中馬連細節都用最高標準檢視。

 

田中馬賽道沿線都有噴漆，不只讓跑者沒有遲疑，賽事志工也可以明確到達定點（圖片來源：筆記實業）

梁弘毅也提到，田中馬的價值之一就是跟在地化有很深厚的連結，有在地品牌和企業的支持，一起將田中推向全台灣甚至國際而不是只有概念或口號；譬如彰化在地品牌 PGO 摩特動力機車，長年贊助大會需要的裁判車、前導車及媒體車，並加碼與田中馬聯名，推出限量機車供跑者抽獎，這都是對參賽跑者及在地的回饋。

彰化在地品牌 PGO 摩特動力機車為大會指定用車（圖片來源：筆記實業）

訪談的這天，梁弘毅騎著 PGO 機車巡視賽道，最後回到田中中潭社區活動中心，一個斑駁懷舊的黑板寫著社區近期活動，並擺著歷年來的田中馬吉祥物及獎盃，窗外的微風徐徐吹來，彷彿感覺到濃濃的熱情與生命力，想必，田中馬不會只是一日一時，而是像外頭陽光一樣將一直閃耀著光芒。

八卦山脈上，俯瞰田園景色，田中馬拉松已準備好迎接跑者到訪。（圖片來源：筆記實業）

上傳參賽照片 PGO 聯名機車等你抽回家！

彰化在地機車品牌，誠信、質優、環保、回饋是 PGO 的經營理念，為回饋跑者，今年完賽後只要到『運動筆記』尋找自己的照片，上傳到田中馬粉絲專頁的抽獎貼文留言，就有機會抽中 PGO 與田中馬聯名的限量機車一台。

（圖片來源：PGO 摩特動力）

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊  

田中馬

相關新聞

2020 TNF100 國際越野跑挑戰賽 持續探索黃金淡蘭線

2019-10-30 09:51

跑步知識／成為絕世高手 要先生對血型？

2019-10-30 10:11

賽事心得／法蘭克福馬拉松 華麗的終點像星光大道

2019-10-30 10:16

賽事心得／火燒島全國馬拉松賽 伴著綠島之歌起跑

2019-10-30 10:05

賽事心得／阿姆斯特丹馬拉松  感受異國的秋天氣息

2019-10-30 09:59

台灣動感亞洲50跑進石門水庫 越野山徑爽心悅目

2019-10-29 06:00

讓世界看見台灣美 OKRUN愛在尖石路跑

2019-10-29 06:00

日本人跑遍台灣／遠東馬5k 最後兩公里 1對1！

2019-10-29 06:00

田中馬首推公益名額秒殺 家扶兒賽事上當志工

2019-10-29 06:00

路跑圖輯／金澤馬拉松

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 半馬200列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬400列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽事心得／西螺媽祖太平媽祈福馬拉松 人車爭道太危險了

