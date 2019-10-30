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賽事心得／火燒島全國馬拉松賽 伴著綠島之歌起跑

2019-10-30 10:05運動筆記 Teresa Yu

那一天，伴著綠島之歌起跑

撰文: Running Teresa

綠島，台灣人對它有一種說不出的感情。對某些政治菁英，那裡是高唱悲歌的地方； 對社會大哥們，那裡是低吟「籠中之歌」的地方；達悟和阿美族的朋友們唱的是「黃昏的故鄉」；對我們這些跑者來說，我憧憬著能夠哼著「綠島小夜曲」快樂起跑!

綠島，唱的不是悲歌，

而是異鄉的情調，

那裡有海洋的婆娑，

那裡有母親的呼喚，

蜿蜒的道路上，留下了我們的腳印。

舉辦「火燒島全國馬拉松賽」，官方的說詞是: “為推廣路跑運動風氣及以路跑活動結合觀光旅遊，促進地方觀光發展”。 其實要參加比賽，還沒那麼簡單! 要去綠島也必須克服火車票與船票的問題, 試想好幾千人同時湧入綠島的擁擠景象，就可以知道其中的不容易!

清晨一大早搭上普悠瑪號和十餘位跑友一起上車，直接到台東。終於在碼頭上等待上船。

還不錯，風浪不大。船行很快，不到一小時就抵達了。綠島我們來了!

初到綠島，旅遊初體驗，上面圖片中的景點，就是我們想去的地方，尤其是與我們路跑主題「大哥越獄」有關的綠島監獄。首先，到綠島監獄博物館「新生世家」，1961~1965這裡是關政治犯的地方。

再去「大哥的家」，讓大哥抱一下:

其實這些都已成為茶餘飯後的陳年往事。綠島的風景絕美，蔚藍的天空令人心胸頓時開闊，根本沒有監獄的鬱悶氣氛。

和煦的陽光，令人雀躍。(這張相片，參加攝影展可以得獎??)

夷， 那是甚麼? 大家不約而同地指著山的那一邊。

值得一提的是，09/28(六)下午，有一場「淨灘活動」，請大家響應「一人一公斤，離島亮晶晶」的環保行動，共同維護綠島的珍貴自然資源，真有Sense! !台灣的賽事少有附帶這種積極正面的活動；感謝淨灘朋友們!

勘察了地形才知道有短距離內爬升120公尺的陡坡；有上坡就有更要命的下坡，一場硬仗擺在眼前。

活動地點在人權紀念公園，鳴槍起跑了。真是奇觀: 1500名「馬拉松大哥」在火燒島越獄大逃亡！今年加入監獄元素，以「火燒島大哥越獄跑跑」為主題，跑者穿上條紋囚服，也有人打扮成獄卒，還有越獄回收車，趣味性十足，大家在第一道曙光陪伴下集體「越獄」。參賽的高手也不少，在模糊的起跑照片中，我的位置到底在哪裡?

沿途的風景真好，芒花在晨風中搖曳。

也看到了洵美的海角(七號??)

賽道彎彎曲曲，再轉彎處來個「華麗的轉身」。

清晨的綠島，涼風襲來，微雲飄在藍天，跑起來很舒服。全馬的路線是環島兩圈 再多一點點。跑完第一圈後，太陽開始展現它的威力，溫度上升到三十幾度，我也逐漸明白，為何綠島別名「火燒島」。

一圈過後，看到很多半馬的人折返回終點，有點羨慕，但我還有一圈。驀然間我發現左右沒有人了，已經有希望得女子總排名次了!

上坡了，加上太陽熱度直升，皮膚逐漸被烤焦，腳步變慢；但是看到攝影機，還是要露出笑容，展現風度。好像無視高坡，腳步輕盈。

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到了下坡，牛頓的重力加速度開始起作用，速度加快了，但是刺痛感也由腳部上傳到腦部，糟糕，抽筋! 必須剎車了；最後，用走的。

一路上都有醫護工作人員不時的關心，主辦單位真周到。恢復之後，堅定信心要維護女子第一的優勢，繼續上路。貼心的補給站人員 一直熱情的招呼著，暖入我的心窩，最後以3小時49分，不怎麼滿意的成績，忝列女總一，回到終點， 與全馬組男總一李智群合影。

至此，在綠島的一切都很美好，本想賽後好好欣賞海島風光。可惜打開手機新聞，米塔颱風到來，大家都慌了，趕緊候補到船位回台東；此時真正感受到甚麼是「越獄逃難」的心情。去了一趟綠島，換了一身黝黑的皮膚作為留念；一切平安順利，除了感謝上天之外，要謝謝炯縉的終點拍照，以及隊友們的一路相挺；讓我們一起回憶這段美好的旅程。

(影片: https://www.facebook.com/taitung.legion/videos/492312401608399/)

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