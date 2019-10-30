賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 430列車配速攻略
跑友們注意📣📣📣
大家好，我是彰化女兒 #怡如😁😁😁
#運筆配速列車 出動來到彰化囉，涼爽的秋天，就讓我們一起用 #二水馬 揭開馬拉松的序幕吧~
二水跑水節的儀式已經有三百多年的歷史，是祈求上蒼風調雨順、年年豐收的心意與儀式，八堡圳是彰化最重要水利設施，也是台灣早期最大的埤圳工程，深深影響彰化平原的開發。希望透過這項跑水活動，讓民眾感受先民開墾拓荒的辛勞，進而更能惜福、知福、感恩。結合路跑活動，行銷本鄉觀光特色，活化農特產品銷售商機，吸引觀光人潮，結合運動、休閒以及農業，推動發展健康經濟(截自官網活動簡章)。
很開心能與彰化女婿 #宗慶 一同擔任 #2019年戀戀二水馬拉松全馬430列車配速員，也是我們夫妻倆首次攜手合作，藉由配速文章的分享，希望能讓跑友們對賽道更加了解，並在我們的帶領協助下，順利完賽，準時進站。
本次的配速列車共有6個班次，全馬4個班次、半馬2個班次，各班次表與車長資訊如下，歡迎大家踴躍跟車喔。
以下為430列車配速計畫分享:
本次賽道總距離為42.39公里(參自官網)，若想在總時間4小時30分內完賽，需以每公里6分23秒的均速持續前進，即可順利在時間內完賽。
但是可怕的事來了…沿途我們會經過13個補給站，以小妹對彰化熱情鄉親的了解，絕對是站站豐盛，所以怎麼可以不吃好吃滿，以每個水站都進站的情況下，加上賽道全程趨於平緩，實際高度增加不到200公尺，在長距離的增減下，坡度都在正負1%內，因此，本列車扣掉進補給站的時間，將會以均速每公里6分10-15秒間持續前進。
此外，為將所有可能影響配速之變數減到最小，因此，本列車不下水、確定不下水、絕對不下水，所以跑友們如果覺得機會難得，想下水的話，也可以參考下方的配速時間計算器，每隔一段距離就留意一下累積時間，調整速度回到時間內，還是可以跟著大家一起準時進站喔^^'
賽前小叮嚀
1. 根據氣象預報，近日白天都會出現豔陽天的情況，對於跑者是一項嚴峻的考驗，請跑友隨時補水並注意自己的身體狀態。
2. 更多的詳細資訊，可參考官網資訊。
--> 二水馬官方網站：http://baoming.irunner.com.tw/ershui2019
--> 二水馬FB網站：https://www.facebook.com/watermarathon/
3. 當天車長們會配帶430配速氣球及號碼布，並穿上運動筆記配速列車背心，歡迎大家踴躍搭乘，坐好坐滿喔。
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