賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 430列車配速攻略

2019-10-30 10:45 運動筆記 Audrey Chen



跑友們注意📣📣📣

大家好，我是彰化女兒 #怡如😁😁😁

#運筆配速列車 出動來到彰化囉，涼爽的秋天，就讓我們一起用 #二水馬 揭開馬拉松的序幕吧~

二水跑水節的儀式已經有三百多年的歷史，是祈求上蒼風調雨順、年年豐收的心意與儀式，八堡圳是彰化最重要水利設施，也是台灣早期最大的埤圳工程，深深影響彰化平原的開發。希望透過這項跑水活動，讓民眾感受先民開墾拓荒的辛勞，進而更能惜福、知福、感恩。結合路跑活動，行銷本鄉觀光特色，活化農特產品銷售商機，吸引觀光人潮，結合運動、休閒以及農業，推動發展健康經濟(截自官網活動簡章)。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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很開心能與彰化女婿 #宗慶 一同擔任 #2019年戀戀二水馬拉松全馬430列車配速員，也是我們夫妻倆首次攜手合作，藉由配速文章的分享，希望能讓跑友們對賽道更加了解，並在我們的帶領協助下，順利完賽，準時進站。

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本次的配速列車共有6個班次，全馬4個班次、半馬2個班次，各班次表與車長資訊如下，歡迎大家踴躍跟車喔。

以下為430列車配速計畫分享:

本次賽道總距離為42.39公里(參自官網)，若想在總時間4小時30分內完賽，需以每公里6分23秒的均速持續前進，即可順利在時間內完賽。

但是可怕的事來了…沿途我們會經過13個補給站，以小妹對彰化熱情鄉親的了解，絕對是站站豐盛，所以怎麼可以不吃好吃滿，以每個水站都進站的情況下，加上賽道全程趨於平緩，實際高度增加不到200公尺，在長距離的增減下，坡度都在正負1%內，因此，本列車扣掉進補給站的時間，將會以均速每公里6分10-15秒間持續前進。

此外，為將所有可能影響配速之變數減到最小，因此，本列車不下水、確定不下水、絕對不下水，所以跑友們如果覺得機會難得，想下水的話，也可以參考下方的配速時間計算器，每隔一段距離就留意一下累積時間，調整速度回到時間內，還是可以跟著大家一起準時進站喔^^'

賽前小叮嚀

1. 根據氣象預報，近日白天都會出現豔陽天的情況，對於跑者是一項嚴峻的考驗，請跑友隨時補水並注意自己的身體狀態。

2. 更多的詳細資訊，可參考官網資訊。

--> 二水馬官方網站：http://baoming.irunner.com.tw/ershui2019

--> 二水馬FB網站：https://www.facebook.com/watermarathon/

3. 當天車長們會配帶430配速氣球及號碼布，並穿上運動筆記配速列車背心，歡迎大家踴躍搭乘，坐好坐滿喔。

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