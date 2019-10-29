讓世界看見台灣美 OKRUN愛在尖石路跑

2019-10-29 09:44 運動筆記 李貝瑞



OK忠訓國際集團主辦的第3屆 OKRUN「愛在尖石」路跑賽於10/27(日)，在尖石鄉綜合運動場熱鬧登場。本屆路跑活動高達1800名跑友報名，共吸引2000多人齊聚一堂，熱鬧非凡。現場聚滿各地排隊美食攤商，並規劃12種豐富園遊攤位及親子活動，提供現場未參加路跑的民眾也能一同參與、感受到尖石鄉的熱情與活力，並同時帶動尖石在地的觀光與消費。

鳴槍畫面 (圖片來源：OK忠訓國際)

本屆 OKRUN以精彩的繽紛彩球開幕儀式揭開序幕，新竹縣副縣長陳見賢、原民行政處處長雲天寶、新竹縣議員劉建民、尖石鄉鄉長曾國大、侯昌明先生、優質電視節目『氣象趴趴GO』團隊、更有108年全國運動會馬拉松金牌選手蔣介文皆到場響應，為上千位選手們加油打氣。活動現場更安排柔道、泰雅樂曲合唱等演出，同時邀請過去 OKRUN合作的各校學童帶來小提琴、原民舞蹈的表演。活動中濃厚的的原民熱情，將現場氣氛炒熱至最高點。

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選手熱力開跑 (圖片來源：OK忠訓國際)

此次 OKRUN愛在尖石路跑分為5.5K獵人組，與21K勇士組(晶片計時)。從尖石鄉綜合運動場為起點，沿竹60線至尖石大橋，再沿竹120線，分別於31公里處、38公里處折返。途中可見尖石鄉著名的地標「尖石」，與那羅溪畔美景；另21K路線配有5個補給站，選手不必擔心與賽過程的補給問題。

原民親子嘉年華亦為第三屆 OKRUN愛在尖石的一大亮點，除了原民表演，OK忠訓國際集團也安排12種有趣的活動攤位及大會活動，只要悉數完成活動，就能獲得三項限量獎品外加價值高達10萬元的抽獎機會。

此次，OK忠訓國際集團更與尖石鄉公所合辦籃球競賽。有節奏緊張的3對3鬥牛、輕鬆有趣的親子籃球，還有輔仁大學籃球隊帶來的正規籃球表演賽，擴大了一般籃球比賽的年齡層，成為名副其實的嘉年華會。

新竹縣副縣長陳見賢先生表示，感謝 OK忠訓國際集團舉辦今天的活動，新竹縣是個熱愛運動的城市，尖石鄉是個好山好水的地方，也希望今日活動結束後，大家能繼續留在尖石鄉，共同享用美食，享受美景。也祝在場的所有好朋友，跑出健康、跑出幸福、跑出快樂！

OK忠訓國際集團董事長陳訓弘則回應道：「感謝新竹縣政府、鄉長、各位長官的支持，更感謝在場所有的好朋友們，今天沒有你們的支持，就不會有這場活動存在；特別謝謝在場的每一位，在禮拜日的清晨就帶著家人、朋友同聚在這裡，透過參與OKRUN活動，保持活力也讓彼此關係更緊密，在偏鄉種下愛的種子，讓我們的下一代也擁有更美好的未來。也祝福大家身體健康，活動圓滿成功！」。期許將我們的精神拋磚引玉，成為社會企業的楷模，並喚醒社會對偏鄉的關注與支持，進而達到「讓人生命更美好」的企業理念。

OK忠訓國際集團成立22年以來，一直抱持著「讓人生命更美好」的使命，實踐社會企業精神。為響應行政院「打造運動島樂活計畫」舉辦路跑活動，但與一般路跑活動不同的是，OK忠訓每年不將場地固定在同一個地方，而是走入偏鄉，看見當地孩子們在教育資源上的需要，秉持著「真誠陪伴，直到實現希望」的精神，將路跑結合公益的 OKRUN也隨之誕生。

OK忠訓國際集團董事長陳訓弘表示：「希望藉由路跑活動，號召更多民眾一同看見偏鄉之美，也實地了解當地孩子們教育資源的需要，進而給予實際行動上的關懷，這也是OK忠訓國際集團十年計畫的重要方向。」

團隊大合照 (圖片來源：OK忠訓國際)

資料來源：OK忠訓國際