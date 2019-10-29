田中馬首推公益名額秒殺 家扶兒賽事上當志工

2019-10-29 06:00 運動筆記 DianRun



「2019 台灣米倉田中馬拉松」今年首度增設公益贊助名額，20 萬元將捐給彰化家扶中心，彰化家扶中心表達感謝，今年在田中服務處外將持續有家扶兒組成啦啦隊為跑者加油打氣。

彰化家扶中心每年都在田中馬拉松賽道上，為跑者加油。（圖片來源：彰化家扶中心）

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彰化家扶中心主任王震光指出，田中服務處負責田中周遭 5 鄉鎮弱勢還有受虐孩童寄養，服務約 6、7 百人，田中馬 6 年前開辦以來，志工與家扶兒在賽事前一天都會參加嘉年華擺攤，田中馬拉松總幹事鄭宗政過去長期擔任彰化家扶田中扶幼委員會委員，推動扶幼工作，今年提供公益名額，家扶許多主委和前主委都熱烈贊助。

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彰化家扶田中扶幼委員會委員，推動扶幼工作，讓家扶兒也有機會學習各項才藝運動。（圖片來源：彰化家扶中心）

彰化家扶中心有 5 個後援團體，對中心多項運動才藝方案的推廣與支持向來不遺餘力，包括舞蹈、醒獅、劍道、武術、棒壘球隊等，在後援團體協助下，也曾舉辦過單車環島活動，幫助扶助中的孩子培養興趣及專長，促進身體健康。

彰化家扶中心後援團體，推動運動才藝方案，讓家扶兒學習括舞蹈、醒獅、劍道、武術、棒壘球隊等。（圖片來源:彰化家扶中心）

田中區扶幼委員會主委謝明憲同時也是田中仁和醫院長，從田中馬創辦至今，每年擔任大會的醫護指揮官，謝明憲表示，田中馬是一年一度的盛事，尤其仁和醫院是田中唯一的一家地區醫院，一定要親自出來為大家服務，看到公益贊助名額熱烈報名，相當感動。

彰化家扶中心國、高中與大專生今年共有 47 人將在賽事現場當志工，並由家扶醒獅團做活動開場，位在田中馬賽道上的家扶田中服務處也會動員 60、70 孩子及田中展愛志工為跑者加油，並出動電音三太子表演，讓現場氣氛更熱烈。

今年田中馬拉松現場，彰化家扶中心將出動三太子表演，炒熱現場氣氛。（圖片來源:彰化家扶中心）

王震光說，彰化家扶過去組成單車隊，曾到國外環島，也有翱翔鷹棒壘球隊以及劍道、武術等課程，田中馬公益名額的愛心善款，可用在培育孩子在運動方面的訓練與學習。

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