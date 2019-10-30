親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

評／媒體「國有化」 網路已非中國的自由國度？

別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

運動筆記【配速列車】2019岱宇臺中國際馬拉松5小時配速策略【列車長完賽規劃】岱宇馬拉松「全馬組」--4小時
健行筆記台北市內湖區—大崙頭山步道歡度國慶戒茂斯上新康橫斷下瓦拉米五日遊
NBA明星與他們的NBA故事｜Feat. David Robinson今日十大好球 (10月29日)

2020 TNF100 國際越野跑挑戰賽 持續探索黃金淡蘭線

2019-10-30 09:51運動筆記 Run For TAIWAN

2020年的 TNF100賽道規劃，持續探索最具魅力的黃金淡蘭線，一起悠遊北臺灣璀璨百年的見證-淡蘭古道群。

（圖片來源：法爾微創）

處於雞籠山與半屏山之間，面向太平洋，立於水湳洞十三層遺址及黃金瀑布上方的金瓜石勸濟堂，是本次的賽事的主會場，也是賽事的起終點。

本次規劃組別有「6K入門體驗組」、「6K健康/親子組」、「20K進階挑戰組」、「50K菁英攻頂組」、「75K國際競賽組」，當中「6K健康/親子組」沒有特別限制需要親子才能參與，而且是在下午才出發，特別適合不習慣早起的你，在慵懶的假日早晨，沒有早起的壓力，陽光灑入窗間，舒服的吃完早餐後，準備迎接人生的第一場越野賽。

賽道規劃的主軸，第一當然是安全，第二則是兼具觀光與文化價值，在不增加新的人工干預下，呈現山林原始風貌，以維護自然為主要考量與目標，同時在趣味與安全之間做平衡。

我們從 IAAF（國際田聯）重新起草的釋義規則（規則251）中，整理出了符合 TNF100的精神的賽道設計規則，依此框架之下，才正式展開 2020 年賽道規劃的探索里程。

規劃的指標如下：

1. 賽道長度在組別距離差 5% 範圍內。

2. 賽道海拔總爬升高度不超過 5,000m。

3. 賽道總爬升 10 公里不低於 250m，10公里不高於 650m。

4. 賽道平均坡度不高於 20％。

5. 道路比例低於 30%，越野比例高於 70%。

6. 賽道出發前幾公里應寬裕，中段避免僅 1 人可通過，終點前 40m 應  2m 寬度。

7. 賽道應避免沒有明顯路徑區域，避免陡峭溼滑路段，如需短暫通過，應做好防護措施。

8. 總體賽道規劃，應朝向 80％ 完賽率。

以上規範較適用於長距離 50/100K 賽事。

6K 入門體驗組及健康/親子組

「越野，真的很難嗎？」一樣來自於荒野的人類，越野其實不是獨特技能，只是我們在成長的過程，沒有太多機會接觸越野，進而遺忘本能。想要找回天生就會「野」的能力，循序漸進是一個好方法，也是 TNF100在今年賽程規劃上的核心重點！！「 人生第一場越野跑」，就選擇從 2020TNF100的 6K組開始吧！

分享

（圖片來源：法爾微創）

針對賽道的容納量，我們將 6K組共分成上下午兩個場次，讓首次參與越野的跑者們，有更多的選項與更好的體驗。起點從金瓜石勸濟堂出發，繞經雲長山，再下切到黃金博物館，接著沿著館內路線鐵軌遺址延伸到底，再左轉上黑肉坪採砂金區，經地質公園步道、本山礦場，從黃金神社的階梯下來，回到黃金博物館，再經過祈堂路回到金瓜石勸濟堂，飽覽黃金山城風光，全程可供2~3人並行，且無任何攀爬區域。

