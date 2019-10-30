賽事心得／法蘭克福馬拉松 華麗的終點像星光大道

2019-10-30 10:16 運動筆記 Kiki Su



跑完10/20阿姆斯特丹馬拉松，我們利用7天的空擋還晃去鹿特丹跟比利時走走。

儘管雙腳因跑完馬拉松仍處在延遲性肌肉酸痛（DOMS），每天還是得到處走行程，看似很自孽不過這就是跑旅的有趣的地方。

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這一次跟大家介紹德國第五大城市 法蘭克福馬拉松（以下照片手機拍攝，請大家耐心欣賞）

EXPO 星期五開放進場，有滿多東西可以逛的：能量膠、鞋子、衣服、褲子.....等。但號碼布、大會衣服與寄物袋分散在不同位置，領完剛印好的號碼布要找下一個標籤紙上的位置，實在有點麻煩。

比賽時間 2019.10.27 起跑時間 10:00 精英選手，其他跑者10:10起跑

（賽事巧遇冬季日光節能，可再多睡一小時）

報名費用： 89 歐 晶片租金 11歐（可退5歐）

官方賽事衣服 ：額外購買28歐、印名字10歐哎～當初就是因為在等某賽事放榜，結果就錯過早鳥價拉！（75歐）

住宿： Aparthotel Adagio Frankfurt City Messe（強烈推薦）附近有skyline購物中心，房間內可以簡單加熱食物，離起跑點很近，9點出門去會場都來得及。寄物區在messe frankfurt 會場裡面的2樓，按照號碼布上的號碼寄物。 （會場上的指標都是寫德文居多，若不懂儘早問其他跑者喔！）

這是我有史以來睡最飽的一場賽事，充足的睡眠還可悠哉的出門去會場寄物，真得是爽度十足。

10:00起跑氣溫還不算太冷（大約13-14度），也因為有人群與建築物擋著風其實還算溫暖。這一次起跑區被分發在最後一區，前10公里跑在市區其實還滿舒服的，這一場賽事變裝的跑者也比較多，感覺歡樂氣氛多一些。

市中心高樓多，然而我的GPS定位就慢慢飄走了！跑過去茵美河對岸時，天公不作美開始下起毛毛雨，慢慢遠離市中心往機場的方向跑，細雨打在臉上，寒風迎面吹來更是冰冷。

好在身上穿著台灣的背心，遇見熱心的加油團會高喊“台灣”，遇到日本跑友向我說：台灣，扛八爹，也有接力賽的跑者跑到我旁邊向我說：台灣，您好；然後在某巷子的跑道上，似乎有台灣人在二樓高喊：台灣加油！第一次有被關注的感覺真好，深深體會到原來”Taiwan“是那麼多人知道喔！！！

只不過......這一場我遇到的台灣跑者真得不多，我也嘗試用官方的APP去查詢是否有台灣人，但令人覺得可惜的是當初報名時國家只能選擇CHN，看不到TWN，因此不管我去查陳、林、李、劉....等姓查資料時，仍然沒有結果。

真得不得不說，這一場真得是優質賽事，賽事補給有熱茶、水、運動飲料（有氣泡）、香蕉

賽後提供熱湯真得是一件很幸福的事情，因為當天最後五公里雨勢慢慢變大，在39公里處還要跑碎石子路段，深怕大腿抽筋只好用走的渡過這幾百公尺，此時身體淋著雨一直感覺體溫在往下掉，離開碎石子路段後不得不跑起來，慶幸回終點的路上還有許多加油團在打氣，一鼓作氣跑回法蘭克福體育館，踏進去體育館有如走星光大道，紅地毯、燦爛的燈光、歡呼聲、大螢幕迎接著每一位跑者回終點，這是我有史以來覺得最華麗的跑進終點。

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準備離開體育館時，工作人員會給予雨衣保暖，之後就領獎牌與餐點區，不過餐點區在戶外，當天跑回來氣溫只剩10度，我實在無法忍受者低溫，只好趕緊去寄物區換衣服。

換完衣服後，把腳上的晶片猜拆來至樓上歸還，此時EXPO還沒有收攤唷！若還想要大採購，賽後還是可以在逛唷！

若您想要華麗、風光得意的跑進終點，這一場賽事千萬不要錯過。

不過氣候真得難以捉摸，若跑怕全馬跑不完，拿另有接力組，也可以組隊參加唷！

心得小筆記：這兩場賽事都是相當好跑步的城市馬拉松，法蘭克福有稍微的緩坡，但路人甲乙丙都會穿越跑道，不過賽道旁的加油氣氛真得令人振奮精神。若想多跑幾場馬拉松，印象科隆馬拉松也在這幾場日期附近，若想跑在莊嚴大教堂的城市裡可以選擇科隆馬拉松喔！

這兩場賽事的評價各有優缺點，若以賽道景色評論個人偏愛阿姆斯特丹馬拉松，若以熱鬧氣氛與補給評論，個人推薦法蘭克福馬拉松。我相信有許多台灣跑者曾跑過這兩場馬拉松，在此提供一些方向與建議給大家，若隊兩場賽事有任何問題，歡迎詢問職能治療師愛跑步～Kik Sui，更多照片在FB唷！