2019-10-28 10:38

賽事心得／薩羅馬湖100公里超級馬拉松 全員完賽！

2019-10-28 10:29

賽事心得／遠東馬記錯日期 改參加健走幸運中獎

2019-10-28 10:11

帶小比旅跑台灣／萬巒豬腳農產文化節路跑 熱情的鄉親

2019-10-28 09:56

訓練心得／觀音山Trail Run

2019-10-28 09:47

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 全馬415列車配速策略

2019-10-28 09:41

跑步知識／運動筆記說文解字—小別針

2019-10-28 09:26

用腳做公益／「日月潭馬」跑出善款 「員林馬」親子樂

2019-10-28 00:07

跑鞋評測／MIZUNO WAVE DUEL 跑場鬪士必備

2019-10-27 16:40

賽事心得／ZEPRO RUN 215配速列車 完成你的不可能

2019-10-27 16:24

賽事心得／ZEPRO RUN 開學的半馬給自己101分

2019-10-27 16:20

長榮城市觀光半馬 日本素人上班族抱走冠軍

2019-10-27 14:38

長榮城市觀光馬拉松 曹純玉、謝千鶴寫連霸

2019-10-27 13:58

賽事／田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」 加碼好禮放送

2019-10-26 10:08

嘉義縣500小鐵人較勁「年年超越自己」

2019-10-25 23:20

跑步知識／打造核心抗旋轉 加強身體穩定度

2019-10-25 06:00

帶小比旅跑台灣／阿罩霧公益馬拉松 稻田美、桂花香

2019-10-25 06:00

賽事心得／台中城市半程馬拉松 Y拖初體驗就破PB！

2019-10-25 06:00

賽事心得／跑山獸貓空越野賽 為自己跑最開心！

2019-10-25 06:00

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-25 06:00

賽事心得／芝加哥馬拉松 升格成Sunny奶奶後首馬！

2019-10-25 06:00

新北市包辦全運會男女障礙雙金 陳昭郡、曾廷瑋的紀錄之夜

2019-10-24 06:00

日本人跑遍台灣／扶輪反毒公益路跑 折返後開始刷卡！

2019-10-24 06:00

訓練心得／天上山 Trail RUN

2019-10-24 06:00

賽事心得／ZEPRO RUN 21K 230列車配速經驗

2019-10-24 06:00

採訪心得／說馬拉松故事的人

2019-10-24 06:00
看更多

熱門文章

MLB／露奶遭無限期禁入球場 竟非為了干擾投球

2019-10-29 21:14

NBA／勇士找回進攻狀態 客場轟垮鵜鶘奪首勝

2019-10-29 10:41

NBA／保羅踢館失敗 哈登40分率火箭退雷霆

2019-10-29 10:45

NBA／把柯瑞變哈登？ 柯爾：勇士隊做不到

2019-10-29 16:11

NBA／上節目談冠軍賽烏龍 史密斯：當晚回想自己也笑了

2019-10-29 11:14

NBA／傳CBA廣廈隊報價200萬美元 遭法瑞德拒絕

2019-10-29 16:55

NBA／凱威爾波普成眾矢之的 主帥：他是最好防守者之一

2019-10-29 12:20

NBA／開季表現破繭而出 英格倫：真的離開籃球太久

2019-10-29 11:50

NBA／尼克近40年首位菜鳥達標 巴瑞特勇創紀錄

2019-10-29 17:16

NBA／單場罰進21球平歷史紀錄 哈登比肩布萊恩與馬龍

2019-10-29 14:41

NBA／對老東家雷霆 衛少：上了場就沒朋友

2019-10-29 16:51

NBA／快艇祖巴茲送五火鍋 雷納德讚：天空才是極限

2019-10-29 16:11

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

NBA／里拉德強拉尾盤 馬刺仍驚險搶3連勝

2019-10-29 12:08

NBA／安比德復出貢獻致勝罰球 76人力擒老鷹保不敗

2019-10-29 10:59

NBA／打出新人王氣勢 雷槍艾倫：八村壘會取得高成就

2019-10-29 17:56

黑豹旗／職業軍人拯救棒球孤兒 屏榮高中獲首勝

2019-10-29 14:47

12強熱身賽／對決劉致榮 朱育賢：很爽

2019-10-29 16:32

MLB／穿紅格子襯衫3連勝 布萊格曼不換洗G6續穿

2019-10-29 10:28

NBA／保羅回娘家 虧衛少「走錯休息室了」

2019-10-29 20:16

NBA／雷納德斬30分助快艇 黃蜂洛城背靠背再踢鐵板

2019-10-29 14:05

中職／Lamigo王朝 完美詮釋有錢未必是大爺　

2019-10-30 07:00

中職／就是潘威倫先發 林岳平交付開幕戰重任

2019-10-29 19:00

中職／FA期限只剩兩天 林益全看老天爺安排

2019-10-29 20:44

日職／受一朗與松井秀喜感召 筒香嘉智宣布挑戰MLB

2019-10-29 14:08

中職／朱育賢年度MVP 抱回3大獎最大贏家

2019-10-29 21:41

黑豹旗／屏榮王子來自墨西哥 讚台灣棒球比較強

2019-10-29 16:11

Lamigo告別所透露球迷流失警訊 中職必須正視

2019-10-30 07:00

MLB／如果還有明天 國民薛則可先發G7

2019-10-30 06:58

12強／投球20秒限制 陳禹勳台語講暗號

2019-10-29 23:55

中職／林立爭霸戰獎金60萬 劉時豪滿貫砲16萬

2019-10-29 19:48

黑豹旗／高苑轉學當屏榮王牌 江岳鴻偶像是劉致榮

2019-10-29 16:10

NBA／新球季開胡 格林：現在勇士並非好球隊

2019-10-30 00:05

NBA／首周東西區最佳球員 楊恩、唐斯強勢入選

2019-10-29 11:40

MLB／敲超前轟不甩棒 布萊格曼跑到一壘才「掉棒」

2019-10-30 09:22

NBA／米契爾致勝罰球 爵士客場險勝太陽

2019-10-29 13:46

中職／東山再起史上第一人 潘威倫明年有新目標

2019-10-29 22:01

中職／「第七輪有魔法」 朱育賢驚喜拿MVP

2019-10-29 23:52

NBA／穆雷下半場復活助金塊連勝 國王仍在等待開胡

2019-10-29 16:35

NBA／羅瑞末節穩定軍心 暴龍拆穿魔術迎2連勝

2019-10-29 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top