限時：入門體驗組限時 3小時。 健康/親子組限時 4小時

實際距離:5.9km

總爬升/下降：490m/490m

越野比例：71.2%

6K組路線地圖（圖片來源：RunForTAIWAN）

75K國際競賽組

此賽程是本次 2020 TNF100最長距離賽程，也是主要的核心賽道。起點從金瓜石勸濟堂出發，沿途將經過：黃金博物館、黑肉坪採砂金區、地質公園步道、草山戰備道、昭北府、太子宮、金山福德宮、復興坑、夢幻寺、夢幻瀑布、百靈步道、碩仁國小、三貂嶺步道、合谷瀑布、中坑古道、福興宮、柴寮古道、柴寮路、運煤橋、小粗坑古道、九份頌德公園、九份國小、樹梅坪古道、樹梅坪觀景台、金字碑古道、探幽亭、不厭亭、牡丹山、無緣之墓、貂山古道、燦光寮步道、楊延理古道、瑞芳貢寮交匯區、黃金神社，再回到主會場，全程路線可跑度極高，僅有位於 51.6K處約 5m長的距離需單人通行外，其餘路段皆可 2~3人以上同時平行而行。

若遇天氣不佳狀況，除牡丹山路段外皆可抗大雨，倘若比賽當日遇豪大雨或賽前連續下雨等狀況，牡丹山路段將啟動備用賽道。調整方案為：繞開牡丹山路線，從不厭亭對面牡丹山登山口，改以道路行至草山戰備道起點右轉(反向路線)，行至金山福德宮交匯點。屆時皆會有工作人員引導及佈置修正的指向路標。啟用備用賽道後，從牡丹山登山口至金山福德宮，距離約 1.5km總爬升約 125m，此雨備路線距離 3.2Km，雖總距離將增加 1.7Km，但總爬升增加趨近於 0m，兩者間換算競賽時間誤差約 3～5分鐘內，可供選手規劃競賽時參考。

在賽道設計的框架下，我們捨棄了高風險路段，賽道上出現的三處折返點，兩處是出發時的夜間段，一處是回程的白天段。如此規劃的用意除了安全性考量外，提供一個更好的入門夜間越野跑環境，是賽道規劃小組的另一個巧思，希望讓更多的跑者體驗夜間賽道。在天未明的夜晚裡面，不要進入相對狹小的山徑，提升安全，也藉此培養更多夜跑能力的越野跑者。兩處夜間折返點的銜接重疊路線，回程白天會再經過一次，所以夜間無法看到的景色，會再重現！

75K組路線地圖（圖片來源：RunForTAIWAN）

實際距離：74.4km 

總爬升/下降：4,060m /4,060m

出發時間：5/24 的 00:00 起

關門時間：5/24 的18:00止

總限時：18小時

越野比例：87.11%

50 K 菁英攻頂組

延續著 75K組的賽道精華，由於 50K組在凌晨 04:30起跑，當日日出時間約為 05：02，與 75K組相較，少了 2段長距離夜間賽道體驗，以及小粗坑及九份一帶的巡禮。主要經過的景點有：金瓜石勸濟堂、黃金博物館、黑肉坪採砂金區、地質公園步道、草山戰備道、金山福德宮、侯硐神社、復興坑、夢幻寺、夢幻瀑布、百靈步道、碩仁國小、三貂嶺步道、合谷瀑布、中坑古道、福興宮、柴寮古道、柴寮路、運煤橋、金字碑古道、探幽亭、不厭亭、牡丹山、無緣之墓、貂山古道、燦光寮步道、楊延理古道、草山戰備道、瑞芳貢寮交匯區、黃金神社。

50K組路線地圖（圖片來源：RunForTAIWAN）

實際距離: 49.6km

限時：13.5小時

出發時間：5/24 的 04:30 起

關門時間：5/24 的 18:00止

總爬升/下降：3,110m/3,110m

越野比例：85.3%

20公里進階挑戰組

當你已經完成過一次短距離的越野跑，或是已經厭煩馬拉松、路跑的一成不變，這一組就是你繼續探索自我的理由！

路線從金瓜石勸濟堂出發，在繞過雲長山後，下切回黃金博物館，沿著採礦鐵軌遺跡一路跑到底，再左轉上黑肉坪採砂金區，經地質公園步道、草山戰備道、金山福德宮、金字碑古道、探幽亭、不厭亭、牡丹山、無緣之墓、貂山古道、柑仔店遺址，再經黃金神社回到起點。經典的黃金淡蘭路線，一次征服！

