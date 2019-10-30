親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
世界12強棒球賽
NBA
籃球
棒協賽事特報
台灣裙襬LPGA
綜合
路跑

未來事件交易所：蔡英文、韓國瑜 雙方差距$2.24

遭爆被姑姑愛將周柏吟劈腿 張嘉郡緩頰男方光明磊落

運動筆記戀戀二水跑水馬拉松 - 430配速計畫2019戀戀二水跑水馬拉松【4小時全馬配速攻略】
健行筆記台北市內湖區—大崙頭山步道歡度國慶戒茂斯上新康橫斷下瓦拉米五日遊
NBA焦點球員- Tyler Herro (10月30日)焦點球員- John Collins (10月30日)

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 430列車配速攻略

2019-10-30 10:45運動筆記 Audrey Chen

跑友們注意📣📣📣

大家好，我是彰化女兒 #怡如😁😁😁

#運筆配速列車 出動來到彰化囉，涼爽的秋天，就讓我們一起用 #二水馬 揭開馬拉松的序幕吧~

二水跑水節的儀式已經有三百多年的歷史，是祈求上蒼風調雨順、年年豐收的心意與儀式，八堡圳是彰化最重要水利設施，也是台灣早期最大的埤圳工程，深深影響彰化平原的開發。希望透過這項跑水活動，讓民眾感受先民開墾拓荒的辛勞，進而更能惜福、知福、感恩。結合路跑活動，行銷本鄉觀光特色，活化農特產品銷售商機，吸引觀光人潮，結合運動、休閒以及農業，推動發展健康經濟(截自官網活動簡章)。

很開心能與彰化女婿 #宗慶 一同擔任 #2019年戀戀二水馬拉松全馬430列車配速員，也是我們夫妻倆首次攜手合作，藉由配速文章的分享，希望能讓跑友們對賽道更加了解，並在我們的帶領協助下，順利完賽，準時進站。

分享

本次的配速列車共有6個班次，全馬4個班次、半馬2個班次，各班次表與車長資訊如下，歡迎大家踴躍跟車喔。

以下為430列車配速計畫分享:

本次賽道總距離為42.39公里(參自官網)，若想在總時間4小時30分內完賽，需以每公里6分23秒的均速持續前進，即可順利在時間內完賽。

但是可怕的事來了…沿途我們會經過13個補給站，以小妹對彰化熱情鄉親的了解，絕對是站站豐盛，所以怎麼可以不吃好吃滿，以每個水站都進站的情況下，加上賽道全程趨於平緩，實際高度增加不到200公尺，在長距離的增減下，坡度都在正負1%內，因此，本列車扣掉進補給站的時間，將會以均速每公里6分10-15秒間持續前進。

此外，為將所有可能影響配速之變數減到最小，因此，本列車不下水、確定不下水、絕對不下水，所以跑友們如果覺得機會難得，想下水的話，也可以參考下方的配速時間計算器，每隔一段距離就留意一下累積時間，調整速度回到時間內，還是可以跟著大家一起準時進站喔^^'

賽前小叮嚀

1. 根據氣象預報，近日白天都會出現豔陽天的情況，對於跑者是一項嚴峻的考驗，請跑友隨時補水並注意自己的身體狀態。

2. 更多的詳細資訊，可參考官網資訊。   

--> 二水馬官方網站：http://baoming.irunner.com.tw/ershui2019    

--> 二水馬FB網站：https://www.facebook.com/watermarathon/

3. 當天車長們會配帶430配速氣球及號碼布，並穿上運動筆記配速列車背心，歡迎大家踴躍搭乘，坐好坐滿喔。

#運動筆記

#運動筆記配速列車

#361°

#bijipacer

#RunForTaiwan

#跑步學堂RunForChange

相關新聞

2020 TNF100 國際越野跑挑戰賽 持續探索黃金淡蘭線

2019-10-30 09:51

田中馬賽道設計師：秉持永續經營的哲學

2019-10-30 09:43

跑步知識／成為絕世高手 要先生對血型？

2019-10-30 10:11

賽事心得／法蘭克福馬拉松 華麗的終點像星光大道

2019-10-30 10:16

賽事心得／火燒島全國馬拉松賽 伴著綠島之歌起跑

2019-10-30 10:05

賽事心得／阿姆斯特丹馬拉松  感受異國的秋天氣息

2019-10-30 09:59

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 4小時全馬配速攻略

2019-10-30 10:34

台灣動感亞洲50跑進石門水庫 越野山徑爽心悅目

2019-10-29 06:00

讓世界看見台灣美 OKRUN愛在尖石路跑

2019-10-29 06:00

日本人跑遍台灣／遠東馬5k 最後兩公里 1對1！

2019-10-29 06:00

田中馬首推公益名額秒殺 家扶兒賽事上當志工

2019-10-29 06:00

路跑圖輯／金澤馬拉松

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 半馬200列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬400列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽前情報／岱宇台中國際馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-29 06:00

