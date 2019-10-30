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賽事心得／阿姆斯特丹馬拉松  感受異國的秋天氣息

2019-10-30 09:59運動筆記 Kiki Su

繼去年跟大家介紹里斯本馬拉松，本次要跟大家介紹兩場城市馬拉松。若有興趣出國一次抓兩馬，千萬不要錯過part2.法蘭克福馬拉松。

這兩場都是金標認證賽事，報名費相對六大馬拉松真得便宜很多，若像我一樣籤運很差，但又想嘗試不同地區的跑步樂趣，那這兩篇供大家參考(照片以手機拍攝，請耐心欣賞)。

EXPO會場

Part 1賽事：阿姆斯特丹馬拉松 

2019.10.20  起跑時間9:30   起跑溫度大約9度左右，跑完氣溫有回升至14度報名費用： 80歐 （含衣服）、晶片在號碼布上。

住宿：因為阿姆斯特丹市中心住宿較貴，所以我們選擇住在贊丹（Best Western Zaan Inn，荷蘭住宿城市税較高），也有跑友選擇住在機場附近，但價格都比市中心便宜，只是往返的交通與時間那就看個人需求囉！

贊丹火車站附近其實滿熱鬧也有超級市場。離奧林匹克體育場雖有一段距離，但搭火車再轉地鐵其實不遠。只是比賽當天最好事先查好火車出發的時間，若錯過等下一班可能會來不及唷！

火車轉地鐵所遇到的跑者還沒有很多，但地鐵前往會場的途中大家就陸陸續續上車了，等到出地鐵站實在有點可怕，因為票閘口不夠多實在很容易大塞車，下地鐵站還要走一段路才會到會場，若可以盡量提早去吧！（比賽當天千萬不要搭電車前往唷！）

寄物：沒有事先給相關物品，包包拿著到會場找馬拉松寄物區帳篷直接排隊寄物（工作人員會幫妳貼貼紙在號碼布與包包上）

早上9:30起跑，我們寄完包包後就排隊準備進入會場，結果排了半小時才進去田徑場，離起跑時間只剩一分鐘真得是大傻眼。不過因為人潮眾多進入田徑場後，趕緊跑進去所屬的起跑區”橘區“，只是號碼布上的晶片通過起跑線也已經過了13分鐘，哎呀～反正抱著享受國外賽事的心情，以開心且帶著好奇的心境來欣賞賽道風景呀！

在阿姆斯特丹中心加油團很多，有非洲鼓團、DJ 、勁量電池的粉紅兔子，最特別還跑進去荷蘭國家博物館，那邊真得是最high的一段。

在市區跑1 5公里後會慢慢跑到較郊區的地方，沿著阿姆斯特河的河畔跑，雖然河濱的路段較長稍顯無聊，且有些路段可能會塞車或不易超車，但民眾的熱情與加油團真得很熱烈。

河邊的景色也算很有特色，放眼看過去一整排黃澄澄樹葉讓人感受到異國的秋天氣息，沿著阿姆斯特河畔跑步一邊看著有人划船、玩水、一邊看著草原上的牛羊馬吃草或休息。也許因為寬廣的草原讓人有種放鬆與奔放的感覺，真得很特別。

阿姆斯特丹的賽道平坦真得滿適合跑步，只是氣候較台灣冷真得很不習慣，比賽當天沒下雨老天可賞臉了，不過雙腳跑累得想偷懶走一小段路，冷風直吹來沒得躲，被迫一直往前跑啊！！！

分享

大會補給品有水、運動飲料、能量膠、香蕉、能量餅乾。對我而言已經不錯了，能量膠跟能量餅乾會隔站發放。若怕自己在低溫下能量耗得太快可以帶自己習慣的補給品以防萬一。（尤其河邊的補給站有稍微拉長距離）

離開河畔後會稍微繞一下郊區再回到市中心，沿途會經過海尼根博物館，大約39公里重回Vondel Park。當您在最後一個右轉看見I Amsterdam地標與一堆國旗時（裡面有台灣國旗），也代表您即將完賽。

跑進奧林匹亞體育場那種感覺真的很棒，似乎整個舞台都是你的，這感覺有點像高雄馬，若您喜歡以跑百米的速度進終點，這場真得是會很適合你喔！

進入終點後工作人員會發放塑膠袋讓您保暖，只是........賽後餐點真得很陽春：一條香蕉與水，但金標賽事80歐含一件美津濃的官方衣服，比賽期間能量膠隨您拿，對我而言也值得了。若要其他熱食寄物區很多可以買喔！假使您想同時享受城市與草原的氣氛，這一場可以滿足兩種不同的氣氛！

若您對賽事想進一步了解，歡迎再詢問我喔！

愛跑步的職能治療師～

田徑

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