20K組路線地圖（圖片來源：RunForTAIWAN）

實際距離: 23.1km

限時：10小時

出發時間：5/24 的 07:00 起

關門時間：5/24 的 17:00止

總爬升/下降：1,770m/1,770m

越野比例：86.2%

（照片來源: RunForTAIWAN）

賽道的整體規劃，說是賽事的靈魂也不為過，在嚴肅的安全議題之下完成 2020的規劃，入山出谷走訪這一條自然百年山徑，讓跑者享受在北臺灣百年人文歷史薈萃的道路上。瞭解一個地方有很多種方式，用雙腳來認識這蘊含百年歷史的人文、生態的黃金淡蘭線，是最具深度的土地與人生體驗！

延伸閱讀：【賽事】傾聽跑者的聲音TNF100顧問委員會正式成立 

延伸閱讀：【賽事】沒有安全沒有挑戰 TNF100給跑者的承諾

＊越野資訊 盡在運動筆記＊

相關新聞

田中馬賽道設計師：秉持永續經營的哲學

2019-10-30 09:43

跑步知識／成為絕世高手 要先生對血型？

2019-10-30 10:11

賽事心得／法蘭克福馬拉松 華麗的終點像星光大道

2019-10-30 10:16

賽事心得／火燒島全國馬拉松賽 伴著綠島之歌起跑

2019-10-30 10:05

賽事心得／阿姆斯特丹馬拉松  感受異國的秋天氣息

2019-10-30 09:59

台灣動感亞洲50跑進石門水庫 越野山徑爽心悅目

2019-10-29 06:00

讓世界看見台灣美 OKRUN愛在尖石路跑

2019-10-29 06:00

日本人跑遍台灣／遠東馬5k 最後兩公里 1對1！

2019-10-29 06:00

田中馬首推公益名額秒殺 家扶兒賽事上當志工

2019-10-29 06:00

路跑圖輯／金澤馬拉松

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 半馬200列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬400列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽事心得／西螺媽祖太平媽祈福馬拉松 人車爭道太危險了