賽事心得／西螺媽祖太平媽祈福馬拉松 人車爭道太危險了

2019-10-28 10:38

賽事心得／薩羅馬湖100公里超級馬拉松 全員完賽！

2019-10-28 10:29

賽事心得／遠東馬記錯日期 改參加健走幸運中獎

2019-10-28 10:11

帶小比旅跑台灣／萬巒豬腳農產文化節路跑 熱情的鄉親

2019-10-28 09:56

訓練心得／觀音山Trail Run

2019-10-28 09:47

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 全馬415列車配速策略

2019-10-28 09:41

跑步知識／運動筆記說文解字—小別針

2019-10-28 09:26

用腳做公益／「日月潭馬」跑出善款 「員林馬」親子樂

2019-10-28 00:07

跑鞋評測／MIZUNO WAVE DUEL 跑場鬪士必備

2019-10-27 16:40

賽事心得／ZEPRO RUN 215配速列車 完成你的不可能

2019-10-27 16:24

賽事心得／ZEPRO RUN 開學的半馬給自己101分

2019-10-27 16:20

長榮城市觀光半馬 日本素人上班族抱走冠軍

2019-10-27 14:38

長榮城市觀光馬拉松 曹純玉、謝千鶴寫連霸

2019-10-27 13:58

賽事／田中馬系列活動「米寶親子遊趣路跑」 加碼好禮放送

2019-10-26 10:08

嘉義縣500小鐵人較勁「年年超越自己」

2019-10-25 23:20

跑步知識／打造核心抗旋轉 加強身體穩定度

2019-10-25 06:00

帶小比旅跑台灣／阿罩霧公益馬拉松 稻田美、桂花香

2019-10-25 06:00

賽事心得／台中城市半程馬拉松 Y拖初體驗就破PB！

2019-10-25 06:00

賽事心得／跑山獸貓空越野賽 為自己跑最開心！

2019-10-25 06:00

賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 全馬500列車配速策略

2019-10-25 06:00

賽事心得／芝加哥馬拉松 升格成Sunny奶奶後首馬！

2019-10-25 06:00

新北市包辦全運會男女障礙雙金 陳昭郡、曾廷瑋的紀錄之夜

2019-10-24 06:00

日本人跑遍台灣／扶輪反毒公益路跑 折返後開始刷卡！

2019-10-24 06:00

訓練心得／天上山 Trail RUN

2019-10-24 06:00
看更多

熱門文章

MLB／露奶遭無限期禁入球場 竟非為了干擾投球

2019-10-29 21:14

NBA／把柯瑞變哈登？ 柯爾：勇士隊做不到

2019-10-29 16:11

NBA／傳CBA廣廈隊報價200萬美元 遭法瑞德拒絕

2019-10-29 16:55

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

NBA／凱威爾波普成眾矢之的 主帥：他是最好防守者之一

2019-10-29 12:20

NBA／尼克近40年首位菜鳥達標 巴瑞特勇創紀錄

2019-10-29 17:16

NBA／單場罰進21球平歷史紀錄 哈登比肩布萊恩與馬龍

2019-10-29 14:41

NBA／對老東家雷霆 衛少：上了場就沒朋友

2019-10-29 16:51

NBA／快艇祖巴茲送五火鍋 雷納德讚：天空才是極限

2019-10-29 16:11

NBA／打出新人王氣勢 雷槍艾倫：八村壘會取得高成就

2019-10-29 17:56

2019 MLB世界大賽賽程&最新戰況 國民逼出第七戰

2019-10-30 11:46

NBA／里拉德強拉尾盤 馬刺仍驚險搶3連勝

2019-10-29 12:08

黑豹旗／職業軍人拯救棒球孤兒 屏榮高中獲首勝

2019-10-29 14:47

NBA／保羅回娘家 虧衛少「走錯休息室了」

2019-10-29 20:16

12強熱身賽／對決劉致榮 朱育賢：很爽

2019-10-29 16:32

中職／Lamigo王朝 完美詮釋有錢未必是大爺　

2019-10-30 07:00

MLB／如果還有明天 國民薛則可先發G7

2019-10-30 06:58

MLB／開轟不甩棒 布萊格曼跑到一壘才「掉棒」

2019-10-30 09:22

NBA／雷納德斬30分助快艇 黃蜂洛城背靠背再踢鐵板

2019-10-29 14:05

Lamigo告別所透露球迷流失警訊 中職必須正視

2019-10-30 07:00

中職／就是潘威倫先發 林岳平交付開幕戰重任

2019-10-29 19:00

NBA／保羅可能新落腳處 美媒：聽說他想去公鹿

2019-10-30 10:52

中職／FA期限只剩兩天 林益全看老天爺安排

2019-10-29 20:44

12強／投球20秒限制 陳禹勳台語講暗號

2019-10-29 23:55

中職／林立爭霸戰獎金60萬 劉時豪滿貫砲16萬

2019-10-29 19:48

NBA／開胡仍有警訊 格林：現在勇士並非好球隊

2019-10-30 00:05

黑豹旗／屏榮王子來自墨西哥 讚台灣棒球比較強

2019-10-29 16:11

日職／受一朗與松井秀喜感召 筒香嘉智宣布挑戰MLB

2019-10-29 14:08

中職／朱育賢年度MVP 抱回3大獎最大贏家

2019-10-29 21:41

MLB／索托砲轟韋蘭德 世界大賽三轟史上最年輕

2019-10-30 11:19

黑豹旗／高苑轉學當屏榮王牌 江岳鴻偶像是劉致榮

2019-10-29 16:10

NBA／厄文又被爆情緒化且不合群？ 隊友齊抱屈

2019-10-30 10:57

NBA／米契爾致勝罰球 爵士客場險勝太陽

2019-10-29 13:46

MLB／客隊6連勝 國民3轟逼太空人打第7戰

2019-10-30 11:49

中職／東山再起史上第一人 潘威倫明年有新目標

2019-10-29 22:01

中職／「第七輪有魔法」 朱育賢驚喜拿MVP

2019-10-29 23:52

MLB／休士頓富商狂加碼 太空人封王可賺669億

2019-10-30 10:52

NBA／穆雷下半場復活助金塊連勝 國王仍在等待開胡

2019-10-29 16:35

NBA／羅瑞末節穩定軍心 暴龍拆穿魔術迎2連勝

2019-10-29 12:36

NBA／加州野火受災戶 詹姆斯送快餐車支援前線

2019-10-30 10:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top