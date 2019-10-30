跑步知識／成為絕世高手 要先生對血型？

2019-10-30 10:11 運動筆記 謝佳晉



2004年雅典奧運，日本代表隊總共獲得16面金牌，在下一屆北京奧運將近時，為了可以得到更多的獎牌，他們迷信到研究選手的血型、稻田插秧等怪招，向上天祈求可以在北京奧運有更好的表現。

日本馬拉松名將瀨古利彥分別於1986年亞運和1988年漢城奧運取得季軍和第九名的佳績後，接下來的2000年雪梨奧運金牌高橋尚子，以及野口水木在2004年雅典奧運得到金牌，接連的佳績讓大家開始尋找成功的共通點，結果發現三人的血型，都是O型。此外，日本隊於雅典奧運在柔道項目獲得8金2銀，大多皆為B型血，更讓他們對血型迷信深信不疑。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

瀨古利彥(圖片來源)

高橋尚子(圖片來源)

除了日本之外，其他地方有關於血型的迷信嗎？不只有，還有人無聊到做了研究….

52位中年的休閒運動員(平均年齡：49歲、BMI：23.4)，偶爾做些有氧運動，就這些資料來看，這些人應該是很普通人那一類。讓這些人進行週期化的訓練課表，並且以一場半程馬拉松作為驗收，除了年齡、每週訓練量對表現帶來的影響之外，發現O型血的中年大叔們跑得比其他血型的大叔們更快……，快了10%左右。

在所有人之中，擁有O型血的人佔最大的比例，黑人中49%、白人中有44%、黃種人有43%為O型血，由於該血型基因庫大，因此更被認為O型血的人比較不容易得到一些疾病，例如：癌症、心血管疾病、血栓等等，除了這個研究外，在水球表現上也發現O型血的人表現更好，72.2%的水球奧運冠軍都是O型血，可能是O型跑者的耐力較佳，早期對於狩獵和競爭資源甚至戰爭都有一定優勢，所以現今O型佔了最大的比例。

圖片來源

接下來看看有哪些有名的跑者是O型血吧! 資料比較齊全的也只有日本跑者(可能也只有他們做這種無聊的比較)，O型血的有名跑者包含：

瀨古利彥、高橋尚子、野口水木、土佐礼子、設樂悠太、井上大仁、服部勇馬>等，有趣的是，現役日本馬拉松四大天王就有三位是O型血。

設樂悠太(圖片來源)

井上大仁(圖片來源)

服部勇馬(圖片來源)

短跑選手比較有名包含劍橋飛鳥，2016年奧運會在4x100公尺接力賽中奪得銀牌並且破亞洲紀錄，不過可惜的是，他的三個隊友山縣亮太(A型)、桐生祥秀(A型)、飯塚翔太(AB型)皆不是O型血，目前馬拉松紀錄日本一哥大破傑、曾經參加過奧運的中本健太郎和福士加代子皆是A型，O型血比較能夠找到耐力運動的人才，我猜，應該只是O型血的人比較多吧XD

分享 facebook

圖片來源

最後，日本隊在北京奧運獲得9面金牌，奪金排行從雅典奧運的第五名降至第八名，而六名馬拉松代表有五名是O型，究竟是迷信還是真有其事，也非常難以證明。

喔還有! 感謝你花5分鐘看完這一篇廢文。