2019-10-28 10:38

賽事心得／薩羅馬湖100公里超級馬拉松 全員完賽！

2019-10-28 10:29

賽事心得／遠東馬記錯日期 改參加健走幸運中獎

2019-10-28 10:11

帶小比旅跑台灣／萬巒豬腳農產文化節路跑 熱情的鄉親

2019-10-28 09:56

訓練心得／觀音山Trail Run

2019-10-28 09:47

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 全馬415列車配速策略

2019-10-28 09:41

跑步知識／運動筆記說文解字—小別針

2019-10-28 09:26

用腳做公益／「日月潭馬」跑出善款 「員林馬」親子樂

2019-10-28 00:07

跑鞋評測／MIZUNO WAVE DUEL 跑場鬪士必備

2019-10-27 16:40

賽事心得／ZEPRO RUN 215配速列車 完成你的不可能

2019-10-27 16:24

賽事心得／ZEPRO RUN 開學的半馬給自己101分

2019-10-27 16:20

長榮城市觀光半馬 日本素人上班族抱走冠軍

2019-10-27 14:38

長榮城市觀光馬拉松 曹純玉、謝千鶴寫連霸

2019-10-27 13:58

賽事／田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」 加碼好禮放送

2019-10-26 10:08

嘉義縣500小鐵人較勁「年年超越自己」

2019-10-25 23:20

跑步知識／打造核心抗旋轉 加強身體穩定度

2019-10-25 06:00

帶小比旅跑台灣／阿罩霧公益馬拉松 稻田美、桂花香

2019-10-25 06:00

賽事心得／台中城市半程馬拉松 Y拖初體驗就破PB！

2019-10-25 06:00

賽事心得／跑山獸貓空越野賽 為自己跑最開心！

2019-10-25 06:00

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-25 06:00

賽事心得／芝加哥馬拉松 升格成Sunny奶奶後首馬！

2019-10-25 06:00

新北市包辦全運會男女障礙雙金 陳昭郡、曾廷瑋的紀錄之夜

2019-10-24 06:00

日本人跑遍台灣／扶輪反毒公益路跑 折返後開始刷卡！

2019-10-24 06:00

訓練心得／天上山 Trail RUN

2019-10-24 06:00

賽事心得／ZEPRO RUN 21K 230列車配速經驗

2019-10-24 06:00

採訪心得／說馬拉松故事的人

2019-10-24 06:00
看更多

熱門文章

MLB／露奶遭無限期禁入球場 竟非為了干擾投球

2019-10-29 21:14

NBA／勇士找回進攻狀態 客場轟垮鵜鶘奪首勝

2019-10-29 10:41

NBA／保羅踢館失敗 哈登40分率火箭退雷霆

2019-10-29 10:45

NBA／把柯瑞變哈登？ 柯爾：勇士隊做不到

2019-10-29 16:11

NBA／上節目談冠軍賽烏龍 史密斯：當晚回想自己也笑了

2019-10-29 11:14

NBA／傳CBA廣廈隊報價200萬美元 遭法瑞德拒絕

2019-10-29 16:55

NBA／凱威爾波普成眾矢之的 主帥：他是最好防守者之一

2019-10-29 12:20

NBA／開季表現破繭而出 英格倫：真的離開籃球太久

2019-10-29 11:50

NBA／尼克近40年首位菜鳥達標 巴瑞特勇創紀錄

2019-10-29 17:16

NBA／單場罰進21球平歷史紀錄 哈登比肩布萊恩與馬龍

2019-10-29 14:41

NBA／對老東家雷霆 衛少：上了場就沒朋友

2019-10-29 16:51

NBA／快艇祖巴茲送五火鍋 雷納德讚：天空才是極限

2019-10-29 16:11

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

NBA／里拉德強拉尾盤 馬刺仍驚險搶3連勝

2019-10-29 12:08

NBA／安比德復出貢獻致勝罰球 76人力擒老鷹保不敗

2019-10-29 10:59

NBA／打出新人王氣勢 雷槍艾倫：八村壘會取得高成就

2019-10-29 17:56

黑豹旗／職業軍人拯救棒球孤兒 屏榮高中獲首勝

2019-10-29 14:47

12強熱身賽／對決劉致榮 朱育賢：很爽

2019-10-29 16:32

MLB／穿紅格子襯衫3連勝 布萊格曼不換洗G6續穿

2019-10-29 10:28

NBA／保羅回娘家 虧衛少「走錯休息室了」

2019-10-29 20:16

NBA／雷納德斬30分助快艇 黃蜂洛城背靠背再踢鐵板

2019-10-29 14:05

中職／Lamigo王朝 完美詮釋有錢未必是大爺　

2019-10-30 07:00

中職／就是潘威倫先發 林岳平交付開幕戰重任

2019-10-29 19:00

中職／FA期限只剩兩天 林益全看老天爺安排

2019-10-29 20:44

日職／受一朗與松井秀喜感召 筒香嘉智宣布挑戰MLB

2019-10-29 14:08

中職／朱育賢年度MVP 抱回3大獎最大贏家

2019-10-29 21:41

黑豹旗／屏榮王子來自墨西哥 讚台灣棒球比較強

2019-10-29 16:11

Lamigo告別所透露球迷流失警訊 中職必須正視

2019-10-30 07:00

MLB／如果還有明天 國民薛則可先發G7

2019-10-30 06:58

12強／投球20秒限制 陳禹勳台語講暗號

2019-10-29 23:55

中職／林立爭霸戰獎金60萬 劉時豪滿貫砲16萬

2019-10-29 19:48

黑豹旗／高苑轉學當屏榮王牌 江岳鴻偶像是劉致榮

2019-10-29 16:10

NBA／新球季開胡 格林：現在勇士並非好球隊

2019-10-30 00:05

NBA／首周東西區最佳球員 楊恩、唐斯強勢入選

2019-10-29 11:40

MLB／敲超前轟不甩棒 布萊格曼跑到一壘才「掉棒」

2019-10-30 09:22

NBA／米契爾致勝罰球 爵士客場險勝太陽

2019-10-29 13:46

中職／東山再起史上第一人 潘威倫明年有新目標

2019-10-29 22:01

中職／「第七輪有魔法」 朱育賢驚喜拿MVP

2019-10-29 23:52

NBA／穆雷下半場復活助金塊連勝 國王仍在等待開胡

2019-10-29 16:35

NBA／羅瑞末節穩定軍心 暴龍拆穿魔術迎2連勝

2019-10-29 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top