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台灣動感亞洲50跑進石門水庫 越野山徑爽心悅目

2019-10-29 09:37運動筆記 Action Asia Events

由香港動感亞洲活動主辦的「台灣動感亞洲50」，將於11月9日在桃園石門水庫舉行。

這次賽道同樣是由台灣越野跑始祖阿公（何萬豊）親手設計，

他表示比賽多年來也選址於此，原因是路段地形多變，可跑性很高，然而走一般登山路線視野未必夠好，唯有跑越野山徑，才能看見石門水庫最遼闊的景致。

(圖片來源：AAE)

石門水庫是當地的重要水庫之一，亦是知名的觀光地點，該處每年11至12月，更是賞楓的好時機，跑手這次便可在高線公路、槭樹公園、楓林步道等多個地點，欣賞楓紅滿開。另外比賽路線以登山徑和古道為主，串聯四周的歷史遺跡和湖光山色。跑手除了可以挑戰自身極限之餘，更可體驗台灣山徑的獨特風光。阿公表示，台灣山巒疊嶂，對於發展越野跑訓練及比賽，是不可多得的絕佳條件。他希望透過舉辦不同形式的賽事，可推廣越野跑普及。今次比賽設有四個組別，5公里屬親子組，小孩子也可以參與；13公里則適合入門級跑手，讓他們淺嘗越野跑的滋味。他補充：「參加21公里的跑手，最好是曾有越野跑比賽經驗，至於50公里則是極限挑戰。」

「阿公」何萬豊

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(圖片來源：AAE)

台灣越野不老跑將，擁有 40 多年登山經驗、爬過超過百次玉山，常擔任各大賽事的賽道設計師也是越野的愛好者。他認為，好的賽道中應有「許多驚喜」，讓人跑完後流連忘返。賽前也特別訪問到「阿公」對這場賽事的一些規劃與賽前注意事項，阿公表示：賽道規劃的重點可跑性高非常重要，透過產業道路與山徑等變化，使AAE開創全台首先有ITRA積分的賽事並一直至今，阿公的用心不止於此，透過自己對於場地的熟悉搭配天然的風景與人文，創造出一個「爽心悅目」的賽事，希望大家能夠享受這場賽事。而對於新手想挑戰初越野，阿公說最重要的就是要有自給自足的概念，越野並非一般公路賽跑補給點方便且容易運送補給，跑者們在準備時必須要有自給自足的準備，但也不需要擔心補給站內沒有補給，水袋背包是阿公認為非常重要的越野必備裝備。而11月天氣多變，洋蔥式的穿搭方式會是比較好的選擇，可以多準備一件外套放在背包中，以備不時之需，手套對於某些路段攀登時可以保護雙手不被弄傷，壓力襪則可以視個人需求去做穿搭。也因為台灣的天氣及山林地形特殊，阿公建議還是要準備一雙越野跑鞋會是比較好的。

阿公最後也說道：「跑步是一種競速運動，但還是要以安全為主。」危險路段跑者們還是需要步步為營。

2019 台灣動感亞洲50路線如下：

50公里組

全程垂直攀升總距離最少3016米，單次最高攀升距離為591米。環繞石門山，沿水庫直到山脊山徑入口，靠右跑越兩個大圈，經脊線返回石門水庫停車場終點。

21公里組

全程垂直攀升總距離最少1000米，單次最高攀升距離為551米。重登山脊約450米。環繞石門山，沿水庫直到山脊山徑入口，經脊線返回石門水庫停車場終點。

13公里組

全程垂直攀升總值最少700米，單次最高攀升距離為551米。環石門山繞一圈，返回水庫停車場終點。

5公里組

全程垂直攀升總值最少300米，從石門水庫停車場起步有2公里公路，從主要公眾入口進入石門山山徑，之後2公里的路段較容易，最後2公里公路可欣賞石門水庫美麗景色，返回石門水庫停車場終點，適合入門級參加者。

賽事信息

賽事名稱2019台灣動感亞洲50
日期11月9日 （星期日）
時間50公里 - 5:00am開賽 ；5/13/21公里 - 6:15am開賽
起點及終點石門水庫，桃園縣
距離5公里、13公里、21公里及 50公里
賽道https://bit.ly/2MCxF2i

賽事詳情請見：官網粉絲專頁IGTwitterYoutube

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