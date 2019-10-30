賽前情報／戀戀二水跑水馬拉松 4小時全馬配速攻略

2019-10-30 10:34 運動筆記 Alex Shiu



二水跑水節的儀式已經有三百多年的歷史，是祈求上蒼風調雨順、年年豐收的心意與儀式，八堡圳是彰化最重要水利設施，也是台灣早期最大的埤圳工程，深深影響彰化平原的開發。很容幸能夠擔任2019年戀戀二水馬拉松4小時全馬配速員，擔任配速員除了平時的練習之外，對賽道的了解，才能穩穩的配速成功，此次同班配速的列車長智雄、共2位列車長，有我們的帶領協助下，來完成這場配速任務。

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配速策略

由於戀戀二水馬拉松地處彰化平原，在11月東北季風是相當強勁，在地形上，前0-13公里從86M爬升至(150M)左右，有上坡以外，13-28公里下坡到(58M)，28-35公里再上升到(104M)，35-42.35公里下坡到(83M)，雖然有上下坡的差距，還是以緩上緩下為主，對於有持續訓練的跑者不會是太吃力的路線，全程以均速完成全馬，一路帶大家回到終點(合計：42.35k，均速：5.38/km)，目前規劃以不超過三分鐘為原則(完成時間：3:58:35)，各為跑友再視體力狀況選擇要搭乘的班車，可以盡量跑在車長後方，可以減低一些風阻，減少體力耗損。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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補給策略

二水全馬水站共有12處，4小時的配速水站的停留時間約10秒，但靠近水站時會提醒大家，並且放慢速度靠近水站，由於現在是秋天早晚溫差很大，可能會很熱，水分的攝取一定要充足(建議一站每一站都要補充)，不然恐會造成脫水，在固體食物的補給上，10K處可以準備能量膠(磚)或BCAA使用，每一站水站可以補給一點水果(香蕉最好)。

賽前提醒

距離賽事只剩下幾天，高強度的訓練可以減緩，避免受傷，可以多吃點碳水化合物(比正餐的量多三分之一即可)儲備能量。

訓練很重要，休息更重要，絕對要睡飽，賽前千萬不要熬夜。

賽前晚上可以泡個熱水澡，讓肌肉舒緩，早早就寢。

賽前晚上將所需要的裝備及補給品準備好，不要到會場慌亂尋找，影響參賽心情。

早餐一定要吃，起跑前3~2.5小時吃完，吃自己習慣的早餐即可，忌油膩、高刺激性的食物。

賽前排空也很重要，等廁所跟上廁所很花時間。

面對逆風及上坡可以將身體往前傾，也可以節省一點體力。

最後也是最重要的，賽中如果身體不適甚至有暈眩的狀況，請立即停下，尋求大會人員協助，如果狀況無法恢復不要硬撐完賽，跑馬是為了身體健康，賽道永遠都在。

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